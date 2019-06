Reinickendorf. Im gesamten Bezirk werden derzeit zahlreiche Bauprojekte realisiert, so auch in Hermsdorf. Dort entsteht in Nähe des S-Bahnhofs an der Ulmenstraße die Hermsdorfer Beletage. Die Arbeiten am ersten Bauabschnitt neigen sich

Die ersten der insgesamt 112 Wohnungen sind im Herbst bezugsfertig.

Foto: Susanne Kollmann

dem Ende, so dass in den kommenden Monaten die ersten Eigentümer einziehen können. Das Richtfest für den zweiten Bauabschnitt wurde jetzt gefeiert.