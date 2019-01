Das sind die Tipps zum Wochenende in Berlin

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Konzert-Tipp: Pianist Frank Muschalle spielt Blues und Boogie-Woogie in Spandau

Der Pianist Frank Muschalle hat während seiner Karriere bereits in zahlreichen Ländern gespielt. Am 20. Januar kommt er für ein Konzert in den Gotischen Saal der Zitadelle. Muschalle ist auf die Genres Boogie-Woogie und Blues spezialisiert und hat in den vergangenen 25 Jahren mehr als 2000 Auftritte gehabt und außerdem zwölf CDs veröffentlicht. Auf Tourneen und für Aufnahmen arbeitete der Pianist, der seit mittlerweile zehn Jahren in Berlin lebt, auch mit anderen bekannten Musikern zusammen, darunter Red Holloway, Louisiana Red, Carrie Smith oder Axel Zwingenberger. Bei seinem Auftritt in der Zitadelle zeigt er sein Solo-Programm, bei dem sowohl Eigenkompositionen als auch Interpretationen der Klassiker des Genres wie „Boogie Woogie Stomp“, „Swanee River“ oder „Just For You“ zu hören sein werden. Muschalles Markenzeichen dabei: rollende Bässe und pulsierende Rhythmen.

Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, Spandau, Beginn 17 Uhr, Eintritt 15 Euro bzw. 13 Euro, Kartentelefon 030/333 40 22.

Restaurant-Tipp: Berliner Hof in Wilmersdorf kommt ohne Chi-Chi aus

Sebastian Grabosch und sein Team feierten gerade erst das zehnjährige Bestehen des Restaurants an der Hildegardstraße 14 in Wilmersdorf. Nach Stationen im Schlosshotel Grunewald und im Schweizerhof an der Budapester Straße hat sich der gebürtige Ostwestfale in der Nähe des Volksparks mit dem „Berliner Hof“ etabliert. Seine Kundschaft kommt vorwiegend aus dem Kiez, aber natürlich gibt es treue Gäste auch aus anderen Bezirken, die traditionelle deutsche Küche und anständige Portionen zu schätzen wissen.

Bodenständig: Sebastian Grabosch mit Koch Michael Skarupke.

Wer seine Mahlzeit in den gediegenen Räumen einnimmt, schmaust umrahmt von dunklen Regalen, in denen eine Menge Weinflaschen darauf warten, entkorkt zu werden. Die Speisekarte sieht „Köstliches aus der Alt-Berliner Küche“ vor: gebratene Kalbsleber, Königsberger Klopse, Blut- und Leberwurst mit Sauerkraut. „Kein Chi-Chi“, sagt Sebastian Grabosch und schmunzelt. Dienstags ist Schnitzel-Tag (7,50 Euro), mittwochs ist Burger-Tag (9,99 Euro) und der Donnerstag gehört den Freunden und Freundinnen eines original American US-Rindersteaks (12,50 Euro). Am heutigen Sonnabend steht ein deftiges Grünkohl-Essen an, am 27. Januar gibt es Eisbein. Grabosch wendet sich mit seinen Aktionen definitiv an Menschen, die gern Fleisch verzehren. Das Angebot für Vegetarier ist überschaubarer: Kässpätzle, Röstitaler und Nudelpfanne mit frischem Gemüse in Thymian-Zitronenrahmsauce machen fleischlos satt. Das Untergeschoss des Berliner Hofes fungiert übrigens als Schalkes selbstständige Vertretung in der Hauptstadt. Hier leuchtet „Königsblau Berlin“ in einem vier Meter breiten und fast 25 Meter langen Kellerraum, der die Fans aus’m Pott an einen Bergwerksstollen erinnert. Ihnen zuliebe hat der Paderborner übrigens vor einigen Jahren die Biermarke gewechselt. Nun fließt Veltins aus dem Zapfhahn.

„Berliner Hof“, Hildegardstraße 14, 10715 Berlin, täglich geöffnet von 12 bis 24 Uhr. Reservierung empfohlen, Tel.: 030/85 07 28 60, www.restaurant-berliner-hof.de.

Literatur- und Filmtipp: Von Irrungen und Wirrungen im berühmten Sommer ‘89

Im Spätsommer 1989 steht die DDR unter Strom. Ungarn will seine Grenzen gen Westen öffnen, die verbotene Frucht scheint greifbar nah. Inmitten dieser geladenen Zeit spielt der Film „Adam und Evelyn“, dessen gleichnamige Protagonisten gerade eine Krise durchmachen. Da ist Adam, der Damenschneider, den die Damen lieben, und der sein Leben so mag, wie es ist. Und da ist Evelyn, die findet, dass das nicht alles gewesen sein kann. Zumal sie Adam gerade in flagranti mit einer seiner Kundinnen erwischt hat. Statt mit Adam fährt Evelyn mit einer Freundin und deren Westcousin an den Balaton – und Adam hinterher. Der Film, der auf dem gleichnamigen Buch von Ingo Schulze basiert, wird in der „Kiste“ in Hellersdorf gezeigt. Am 23. Januar ist der Autor vor der Aufführung selbst zugegen und gibt eine Lesung.

