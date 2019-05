Reinickendorf: 40.000 Euro für Kiez-Projekte

Ein Schwerpunkt des Kiezfonds liegt in der Rollberge-Siedlung in Waidmannslust.

Berlin. In Lübars, Waidmannslust und Tegel-Süd werden in diesem Jahr Projekte von Initiativen und Vereinen durch einen Kiezfonds in Höhe von bis zu 40.000 Euro gefördert. Das hat die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in Reinickendorf kürzlich einstimmig beschlossen. Damit könne die Ausschreibung noch rechtzeitig vor der Sommerpause der BVV erfolgen, teilte die Reinickendorfer CDU-Fraktion mit, die den mit Änderungen beschlossenen Antrag zu dem Kiezfonds eingebracht hatte.