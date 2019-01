Das sind die Tipps zum Wochenende in Berlin

Ausgehen nur in der Innenstadt? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Winterschwimmer feiern am und im Orankesee Eisfasching

Wenn andere beim Sonntagsfrühstück sitzen, treffen sich die „Berliner Seehunde“ zum Baden am Orankesee: Pünktlich um 10 Uhr, von Mitte September bis Ende April, treffen sie die 90 Unverfrorenen des Vereins am Ufer. So auch am morgigen Sonntag. Dann trainieren sie zum Beispiel für das Eisfasching am kommenden Sonntag, 12. Januar.

Das diesjährige Motto lautet „Weltall“. Dazu wurden Sportler aus Deutschland und dem Ausland eingeladen. Nach dem Aufwärmen mit der Gymnastikgruppe der SG Bergmann Borsig werden sich die Teilnehmer in voller Kostümierung als Astronaut, Außerirdischer oder vielleicht auch als Planet laufend, rennend oder tanzend ins kalte Wasser stürzen. Für jeden Verein gibt es eine musikalische Begleitung. Für Getränke und Imbiss ist gesorgt.

34. Winterschwimmen in Berlin, 12. Januar, 14 bis 16 Uhr, Training für Mitglieder So., 10 Uhr, Freibad Orankesee, Tel. 0176/20 44 77 86, www.berliner-seehunde-orankesee.de.

Kulinarische Führung durch das Neuköllner Szeneviertel

Falafel mit Humus: Eine Köstlichkeit auf der Sonnenallee in Neukölln.

Foto: Istock(gaus-nataliya / Getty Images/iStockphoto

Hand aufs Herz: Wie gut kennen Sie eigentlich Neukölln? Viele werden wahrscheinlich an Clan-Kriminalität, Rütli-Schule und Sperrmüllschrott auf der Straße denken. Dabei bietet der Bezirk so viel mehr. Zum Beispiel und gerade kulinarisch. Auf der Sonnenallee – von manch einem auch „Klein-Istanbul“ genannte – reihen sich Döner- und Falafelrestaurants aneinander, viele mit köstlichen Gerichten.

Im Richardkiez etabliert sich die deutsche Küche wieder, Schnitzelrestaurants oder Königsberger Klopse sind hier längst keine Seltenheit mehr. 160 Nationalitäten und verschiedenste Kulturen leben in Neukölln – diese Vielfalt schlägt sich auch in der Küche vor Ort nieder. Aber probieren Sie doch selbst. Rent-a-guide bietet kulinarische Touren an.

Berlin Neukölln: Kulinarische Führung durch das Szeneviertel, 43, 50 Euro. Reservierung unter www.rent-a-guide.de.

Marathon-Lesung eines ganzen Buches im Kreuzberger Literaturhaus

Das Literaturhaus am Mehringdamm ist immer gut für Überraschungen.

Foto: (c) Lettretage / Lettretage

Das Kreuzberger Literaturhaus Lettrétage ist immer gut für überraschende Veranstaltungsideen. Diesmal ist dort der unter dem Kürzel G.H.H. firmierende, 1961 in Stuttgart geborene Schriftsteller zu Gast. Er hat seinen Roman „Der eine Sohn“ dabei und beabsichtigt, das Werk mit neun Kapiteln an einem einzigen Tag vorzulesen.

Der Roman spielt im März 1920 und handelt von einem Soldaten, der aus dem Kriegsgefangenenlager in Frankreich zu seinem Vater ins Pfarrhaus eines kleinen Dorfes in der Altmark zurückkommt. Über der Geschichte hängt der Tod der Mutter und in Rückblenden wandert die Handlung zwischen Rostock, Halle, Châteauroux und Magdeburg. Am Tag der Lesung sind Gäste eingeladen, so lange dabei zu sein, wie sie mögen. Man kann komplett durchhalten oder Ausschnitte der vierteiligen Lesung hören. Die Lesungsetappen beginnen um 14, 16, 18 und 20 Uhr. Dazwischen wird es kurze Pausen geben.

Lettrétage, Mehringdamm 61, Kreuzberg, Sonnabend, 5. Januar, 14 Uhr, Tel. 692 45 38. Der Eintritt ist frei. www.lettretage.de.

