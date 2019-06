In Spandau entsteht zurzeit mit der „Havelmarina" ein neues Wohnquartier (Archivbild).

Bauprojekt Streit um Ausbau des Teufelsseekanals in Spandau

Berlin. Einfamilienhäuser mit eigenen Bootsliegeplätzen vor der Haustür – so sehen die Pläne des Unternehmens Helma für die neuen Häuser aus, die im Wohnquartier „Havelmarina“ in Spandau direkt am Teufelsseekanal liegen sollen das gerade entsteht.