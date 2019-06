Berlin. Die Planungen zur Gründung einer Hochschule in Spandau gehen weiter vorwärts. Entstehen soll diese in Kooperation mit der thailändischen Universität Rangsit, eine private Universität mit Sitz in der Provinz Pathum Thani nördlich von Bangkok. Von dort waren nun Vertreter in Spandau zu Gast, um über das genauerer Konzept und die weiteren Planungen zu sprechen. Und auch ein neuer Name wurde dabei gefunden: Rangsit University Berlin-Spandau.

In Spandau hatte sich bereits vor einiger Zeit die „Gesellschaft zur Gründung der Zita-Hochschule Berlin“ gebildet. Mit dabei sind unter anderem Gabriele Fliegel, Leiterin des Spandauer Wirtschaftshofes, Jürgen Zimmer, emeritierter Professor, und Britta Marschke, die in Spandau die „Gesellschaft für interkulturelle Zusammenleben“ leitet. Ihren ursprünglichen Plan, eine völlig neue Hochschule mit dem Namen Zita, in Anlehnung an die Zitadelle, zu gründen, haben sie zwischenzeitlich zurückgestellt, auch wegen der hohen erforderlichen Kosten für die Anlaufphase.

Sieben internationale Professoren in Spandau zu Gast

Stattdessen soll nun eine Zweigstelle der Rangsit-Universität entstehen, in die sich auch die Berliner Initiatoren mit ihren Ideen, etwa zu Lehrmethoden und Studienprogrammen, einbringen wollen. „Das waren sehr intensive Treffen“, sagt Gabriele Fliegel über die Workshops mit den Gästen. Insgesamt habe man in der Woche sieben Professoren getroffen, neben denen aus Thailand auch weitere aus Berlin oder Stockholm.

Denn die neue Hochschule - bislang ist Spandau neben Neukölln der einzige Bezirk, in dem es noch keine gibt - soll sich vor allem durch ihre Internationalität auszeichnen. „Wir wollen mit Universitäten aus der ganzen Welt zusammenarbeiten“, erklärt Jürgen Zimmer. Studenten wie Professoren sollen aus Deutschland, Thailand und weiteren Ländern kommen, sodass ein „World Citizen Campus“ in Spandau entsteht. Übersetzt also ein „Campus der Weltbürger“.

Befinden soll dieser sich am Alten Kant Gymnasium in der Altstadt, das zurzeit von der Musikschule als Ausweichstandort während der Sanierung ihres eigentlichen Gebäudes genutzt wird. Spandaus Stadtrat für Weiterbildung, Gerhard Hanke (CDU), hat den Vertretern aus Thailand das Alte Kant Gymnasium während ihres Besuchs gezeigt. „Das ist ein Zeichen, dass der Bezirk uns wirklich unterstützen will“, findet Fliegel.

Bezirksbürgermeister sichert Hochschul-Gründern Unterstützung zu

Dass es vom Bezirksamt tatsächlich Unterstützung für das Projekt gibt, bestätigt auch Spandaus Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD). Dem Wirtschaftshof habe man bereits gesagt, dass eine Teilnutzung des ehemaligen Gymnasiums ermöglicht werden soll. „Wir freuen uns, wenn es eine Filiallösung mit der Universität aus Thailand gibt“, sagt Kleebank. Eine Hochschule sähe er als Bereicherung für den Bezirk.

Die Thailänder, die Spandau und den angedachten Standort kennengelernt haben, äußerten sich begeistert. „Mir gefällt die Umgebung der Altstadt. Hier ist es leicht, in Kontakt zu kommen“, sagte Titiporn Puntasen, stellvertretende Dekanin für akademische Angelegenheiten. Der Standort sei zentral in Spandau und biete eine gute Anbindung ans Zentrum Berlins, was wichtig sei für die Studenten. Erste Gespräche mit jungen Thailändern hätten gezeigt, dass diese durchaus Interesse an einem Studium in Spandau hätten, berichten Puntasen und ihre Kollegen.

Entscheidend ist für sie natürlich auch, welche Studienmöglichkeiten die neue Hochschule bietet. Angedacht ist erst einmal ein Angebot von zehn bis zwölf Studiengängen. Dabei soll zunächst auf bereits akkreditierte Studiengänge gesetzt werden, später könnten dann von den Gründern selbst entwickelte Programme hinzukommen. Widmen sollen sich diese vor allem Wirtschaft und Management sowie Sozialwissenschaften und Gesundheit. Besondere Studiengänge, wie „Buddhist Economics“, „Cultural Heritage Management“ oder ein Fach, das sich mit orientalischer Medizin beschäftigt, sollen die Hochschule einzigartig machen, erklärt Fliegel.

Für Finanzierung wird auf Hilfe von Stiftungen und Sponsoren gesetzt

Weitestgehend offen ist noch immer, wie die die Finanzierung des Projekts gestemmt werden soll, auch wenn sich die Kosten durch die Kooperation reduzieren würden. Aber die Verantwortlichen zeigen sich optimistisch, Lösungen zu finden. Angekündigt wird, dass man auf Stiftungen setzen und Sponsoren finden. Zudem sollen zwar Stipendien vergeben werden, die meisten Studenten aber sollen Gebühren zahlen.

In jedem Fall, das wird betont, soll alles gut durchdacht sein und damit auch auf Dauer Bestand haben. „Es ist der Wunsch des Präsidenten der Rangsit-Universität, ein Projekt zu entwickeln, das langfristig besteht, und nicht nach wenigen Jahren wieder endet“, sagt Zimmer.

Wie die Verantwortlichen schildern, sollen die Vertreter aus Thailand nach ihrer Rückkehr dem Präsidenten der Universität Rangsit von ihrem Besuch in Spandau berichten. Mit dem thailändischen Kooperationspartner soll zudem eine Absichtserklärung unterzeichnet werden, einen Standort in Spandau zu gründen.

Gründung der „Rangsit University Berlin-Spandau“ im nächsten Jahr

Läuft alles nach Plan, dann könnte noch in diesem Jahr ein Gegenbesuch in Thailand folgen und schon im Frühjahr nächsten Jahres könnten erste zertifizierte Weiterbildungskurse in Spandau zu orientalischer Medizin angeboten werden, erklären Zimmer und Fliegel weiter. Die tatsächliche Gründung der „Rangsit University Berlin-Spandau“ wird ebenfalls für 2020 angestrebt.

