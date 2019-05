Diese Puppentheater gibt es in Berlin

Zahlreiche Theater in den Bezirken zeigen Vorstellungen für Kinder wie auch Erwachsene. Ein Überblick über Orte in der Stadt.

Berlin. Am letzten Maiwochenende verwandelt sich die Zitadelle in einen Ort voller großer und kleiner Puppen. Sechs Theater aus Berlin, Nürnberg, Frankfurt (Oder) und Görlitz kann man dann dort erleben, verteilt über das Festungsgelände. Aber auch an anderen Tagen bietet Berlin Fans des Puppenspiels viele Möglichkeiten, Aufführungen mit Marionetten, Figuren, Handpuppen und Co. zu besuchen. Eine Auswahl aus Berlins Puppentheaterszene: