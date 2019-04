Von Zehlendorf zum Kudamm: Neue Radroute vorgestellt

Berlin. Schneller per Rad raus aus den Vororten: Das ist eines der Verkehrsziele des Berliner Senats. Zehn sogenannte Radschnellverbindungen sollen in der Stadt entstehen. Damit dies zu dem passt, was sich die Berliner wünschen, touren Vertreter der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und Projektleiter der landeseigenen infraVelo durch die Bezirke. Am Montagabend wurden die Pläne einer südwestlichen Route im Rathaus Steglitz-Zehlendorf vorgestellt.

Radschnellverbindung zwölf Kilometer lang Die Radschnellverbindung Königsweg – Kronprinzessinnenweg misst im Planungsstadium zwölf Kilometer. Sie führt vom S-Bahnhof Wannsee über Kronprinzessinnen- und Königsweg durch den Grunewald zur Messe Berlin und zum westlichen Ende des Kurfürstendamms. Im Süden läuft die Trasse durch ein Wohngebiet. Der mittlere Bereich ist neben der Avus in Richtung S-Bahnhof Grunewald. Der nördliche Teil endet am S-Bahnhof Halensee. Es könnte Konflikte mit weiteren Verkehrsteilnehmern geben Die rund 120 Teilnehmer zeigten sich bei der fast dreistündigen Veranstaltung vornehmlich einverstanden mit den Vorschlägen, die vom Planungsbüro SHP vorgestellt wurden. Allerdings warnten Kenner der Strecke, dass es etwa auf dem Kronprinzessinnenweg zu Konflikten der Nutzer eines neuen Radschnellwegs sowie den Skatern und Rennradlern kommen wird. Bürger aus dem nördlichen Teil wiesen auf einen Schleichverkehr von der Autobahn kommender Autos hin sowie eine intensive Nutzung der Straßen durch Kunden der dort angesiedelten Supermärkte. Diese und viele andere Hinweise fließen jetzt in die weitere Planung ein. Die Senatsverwaltung zielt auf eine Fertigstellung von 100 Kilometern Radschnellwegen bis zum Jahr 2030 ab.