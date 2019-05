Ideenwerkstatt zum Stadtumbau im Charlottenburger Norden

Steht im Zentrum eines Gedankenaustauschs: das Stadtteilzentrum am Halemweg in Charlottenburg.

Charlottenburg. Im Stadtumbaugebiet Charlottenburger Norden tut sich Einiges. Der Grünzug am U-Bahnhof Halemweg wird neu gestaltet und auch das Gebietszentrum zwischen Heckerdamm und U-Bahnhof Halemweg wird sich in den kommenden Jahren spürbar verändern. Auf dem nördlichen Bildungscampus entsteht bis etwa 2022 der Neubau des Oberstufenzentrums der Anna-Freud-Schule. Auch die Erwin-von-Witzleben-Grundschule soll in den kommenden Jahren erweitert werden und einen Sporthallenneubau bekommen. Mit dem Umzug des Oberstufenzentrums entstehen neue Möglichkeiten zur Erweiterung der Infrastruktureinrichtungen mit Angeboten für Jung und Alt. Kindertagesstätte, Bibliothek, Stadtteilzentrum, Jugendclub und bürgernahe Dienstleistungen können hiervon profitieren. Außerdem soll im Rahmen der Neuentwicklung auch die Möglichkeit für Wohnungsneubau im Bereich des südlichen Bildungscampus geprüft werden.

Gutachterverfahren startet Ende Mai Um diese Potenziale nutzen zu können, startet der Bezirk Ende Mai 2019 mit einem konkurrierenden städtebaulichen Gutachterverfahren für die Erarbeitung eines städtebaulichen Gesamtkonzeptes für das Gebietszentrum Halemweg. Drei Arbeitsgemeinschaften aus Architekten und Landschaftsplaneren wurden beauftragt, in den kommenden Monaten Lösungen vorzuschlagen, wie die Infrastruktureinrichtungen erweitert, Wohnraum geschaffen und der öffentliche Raum umgestaltet werden können. Nun sollen die ersten Ideen zur Entwicklung des Zentrums entlang des Halemweg gesammelt werden – und das gemeinsam mit den Anwohnern. Deshalb sind alle Interessierten eingeladen den Architektur- und Landschaftsplanungsbüros ihre Ideen und Wünsche für das Gebietszentrum am Halemweg mitzugeben und damit dazu beizutragen, es wieder zu einem Ort werden zu lassen, an dem sich alle wohl und willkommen fühlen. An dem man gern seine täglichen Einkäufe erledigt, zum Bürgeramt oder in die Stadtteilbibliothek geht und dabei noch Freunde und Bekannte auf einen Kaffee treffen kann. Bezirksamt lädt Anwohner zum Ideenaustausch ein Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) und der Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung Oliver Schruoffeneger (Grüne) laden Anwohnerinnen und Anwohner zu einer öffentlichen Ideenwerkstatt am Dienstag, 21. Mai 2019, ab 17.30 Uhr im Dorothee und Harald Poelchau Stadtteilzentrum, Halemweg 18, Charlottenburg in die Räume des Jugendclubs ein.