„Die Kiste“, Heidenauer Straße 10, 23. Januar, 19 Uhr. Eintritt 5 Euro oder mit Kinokarte

Kunst-Tipp I: Künstlerinnen erklären in Friedrichshain ihre Arbeiten

Seit zwei Wochen wird im bezirkseigenen „Projektraum“ Kunst gezeigt, die eine eher unübliche Entstehungsgeschichte hat. Zu sehen sind Arbeiten aus einem Projektkurs zum Thema „Biografiearbeit“ am Photocentrum der Gilberto-Bosques-Volkshochschule. Die sehr unterschiedlichen Objekte stammen von acht Teilnehmerinnen sowie von Sybille Hoffmann, die den Kurs leitete. Wer wissen will, was sich die Künstlerinnen dabei dachten, und wie sie vorgingen, erfährt dies bei Rundgang und Künstlerinnengespräch am kommenden Sonnabend. Der Projektraum befindet sich im Erdgeschoss der 1884 erbauten Alten Feuerwache. Seit 2003 werden dort auf 150 Quadratmetern lokale bildende Künstler vorgestellt.

Ausschnitt von Constanze Kutschkers Bild aus dem Tableau „Signalement“.

Alte Feuerwache / Projektraum, Marchlewskistraße 6, Friedrichshain, Tel. 293 47 94 26, geöffnet Di.-Do., 11-19 Uhr, Fr.-So. 12-20 Uhr, Rundgang/Künstlerinnengespräch: 26. Januar, 15 Uhr, Eintritt und Teilnahme frei

Kunst-Tipp II: Warum eine Künstlerin auf die Wirkung der Mandalas schwört

Sie sollen Glücksgefühle erzeugen und haben in der buddhistischen Tradition eine magische Bedeutung: Mandalas. Was bei flüchtiger Betrachtung aussieht, wie ein aufgemaltes geometrisches Muster, besitzt für Menschen wie die Künstlerin Vivien Samantha Christov einen tieferen Sinn. Ihr half das Entwerfen von eigenen Mandalas dabei, einen Schicksalsschlag zu überwinden. Schon seit ihrer Kindheit experimentierte die Künstlerin mit solchen Mustern, ohne um die Bedeutung solcher Zeichnungen in anderen Kulturen zu wissen. Vor vier Jahren begann sie schließlich, Mandalas auf schwarze Leinwände zu zeichnen und Wachsmalstifte darüber laufen zu lassen. Die Ergebnisse können Besucher der Bibliothek am Wasserturm jetzt im Rahmen einer Ausstellung erleben. Jeder darf selbst überprüfen, ob der Psychiater C.G. Jung damit recht hatte, als er die entspannende Wirkung von Mandalas beschwor.

Mandalas modern interpretiert: Die Künstlerin orientiert sich entfernt an den typischen buddhistischen und hinduistischen Motiven.

Bibliothek am Wasserturm, Prenzlauer Allee 227, Prenzlauer Berg, Mo., Di., Do., 13– 19 Uhr, Mi., Fr., 13 – 17Uhr. Eintritt frei. Bis 31. Januar

Familien-Tipp: FEZ lädt zu Kissenschlacht und Mini-Disco

Silvester ist zwar vorbei, der Weihnachtsbaum längst entsorgt. Doch die größte Sause steht noch bevor. An den Wochenenden steigt im FEZ-Berlin jeweils von 12 bis 18 Uhr Berlins größte Fete – und zwar für die ganze Familie. „fezMachen! Party“ lädt Kinder, Eltern und Großeltern zum Ausprobieren, Mitmachen, Spielen und vor allem zum Feiern ein. Geboten wird alles, was Spaß macht: vom magischen Schwarzlichtmitmachspiel „Karneval der Tiere“, irren Kissenschlachten, einer Pixelparty mit Computerspielen über eine Küchenparty mit Kindercocktails bis hin zur Mini-Disko mit Karaoke. Bei der „Orientalischen Karawane“ lernt man beim gemeinsamen Essen Tischsitten anderer Länder kennen. Übrigens sorgt eine Schmink- und Verkleidungsstation für Partyoutfits, Bands wie Raketenerna, Ich & Herr Meyer und andere sorgen für die Stimmung.

Willkommen zum Familienfest im FEZ

FEZ Berlin, Straße zum FEZ 2. Sbd./So., 12-18 Uhr. Tagesticket: vier Euro.

Stadtrundgang: Ein Schwabe führt auf Neuköllns Rathausturm

Wie sieht Neukölln eigentlich von oben aus? Und wie das Rathaus von innen? Wie hat sich der Richardplatz in Laufe der Jahre verändert? Und was gibt es im hippen Reuterkiez noch Neues zu entdecken? Reinhold Steinle geht diesen Fragen regelmäßig auf den Grund. Und freut sich über Begleitung. Denn der gebürtige Schwabe, der seit Langem schon in Neukölln lebt, führt durch den Bezirk. Sein Steckenpferd sind die Rathausturmführungen. Jeden Mittwoch informiert er Berliner und alle, die sich für den 68 Meter hohen Turm an der Karl-Marx-Straße interessieren, über seine Geschichte und öffnet die Türen in luftige Höhen. Darüber hinaus kennt sich Steinle aber auch blendend in dem Bezirk aus und bietet Führungen an.

Immer einen Besuch wert: das Rathaus Neukölln.

Rathausturmführung: Jeden Mittwoch ab 13 Uhr. Preis 5 Euro. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel.: 030/90239 3530. Alle anderen Führungen zwischen sieben und zehn Euro, Termine unter www.reinhold-steinle.de/stadtfuehrungen

