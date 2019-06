Bezirk saniert Haus auf Kosten des Eigentümers

Seit bald 20 Jahren steht das Haus an der Ecke Hindenburdamm und Gardeschützenweg leer und verfällt. Jetzt will der Bezirk den Hausbesitzer vorübergehend enteignen. Das ist die Konsequenz aus einem Gespräch von Bezirksamt und Senatsverwaltung, dass bereits vor etwa vier Wochen stattgefunden hat. In diesem Gespräch wurde eine so genannte Ersatzvornahme beschlossen (die Morgenpost berichtete).

Bezirk veranlasst die notwendigen Arbeiten

Immobilienstadtrat Michael Karnetzki (SPD) hat Ende Mai den Verkehrsausschuss über die geplanten Schritte informiert. Eine Ersatzvornahme bedeutet, dass der Bezirk zunächst bestimmt, was baulich gemacht werden muss. Ziel ist es, dass das Amt dann die notwendigen Arbeiten veranlasst und die Kosten dem Eigentümer in Rechnung stellt. Es könnte ein Präzedenzfall werden, denn in Berlin sind mehrere Verfahren wegen so genannter Geisterhäuser anhängig. In jedem Fall lassen die Hausbesitzer die Immobilie leer stehen und verfallen.

Sicherheitsgang für Passanten

Nachdem an dem Haus am Hindenburgdamm bereits Fassadenteile abgefallen sind, hat der Bezirk einen Bauzaun und einen überdachten Gang für Passanten errichtet. Dazu werden regelmäßig Sicherheitskontrollen durchgeführt. Der Eigentümer hatte in der Vergangenheit immer wieder versprochen, das Haus zu sanieren. Getan hat sich bislang nichts. Auch die Androhung eines Zwangsgeldes konnten ihn nicht dazu bewegen, die Wohnungen in dem Haus wieder herzustellen.