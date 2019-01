Das sind die Tipps zum Wochenende in Berlin

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Restaurant-Tipp

Berlin. Genuss auf südostasische Art im Spandauer Simplé

Sein Restaurant soll nicht nur ein Ort zum Essen sein, sondern einer, an dem man eine Reise nach Südostasien erleben kann. „Es muss alles stimmen“, sagt Chefkoch Hoang Nguyen und meint damit Musik und Einrichtung genauso wie Getränke und Gerichte. Seit einem guten halben Jahr betreibt er zusammen mit Geschäftsführer Fabian Graeper das „Simplé“, ein direkt an der Heerstraße gelegenes Restaurant, in dem südostasische Küche serviert wird. Vorher, erzählt Nguyen, sei dort ein Buffet-Restaurant gewesen. Er selbst, das merkt man schnell, ist von dieser Art Restaurants kein Fan. „Buffets sind zum Sattwerden“, sagt der 29-Jährige. Bei ihm soll es ums Genießen gehen. Geschmacklich, aber auch mit Augen und Nase.

Angeboten wird in dem Restaurant eine überschaubare Zahl an Gerichten. Dafür, betont Geschäftsführer Graeper, habe man die Möglichkeit, alles frisch zu kochen. Einige Hauptgerichte kommen mit typischer Kokoscurrysoße, anderes mit hausgemachter Sojasoße oder mit Rum flambiert. Bei den Getränken fallen besonders die selbst gemachten Limonaden auf. Auch bei diesen finden sich die südostasischen Einflüsse, etwa durch die Hinzugabe von Koriander oder Zitronengras. Um die passende Stimmung zu schaffen, haben Graeper und Nguyen das Restaurant komplett umgekrempelt. Alles hätten sie, mit Unterstützung von Bekannten, selbst gemacht. Im Inneren ist vieles mit Holz gestaltet, an den Wänden hängen Schwarz-Weiß-Bilder und Rahmen, in denen echte Pflanzen wachsen, vor dem Eingang wurde ein kleiner indochinesischer Garten angelegt. „Es gefällt vielen, dass wir hier etwas verändern“, sagt Nguyen. Schon als Teenager hat er im Imbiss seines Vaters Erfahrungen gesammelt. Später folgte eine Ausbildung zum Koch. „Das ist meine Leidenschaft, für andere Menschen zu kochen“, sagt er. Seit kurzem gibt es auch Mittagsmenüs mit wöchentlich wechselnder Karte.

Simplé, Heerstraße 419, Spandau, So. bis Do., 12 bis 22 Uhr, Fr. und Sbd.,12 bis 23 Uhr.

Tel: 030/27 98 61 78, www.simple-restaurant.de

Tanz-Tipp

Im Wind – ein sinnliches Objekttheater am Winterfeldtplatz

Hui! Da wird es emporgehoben. Das kleine Tuch tanzt in der Luft. Schnell wie der Wind. Das ist lustig. Wie es herum wirbelt! Wo will es hin? Mit dieser Einführung wirbt das neue Theater „Feld“ am Winterfeldtplatz in Schöneberg für ein halbstündiges Tanztheaterstück für die ganz Kleinen (zwei bis fünf Jahre). Thema ist der „Wind“. In Klängen und Bewegung, mal wild, mal schmeichelnd sanft, mal laut, mal zart wispernd. Er spielt mit allen Dingen. Für die Umsetzung der Idee wird ein kleines rotes Tuch als „Figur“ verwendet, mit der sich die Kinder emotional verbinden können. Tänzerin und Choreographin Cinira Macedo hat den Klangkünstler Boris Hauf eingeladen, den Wind akustisch umzusetzen.

„Wind“ Feld — Theater am Winterfeldtplatz, Gleditschstraße 5, Schöneberg, Tickets 030/54 08 69 48, tickets @jungesfeld.de. 26. Januar, 16 Uhr, Kinder fünf Euro, Erwachsene zehn Euro.

Tanztheater für Kleinkinder: Was macht der Wind denn da?

Foto: Foto: Heinrich Hesse

Theater-Tipp

„Der Revisor“: Grandios gemeine Komödie im „Kleinen Theater"

Viel Platz bietet das „Kleine Theater“ in Wilmersdorf nicht mit seinen gerade mal 99 Plätzen. Theaterfreunden vermittelt aber gerade das intime Ambiente das Gefühl, direkt am Geschehen auf der Bühne beteiligt zu sein. Dieses Wochenende steht der 1836 in Sankt Petersburg uraufgeführte „Revisor“ von Nikolaj Gogol auf dem Spielplan. Die satirische Verwechslungskomödie über Korruption und Ämtermissbrauch avancierte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Klassiker. Eine vielleicht nicht ideale, an sich aber stabile Gesellschaft wird durch einen Fremden in Ausnahmezustand versetzt, der Dinge ans Tageslicht bringt, die zuvor sorgsam verborgen waren. John von Düffel hat Gogols Komödie verschlankt und lässt sie in der Jetztzeit spielen.

„Kleines Theater“, Südwestkorso 64, Wilmersdorf, Sbd., 26. 1., 20 Uhr, und So., 27. 1., 18 Uhr. Karten 15 bis 20 Euro an der Abendkasse. Tel. 030/ 8 21 20 21.

Kritik an seelenlosen Karrieristen: „Der Revisor“ von Gogol.

