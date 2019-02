Das sind die Tipps zum Wochenende in Berlin

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Future Games – Bilder der jungen Kunstszene Peking in Wilmersdorf

2019 feiert die Städtepartnerschaft von Berlin und Peking ihr 25-jähriges Bestehen. Zum Auftakt zeigt die Gesellschaft für Deutsch-Chinesischen Kulturellen Austausch (GeKA) die Gruppenausstellung „Future Games“ in der Kommunalen Galerie Berlin in Wilmersdorf. Präsentiert werden Werke von 32 jungen chinesischen Künstlern, die in Peking leben und arbeiten.

Im Rahmen der Ausstellung wird die Jury eine Künstlerin oder einen Künstler für eine Künstlerresidenz der GeKA in Berlin auswählen. Die Ausstellung bietet Einblick in die Bedingungen für Künstler und Strömungen aktueller Kunst in Peking. Weiteres Highlight wird eine Skulpturenausstellung „Deutsche und chinesische Denker im Dialog“ (August bis November 2019) auf der Schloßstraße in Charlottenburg sein.

Kommunale Galerie Berlin, Hohenzollerndamm 176, bis 31. März, Di.–Fr., 10–17 Uhr, Mi., 10–19 Uhr, So., 11–17 Uhr. Eintritt frei.

Nominierte und Gewinner des Neuköllner Kunstpreises zeigen Werke

Nominiert für den Preis: „Lost“ von Stefanie Bühler.

Acht Künstler in diesem Jahr waren im Rennen um den Neuköllner Kunstpreis. Am gestrigen Freitagabend wurden im Rahmen einer exklusiven Preisverleihung die drei ersten Plätze verkündet. Schon vorher war klar: Ob Gewinner oder nicht – die Werke aller acht nominierten Künstler sind vom 2. Februar bis zum 24. März in der Galerie im Saalbau an der Karl-Marx-Straße in Neukölln zu sehen.

Insgesamt hatten sich rund 140 Künstler mit einem Arbeitsplatz oder Wohnort in Neukölln mit einem künstlerischen Werk um den mit 6000 Euro dotierten Neuköllner Kunstpreis 2019 beworben. Die diesjährigen Finalisten waren: Stefanie Bühler, Ingo Gerken, Johanna Jaeger, Petra Lottje, Océane Moussé, Natasza Niedziółka, Aurélie Pertusot und Lisa Premke.

Ausstellung der Nominierten und Gewinner des Neuköllner Kunstpreis 2019 in der Galerie im Saalbau, Karl-Marx-Straße 141, täglich 10 bis 20 Uhr. Eintritt frei.

Lieder- und Leseabend im Schloss: Dagmar Manzel gibt royales Gastspiel

Zwischen Tatort und Komischer Oper: Dagmar Manzel singt in Pankow.

Sie verkörperte „Tatort“-Kommissarin Paula Ringelhahn und spielte in der Komischen Opfer Cleopatra. Beim Liederabend im Festsaal von Schloss Schönhausen steht Dagmar Manzel für sich selbst. Als eine der erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands schöpft die Berlinerin dieses Mal nicht nur aus einem Repertoire von Stücken aus der Feder von Bertolt Brecht oder Friedrich Hollaender. Sie liest außerdem auch ausgewählte Passagen aus ihrem literarischen Werk „Mein Liederbuch“.

Wenn es musikalisch zugeht, begleitet sie Frank Schulte am Piano. Ihrem Charisma und ihrer markanten Stimme verdankt Manzel derzeit gleich mehrere Rollen, die ihr Dramaturgen auf den Leib geschneidert haben. In der Komischen Opfer sieht man sie als „Golde“ in „Anatevka“ und bei „Eine Frau, die weiß, was sie will.“ Zwischen den großen Auftritten findet sie Zeit für eine royale Show im Schloss.

Schloss Schönhausen, Tschaikowskistraße 1, Freitag, 8. Februar, 20 Uhr, Eintritt 19,50, ermäßigt 15,50 Euro.

