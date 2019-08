Berlins bunte Bezirke: Das ist am Wochenende los

Um Zukunft und Nachhaltigkeit geht es beim Mitwelt-Festival im FEZ Berlin. Kinder und Eltern sind eingeladen, mitzumachen und zu genießen. Sieben Stationen sind aufgebaut, darunter der „Basar der guten Erfindungen“ und „Actions for happiness“. Die Besucher entspannen sich beim Büro-Yoga und bereiten eine vegetarische Suppe zu. Sie stellen Shampoo und Waschpulver aus Naturmaterialien her und können sich mit Henna bemalen lassen. Der Verein Kunst-Stoffe zeigt, was man aus gebrauchten Materialien machen kann, und kreiert am Sonnabendnachmittag mit den Besuchern ein Mandala. Im Fußparcours lernt man, mit den Sohlen wahrzunehmen. Auch die Musik kommt nicht zu kurz. Die Weltmusikband „Shmaltz“ und die Garagencrew „Naicke“ treten Sonnabend auf. Sonntag spielt die „Peace Development Crew“ Reggae. Geigen-Folkmusik bieten die „TradTöchter“.

10. August, 12 – 20 Uhr, 11. August, 12 – 18 Uhr, FEZ Berlin, Straße zum FEZ 2, Oberschöneweide,

Tagesticket fünf Euro, www.fez-berlin.de.

Einkaufs-Tipp: Erster Flohmarkt für Frauenmode im Strandbad Weißensee

Das Bad am Weißen See erweitert sein Programm.

Foto: Michael Brunner

Mitten in Berlin baden gehen, die Urlaubsgefühle im Liegestuhl noch einmal aufleben lassen, das gehört im Strandbad Weißensee zum Standardprogramm. Am Sonntag ist das Angebot um einen Programmpunkt erweitert: Dann eröffnet auf dem Gelände des Bads eine kleine Bummelmeile. Beim ersten Fashionflohmarkt am Strand des Weißen Sees sollen vor allem Frauen an Ständen mit Kleidung, Schuhen, Schmuck, Dekorationsartikeln und Accessoires stöbern. Wochenlang haben die Betreiber des Bads mit Händlern das Einkaufserlebnis vorbereitet. Dazu erklingen sommerliche Beats und Kellner servieren kalte Getränke. Während Frauen drei Euro Eintritt zahlen, haben Männer und Kinder bis zwölf Jahren kostenlos Zugang zum Strand-Trödelmarkt. Nur von diesem Gelände aus ist es offiziell gestattet, im Weißen See zu baden. Wer keine Badekleidung auf dem Markt erstehen will, sollte sie also mit im Gepäck haben.

So., 11. August, 13–17 Uhr, Flohmarkt Strandbad Weißensee, Berliner Allee 155, Weißensee.

Spazier-Tipp: 212. Kiezspaziergang in Charlottenburg - die Siemensbahn

Im Fokus neuer Entwicklungen: das Siemenswerk .

Foto: Paul Glaser, Berlin

„Reiseleiter“ des 212. Kiezspaziergangs im August ist erstmals der neue Sozial- und Gesundheitsstadtrat Detlef Wagner (CDU). Der Weg führt vom Fürstenbrunner Weg über den Spandauer Damm zum Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Friedhof. Vom Treffpunkt aus geht es zum Gelände der DRK-Kliniken Westend, um etwas über Geschichte dieses alten Krankenhauses zu hören. Die nächste Etappe führt in die Trauerhalle des Bestattungsinstituts Grieneisen und dann zum Luisenkirchhof. Dort werden neben den alten Grabstätten neue Bestattungskonzepte entwickelt. Der erste Teil des Kiezspaziergangs endet am Ausgang des Luisenkirchhofs III am Fürstenbrunner Weg 67. Wenn das Wetter mitspielt, wird der Spaziergang an der Spree entlang fortgesetzt. Zu hören sein wird dann auch etwas über die Siemenswerke, den geplanten Campus Siemensstadt und die neuen Pläne für die Siemensbahn. Der zweite Teil des Spaziergangs endet im Schlosspark Charlottenburg am Belvedere.

Treffpunkt ist Sonnabend, 10. August, 14 Uhr, an der nordöstliche Ecke Fürstenbrunner Weg und Spandauer Damm.

Theater-Tipp: Romantisches Marionettenspiel mit einer Schönen

„Die Schöne und das Tier“ ist für Kinder ab drei Jahren.

Foto: Hans Pachale

Das französische Märchen „La Belle et la Bête” gibt es als Film, Zeichentrick und Musical. Vera Pachale vom Marionettentheater Kaleidoskop Berlin hat die Geschichte als romantisches Marionettenspiel für Kinder ab drei Jahren inszeniert. „Die Schöne und das Tier“ heißt das Stück in ihrer Fassung. Das schreckliche Biest wurde durch einen verkleideten Prinzen ersetzt, „damit es nicht so gruselig für die Kinder ist“, sagt die Marionettenspielerin. Dafür spiele die Liebe eine große Rolle. Vera Pachale hat sich an der Vorlage orientiert, aber ihre eigenes Stück daraus gemacht, das 45 Minuten dauert. In ihrer Inszenierung geht sie der Frage nach: Was wäre unser Leben wert ohne Liebe und Freundschaft? Die Kinder sollen hinter die Fassade schauen können und die inneren Werte erkennen.

„Die Schöne und das Tier“, Schwartzsche Villa, Grunewaldstraße 55, Sonntag, 11. August, 16 Uhr, Montag 12. August, 10.30 Uhr (für Kitas auf Voranmeldung), Eintritt: 5 Euro, Karten: 0171-416 07 05, www.vera-pachale.de

Ausstellungs-Tipp: So wohnt und wohnte es sich in Friedrichshain-Kreuzberg

Die Schau dokumentiert auch Reaktionen auf steigende Mieten.