Öffentliche Abschlussprüfungen der Universität der Künste

Ehrwürdiger Ort: der Konzertsaal der Universität der Künste.

Foto: dpa Picture-Alliance / Thomas Robbin / Thomas Robbin/pa/dpa

Dieser Ort flößt Ehrfurcht ein: Schließlich hat der Konzertsaal der Universität der Künste schon viele große Musiker gesehen. Nicht zuletzt die Philharmoniker unter der Leitung des Dirigenten Herbert von Karajan spielten in dem von Paul Baumgarten errichteten Saal an der Hardenbergstraße, bis 1963 schließlich die Philharmonie im Tiergarten fertiggestellt war. Ehemalige Studenten der Musikfakultät waren unter anderem die Pianisten Wilhelm Kempff und Artur Rubinstein.

Und noch heute ist der Raum mit seinen 1255 Plätzen das „lebendige Zentrum“ der Fakultät Musik, wie es auf deren Website heißt. In diesem traditionellen Rahmen finden die abschließenden und obendrein öffentlichen Abschlussprüfungen der Musikstudenten statt, so etwa am kommenden Dienstag im Fach Klavier. Sicher ein aufregender Abend für junge Musiker.

Universität der Künste, Konzertsaal, Hardenbergstraße Ecke Fasanenstraße, 8. Januar, 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. www.udk-berlin.de.

Naturkunde bei der Tierfütterung auf dem Kinderbauernhof

Leiterin Annett Rose und ihr Team kümmert sich um die Pommernschafe.

Foto: Thomas Schubert

Wenn Wollschweine und Pommernschafe sich um die Leckerbissen balgen, ist das Naturspektakel für die Zaungäste des Kinderbauernhofs „Pinke Panke“ perfekt. Zur täglichen Fütterung sind der Farm am Rande des Bürgerparks Familien willkommen, die etwas über die Lebensgewohnheiten von alten Haustierrassen erfahren wollen. Pünktlich um 15.30 Uhr schreiten die Mitarbeiter des Hofs zur Tat, befüllen Kübel mit Getreide und Gemüse und suchen sich Helfer, die beim Austragen der Mahlzeiten helfen.

Unabhängig von der Fütterung dürfen Kinder bei „Pinke Panke“ von 14 bis 17 Uhr an Tierbesuchen teilnehmen, und dabei auch Gänse, Hühner und Esel kennenlernen, die auf der 1991 gegründeten Anlage zu Hause sind. Wer mag, kann auch gärtnern oder auf dem Holzspielplatz Hütten zimmern. Danach wird am Lagerfeuer gegrillt.

Kinderbauernhof „Pinke Panke“, Am Bürgerpark 15-18, Pankow, Di. - Fr., 12 - 17.30 Uhr, Wochenende 10 - 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Strauss-Gala mit den K&K-Philharmonikern in Konzerthaus

Die Strauss-Gala im Konzerthaus widmet sich ganz dem „Walzerkönig“.

Foto: Josef Kendlinger

Die Tage kurz nach dem Jahreswechsel sind die Zeit der Neujahrskonzerte. Ganz klassisch darf dabei ein Komponist nicht fehlen: Johann Strauss Sohn. Ganz den Kompositionen des „Walzerkönigs“ ist auch die „Wiener Johann Strauß Konzert-Gala“ verbunden. Für zwei gemeinsame Konzerte kommen am Sonntag, dem Dreikönigstag, die K&K-Philharmoniker und das K&K-Ballett in das Konzerthaus am Gendarmenmarkt.

Während das Orchester berühmte Strauss-Stücke wie die Ouvertüren zu „Die Fledermaus“ oder „Ein Morgen, ein Mittag, ein Abend in Wien“ spielt, tanzt die Ballett-Kompanie Walzer. Mit der „Wiener Johann Strauß Konzert-Gala“ tourt Chefdirigent Matthias Georg Kendlinger seit 1996 durch mittlerweile 19 Länder in Europa. Mehr als eine Million Besucher kamen zu seinen Auftritten. Mit der Show knüpft Kendlinger an die berühmte Musiktradition der Donaumonarchie an.

Wiener Johann Strauß Konzert-Gala im Konzerthaus am Gendarmenmarkt, So. 6.1., 16 und 20 Uhr. Tickets ab 61 Euro.