Pippi Langstrumpf macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt

Was macht sie nur wieder? Pippi Langstrumpf und ihr Äffchen Herr Nielsson.

Seit die freche Pippi mit den knallroten Zöpfen in die Villa Kunterbunt eingezogen ist, ist endlich etwas los in der Stadt. Und im FEZ, denn dort steht sie auf der Astrid-Lindgren-Bühne, 100 Minuten führt sie ihre kleinen Gäste durch ihre Welt. Pippi hat auch ein eigenes Pferd, einen Affen und ist dazu auch noch mutig und bärenstark. Und schenkt sogar irgendwelchen Räubern Goldstücke.

Für die Nachbarskinder Thomas und Annika steckt jeder Tag mit ihrer neuen Freundin voller großartiger Abenteuer. Pippi macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt, und mit ihr kann man die wunderbarsten Streiche und Späße aushecken. Eigentlich heißt sie: Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf. Sie ist die Tochter von Kapitän Efraim Langstrumpf, früher der Schrecken der Meere, jetzt Südseekönig.

FEZ Berlin, Str. zum FEZ 2. Astrid-Lindgren-Bühne, Sbd., 2. Februar, fünf bis elf Jahre, Familien ab drei Personen, 7,50 Euro.

Turm des Märkischen Museums öffnet für Besucher

War lange gesperrt: der Turm des Märkischen Museums in Mitte.

Wie ein Bergfried überragt der mächtige Turm des Märkischen Museums weithin sichtbar die Stadt. Seit Jahrzehnten ist er für das Publikum gesperrt. Doch nun können Besucher das einzigartige Panorama von der Aussichtsplattform über Berlins historische Mitte wieder genießen. Obendrein gibt es eine Führung vom Verein der Freunde und Förderer des Stadtmuseums Berlin: Karl-Heinz Barthelmeus, Vorstandsmitglied des Vereins erläutert zum Panorama-Blick die Geschichte des Ortes und die Lage des Märkischen Museums im historischen Stadtkern Berlins.

Aufstieg und Führung im Märkischen Museum. Am Köllnischen Park 5, 10179 Berlin-Mitte. Sonnabend, 14.30 Uhr. Eintritt: zehn bzw. sechs Euro inkl. Museumseintritt. Die Führung ist nicht barrierefrei. Das Museum empfiehlt festes Schuhwerk und der Witterung angemessene Kleidung. Anmeldung unter: (030) 22 43 63 13 oder foerderverein@stadtmuseum.de

Musikschule Reinickendorf bietet Konzert zur Mittagszeit

Im Foyer des Ernst-Reuter-Saals treten die Künstler auf.

Für einen Moment dem Alltag entfliehen, sich entspannen und dabei Musik hören – das können alle musikbegeisterten Berliner jeden Dienstag im Foyer des Ernst-Reuter-Saals am Rathaus Reinickendorf tun. Unter dem Motto „Lunchkonzert“ spielen jede Woche unterschiedliche Künstler. Am kommenden Dienstag erwarten die Zuhörer romantische Klänge der Künstler Minoru Hirata-Komiya und Hisako Komiya. Minoru Hirata-Komiya spielt seit mehr als 40 Jahren Horn und hat das Instrument studiert.

Seine Duettpartnerin lehrt Klavier für Fortgeschrittene bis zur Studiumsvorbereitung. Im Jahr 2009 wurden die kostenfreien Livekonzerte von der Musikschule Reinickendorf eingeführt. Bisher wurden rund 400 Konzerte in diesem Rahmen gespielt, zuletzt in den Hallen am Borsigturm. Dabei wird immer auf einen abwechslungsreichen Mix geachtet. So gibt es am 15. Februar internationale Folklore.

Foyer Ernst-Reuter-Saal, Eichborndamm 213, Lunchkonzert, 5. Februar, 13 bis 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.