Foto: FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum

Erst in dieser Woche eröffnete die neue Ausstellung im FHBX Museum an der Adalbertstraße. Es ist eine Schau geworden, die sich unmittelbar mit jenem Thema befasst, das derzeit auch jenseits der Bezirksgrenze die meisten Berliner beschäftigt: die Frage, wie wir in dieser Stadt gelebt haben und zukünftig leben wollen. „Dach über Kopf – Wohnraumfragen in Friedrichshain und Kreuzberg“ untersucht die Bedingungen, Räume und Kämpfe um das Wohnen in Friedrichshain und Kreuzberg in der Vergangenheit und der Gegenwart. Dargestellt wird zum Beispiel, wie sich Bürgerinitia­tiven gegen Mieterhöhung, Zwangsräumung, Luxussanierung und Verdrängung wehren. Beleuchtet wird die Wohnraumfrage zudem als Bestandteil der Bezirksentwicklung seit dem 19. Jahrhundert.

FHXB Friedrichshain-Kreuzberg Museum, Adalbertstraße 95A, Kreuzberg, Di.–Fr. 12–18 Uhr, Sbd.–So. 10–18 Uhr, Eintritt frei, Informationen zum Begleitprogramm der Ausstellung unter www.fhxb-museum.de

Musik-Tipp: Rhythm and Blues auf der Greenwichpromenade

„Monday 8 p.m.“ besteht aus Schülern der Musikschule.

Foto: Musikschule Reinickendorf

Das Promenadenkonzert in Tegel hat Tradition. Auch in diesem Sommer spielt die Band Monday 8 p.m. auf der Greewichpromenade in Tegel. Am Sonntag sind Rhythm and Blues sowie Soul aus den 60er- und 70er-Jahren zu hören. Das Ensemble besteht aus Schülern der Musikschule Reinickendorf. Ihren Kursus betreut der Jazzpianist Christoph Adams, der die Gruppe auch beim Konzert leitet. „Es ist keine Band auf dem freien Markt“, sagt der Musiker. „Weil die Kursteilnehmer manchmal auch außerhalb der Musikschule auftreten, mussten sie sich einen Namen geben. Und das war Monday 8 p.m.“ Die Zusammensetzung der Band habe sich im Laufe der Jahre verändert, erzählt Adams. Sieben Musiker treten am Sonntag auf, darunter vier Bläser. Die Zuhörer werden auch Stücke aus der frühen Soul-Zeit hören. „Wir versuchen, das mit Improvisation zu verbinden.“ Die musikalische Palette reiche von Sam Cooke über Marvin Gaye bis zu Chaka Khan.

11. August, 15 Uhr, Greenwichpromenade, nahe Alt-Tegel, kostenlos.

Gastro-Tipp: Japanische Gemütlichkeit im „The Catch“ in Charlottenburg

Neu-Entdeckung an der Mommsenstraße: Das Restaurant The Catch im Stil eines japanischen Wirtshauses.

Foto: pr

Japanisches Essen, ohne japanische Köche? Doch, das geht. Das beweist das Team um den lettischen Gastronom Alexander Slobine und seine Frau Aleksandra sowie Küchenchef Sergeijs Siporovos im „The Catch“ an der Mommsenstraße Ecke Bleibtreustraße in Charlottenburg. Dank Holzböden und -wänden wirkt das Restaurant trotz der modernen Neon- und Manga-Applikationen sehr gemütlich. Vorbild ist das moderne japanische Izakaya, das Wirtshaus. Die drei haben bereits in Riga ein „The Catch“. Geheimnis des Catch ist die absolute Frische der Produkte – was angesichts der Konzentration auf Fisch und Meeresfrüchte, häufig roh, nur von Vorteil sein kann. Die Karte unterteilt sich in Kategorien wie „Raw“ (Roh), „Rolled“ (gerollt), „To Start With“ (Zum Anfang), Tempura/Karaage, Bowls, Josper Grill und Desserts. Die an diesem Abend probierten Gerichte sind alle eine Empfehlung wert, darunter die Platte mit rohem Lachs, Blauflossen-Thunfisch und verschiedenen anderen Sorten. Die absolute Frische der Produkte machte sich ganz klar im Geschmack bemerkbar, da war nichts tranig oder ölig, Sojasoße ist hier schädlich, sie erschlägt den feinen Fisch-Geschmack. Gleiches gilt für die verschiedenen Sushi-Sorten oder die Garnelen mit Wasabi-Mayo, die würzig-knusprig sind. Neben mehr als 100 Champagnern und Weinen gibt es eine interessante Auswahl exklusiv für das „The Catch“ kreierter Cocktails. Wer es lieber alkoholfrei mag, sollte die hausgemachte Yuzu-Limonade probieren, die mit ihren süß-bitter-zitronigen Aromen den Gaumen immer wieder für neue Köstlichkeiten erfrischt. Dank der Preise zwischen drei und 25 Euro pro Gericht, bleibt das „The Catch“ ein bezahlbares Erlebnis. Das Restaurant war an diesem Abend zwischen 19 und 22 Uhr sehr gut besucht. Eine Reservierung empfiehlt sich.

The Catch, Bleibtreustraße 41, Charlottenburg, Mo.-Do., 12-23 Uhr, Fr./Sbd., 12 – 0 Uhr, So., 18 – 23 Uhr., Tel: 0175/222 00 95, E-Mail: catchme@thecatch.berlin, https://thecatch.berlin