Foto: Foto: Kleines Theater

Familien-Tipp

Geschichten über Spione und Schokoladenflieger

Wie war das 1945, als Berlin von den vier Siegermächten besetzt wurde? Wie funktionierte die Luftbrücke? Und wie sieht so ein Rosinenbomber eigentlich von innen aus? Das Alliierten Museum lädt Kinder, Eltern und Großeltern zu einer Führung durch die Dauerausstellung ein. Gemeinsam entdecken sie ungewöhnliche Objekte: einen Boxhandschuh, einen Schokoladenfallschirm oder einen Spionagetunnel. Dazu werden Geschichten rund um die Exponate erzählt. An einem Stück der Berliner Mauer wird für die Kinder die Teilung der Stadt erfahrbar. Der Rundgang auf den Spuren der Westmächte endet mit dem Abzug der Streitkräfte im Jahr 1994. Immer wieder werden Bezüge zur Lebenswelt der Kinder hergestellt. Nachfragen ist ausdrücklich erwünscht. Die Führung ist für Kinder ab acht Jahren geeignet und findet in deutscher Sprache statt.

Ein Rosinenbomber

Foto: Foto: Katrin Lange

Alliierten Museum, Clayallee 135, 27. Januar, 15 Uhr, Treffpunkt Foyer des Outpost Theaters, die Führung ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Ausstellungs-Tipp

Das Bauhaus und die „Beglückung der Welt“ in Hohenschönhausen

Vor 100 Jahren machte sich auch das Bauhaus als neue Kunstschule auf den Weg, die Menschheit zu beglücken. Es war an der Zeit, moderne Formen für das Leben, den Alltag, die Architektur und die Kunst zu entdecken. „Beglückung der Welt. Avanti-Avanti 100“ heißt die erste von vier Ausstellungen, die das Mies van der Rohe Haus im Jubiläumsjahr zeigt. Die Vernissage findet am 27. Januar um 14 Uhr in dem von Ludwig Mies van der Rohe 1932 als Villa Lemke errichteten Bau am Obersee in Alt-Hohenschönhausen statt. Der deutsche Künstler Joachim Grommek, sein niederländischer Kollege Jan van der Ploeg und die US-Künstlerin Jill Baroff schauen dabei als nunmehr vierte Generation nach den radikalen Strömungen der 20er-Jahre in den „Rückspiegel der Moderne“ und zeichnen gleichzeitig ein Bild voller Aktualität.

Schlichter Bau mit großem Garten: Das Mies van der Rohe Haus.

Foto: Foto: Rita Schulze

Mies van der Rohe Haus, Oberseestraße 60, Alt-Hohenschönhausen, Eintritt frei, www.miesvanderrohehaus.de

Kindertheater-Tipp

Theodor Storms kleiner Häwelmann segelt durch die große FEZ-Welt

Der kleine Häwelmann kann nicht schlafen. Er baut sich in seinem Rollbettchen ein Segel aus seinem Hemdchen, bläst hinein und schon geht es kopfüber die Wände entlang und auf dem Mondstrahl zum Schlüsselloch hinaus in die weite, weite Welt. Eine fantastische Reise nach dem Märchen von Theodor Storm. Der Dichter schrieb den Text 1849 für seinen Sohn, ein Hätschelkind, also das Sonnenkind der Familie. Seine Mutter ist längst eingeschlafen vor Müdigkeit, während der Häwelmann immer noch aktiv ist und sein typisches „mehr, mehr“ ruft. Ist er ein Nimmersatt oder einfach nur lebenslustig und neugierig? Im FEZ Berlin wird das vierzigminütige Puppenspiel am Wochenende auf die Bühne gebracht. Der Häwelmann hat entzückend wuschige Haare, am liebsten würde man mit ihm in die große, weite Welt segeln.

Der kleine Häwelmann kann und will nicht schlafen.

Foto: FEZ Berlin/Katharina Stillisch

FEZ, Str. zum FEZ 2. Puppenbühne. Für Kinder ab drei Jahren. Sbd./So., 14.30 und 16.30 Uhr. Ticket: Familie ab drei Personen sechs Euro.

Benefiz-Tipp

Fußballer kicken für Projekte der Björn-Schulz-Stiftung

Das Benefizturnier des SC Borsigwalde 1910 zugunsten der Björn-Schulz-Stiftung geht in die sechste Runde. Eröffnet wird das Turnier am heutigen Sonnabend um 9.30 Uhr in der Sporthalle der Romain-Rolland-Oberschule durch den CDU-Abgeordneten und Schirmherrn Tim Christopher Zeelen. Es folgen Spiele der Kicker der G-Jugend aus den Vereinen FC Hennigsdorf 98, Hertha 03 Zehlendorf, BFC Meteor, 1. FC Lübars, Frohnauer SC, BFC Dynamo, SV Glienicke, Oranienburger FC Eintracht und vom Gastgeber SC Borsigwalde. Um 13 spielen dann einige Spieler der C-Jugend gegen „Die Survivor“ der Björn-Schulz-Stiftung. Zum ersten Mal geht ein Teil des Erlöses an den Förderverein der Borsigwalder Grundschule. Es wird auch ein Rahmenprogramm geboten: Das Technische Hilfswerk wird vor Ort sein und einen Einblick in die Fahrzeuge gewähren. Es gibt eine Tombola und außerdem etwas zu essen und zu trinken.

Wie im vergangenen Jahr lädt der SC Borsigwalde zum Benefizturnier ein.

Foto: SC Borsigwalde

Sporthalle der Romain-Rolland-Oberschule, Place Molière 4, 13469 Berlin

( jes )