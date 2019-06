Aus für den Trödelmarkt an der Markstraße

Reinickendorf. Die Anwohner der Markstraße können aufatmen: Den Trödelmarkt auf dem Edeka-Parkplatz wird es ab dem 1. März 2020 nicht mehr geben. Das teilte Burkard Dregger, der Fraktionsvorsitzende der CDU im Berliner Abgeordnetenhaus und direkt gewählter Wahlkreisabgeordnete für Reinickendorf-Ost, mit, der sich aktiv für die Schließung des Marktes eingesetzt hat.

Polizei und Ordnungsamt dokumentierten zahlreiche Verstöße

Müll, Lärm, zugeparkte Einfahrten und Ordnungswidrigkeiten unterschiedlichster Art – die Anwohner leiden seit Jahren unter den Begleiterscheinungen des Trödelmarktes. Es gab einige Einsätze von Polizei und Ordnungsamt, Rechtsverstöße wurden festgestellt. So wie im November vergangenen Jahres, als die Einsatzkräfte große Mengen mutmaßlicher Hehlerware an den Ständen gefunden haben. Und trotzdem war nach Angaben Burkard Dreggers eine Schließung des Marktes nicht zu erreichen.

Edeka kündigt den Vertrag

Das Blatt hat sich gewendet. Der Politiker hat sich an die Edeka-Zentrale in Minden gewandt und dafür geworben, den Vertrag mit dem Betreiber des Trödelmarktes zu beenden. „Wir haben den Vertrag mit dem Trödelmarktbetreiber auf dem Parkplatz in der Markstraße vertragskonform zum 29.02.2020 gekündigt“, heißt es in der Erklärung der Edeka-Zentrale.

Auch weitere Trödelmärkte in der Markstraße sollen weichen

Burkard Dregger: „Ich bedanke mich bei der Edeka-Zentrale sowie dem Leiter des Edeka-Marktes in der Markstraße, Herrn Lindenberg, dafür, dass die Anwohnerschaft zukünftig durch die unerträglichen Begleiterscheinungen des Trödelmarktes nicht mehr gestört werden. Ich führe entsprechende Gespräche mit den Betreibern der beiden weiteren Trödelmärkte in der Markstraße und bin sehr zuversichtlich, dass ich auch hier eine Vertragsbeendigung erreichen werde.“

Die besondere Belastung der Markstraße rühre auch daher, dass derzeit drei in unmittelbarer Nähe befindliche Trödelmärkte abgehalten werden und die Sonn- und Feiertagsruhe übermäßig stören, sagte Dregger.