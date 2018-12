Das sind die Tipps zum Wochenende in Berlin

ABBA ist wieder vereint in einer Live-Show im Estrel Hotel in Neukölln.

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Pankow.

Musikalische Zeitreise mit ABBA im Neuköllner Estrel

Am 6. April 1974 – vor rund 45 Jahren – gewann die schwedische Band ABBA den Grand Prix Eurovision de la Chanson mit dem Song „Waterloo“. Es war der Start einer unglaublichen Karriere. Obwohl das Quartett seit langem nicht mehr auf der Bühne steht, hat bis heute die Kultband nichts von ihrer Anziehungskraft verloren. Nun lässt die ABBA-Story „Thank you for the music“ vom 4. bis 27. Januar im Estrel Hotel in Neukölln Agnetha, Anni-Frid, Benny sowie Björn in einem zweistündigen Live-Show wieder auferstehen und die Fans können noch einmal in die Musik und das Lebensgefühl der 70er- und 80er-Jahre eintauchen. Die Musical-Show bringt bekannte Hits wie „Waterloo“, „Mamma Mia“ und „Dancing Queen“ live auf die Bühne zurück.

Die ABBA Live-Show „Thank you for the music“, 4. bis 27. Januar 2019 im Estrel Hotel Berlin, Sonnenallee 225. Tickets ab 24 Euro unter Tel.: 030 /68 31 68 31 sowie www.stars-in-concert.de.

Sonderausstellung in Marienfelde lässt Flüchtlinge erzählen

Weltweit sind immer mehr Menschen auf der Flucht. Sie suchen Schutz vor politischer Verfolgung, Krieg, Diskriminierung, Naturkatastrophen und Armut. In Deutschland sind sie vorerst in Sicherheit. Doch wie geht es für sie weiter? Die Ausstellung in Marienfelde informiert die Besucher bis 31. Januar 2019 über die deutsche Flüchtlingspolitik und Aufnahmepraxis und zeigt, unter welchen rechtlichen, politischen und sozialen Bedingungen Geflüchtete derzeit leben. Im Zentrum der Sonderausstellung stehen Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Sie wurden kurz nach ihrer Ankunft 2012 zu ihren Hoffnungen befragt und 2016 erneut interviewt, wie sie die Herausforderungen des Neuanfangs bis zu diesem Zeitpunkt gemeistert haben.

Die Sonderausstellung in Marienfelde ist bis 31. Januar zu sehen.

Foto: Stiftung Berliner Mauer

Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde, Stiftung Berliner Mauer, Marienfelder Allee 66/80 , Di. bis So., 10 - 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, Tel 030 - 75 00 84 00.

Vom Berg zur Quelle: Ein Stadtrundgang durch Steglitz

Der Fichtenberg, auch gern einst Aristokraten-Hügel genannt, ist mit 68 Metern die höchste Erhebung im Ortsteil Steglitz. Vom „Gipfel“ sind nicht nur die vielen herrschaftlichen Villen, die Matthäuskirche und der Steglitzer Kreisel gut zu sehen. Bei klarer Sicht geht der Blick weit über den Bezirk hinaus. Am Neujahrstag nimmt Stadtführerin Jenny Schon die Spaziergänger mit auf eine Führung, die am Fuß des Fichtenbergs beginnt. Während des Aufstiegs erfahren die Besucher mehr über die Erbauer und Bewohner der Villen, ihre Lebensläufe und -illusionen, über Fabrikanten, Professoren, Schauspieler. Auch das Institut für Meteorologie hat seinen Sitz auf dem Fichtenberg. Der zweistündige Spaziergang endet an der Bäke-Quelle am Südhang des Bergs. Erst nach einem Kilometer tritt das Fließ an der Haydnstraße zu Tage und mündet in den Teltowkanal.

Foto: Katrin Lange

„Wo Steglitz am schönsten ist – Vom Fichtenberg und Bäke-Quelle“, 1. Januar 2019, 14 Uhr, Treff: Rathaus Steglitz, Anmeldung bis 12 Uhr unter Tel: 892 13 38, Kosten: 10 Euro

Immer an der Wand lang in der Rummelsburger Bucht

Aus dem alten Jahr heraus- oder ins neue Jahr hineinklettern: Beides ist in der Ostbloc-Boulderhalle möglich. Dort ist auch an Silvester von 10 bis 18 Uhr und Neujahr von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Geklettert werden kann in der 1000 Quadratmeter großen ehemaligen Fabrikhalle an der Rummelsburger Bucht an senkrechten oder überhängenden Wänden. Die Griffe sind in Schwierigkeitsgrade von Gelb (einfach) bis Pink (überraschend) eingeteilt. Weiche Matten gewährleisten die Sicherheit der Sportkletterer. Für jüngere Fans der Trendsportart Bouldern gibt es einen Extrabereich. Der reguläre Eintritt kostet neun Euro, Kletterschuhe werden für drei Euro verliehen. Der Name der Halle ist übrigens nicht politisch kokettierend gemeint, sondern bezieht sich auf das französische und englische Wort „bloc“ für Felsblock sowie die Lage im Osten der Stadt.

Den Kletterern stellen insgesamt elf Sektoren zur Verfügung.

Foto: Ostbloc

Ostbloc, Hauptstraße 13, Tel. 030/55 49 94 22, www.ostbloc.de

Mehr als immer nur: „Ach wie süß“ – die ganze Wahrheit über Zucker

Süßigkeiten gehören zu einem Kinderleben einfach dazu. Gerade zur Zeit der Feiertage. Aber zunehmend wächst das Bewusstsein, dass wir Kindern mit dem verführerischen Stoff enorm schaden. Und damit man es nicht immer selbst sein muss, der den Nachwuchs ermahnt, überlassen smarte Eltern diesen Job den Profis vom Deutschen Technikmuseum. Die Guides dort geben Antworten auf Fragen wie: Beeinflusst Zucker tatsächlich unser gesamtes Leben? Aber auch: Kann Zucker Erdöl ersetzen? Gesprochen wird über die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte des Süßungsmittels. Ausblicke zeigen die Möglichkeiten der Nutzung nachwachsender Rohstoffe als Werkstoff oder Energieressource.

Unwiderstehlich, aber ungesund: Zucker verführt besonders Kinder

Foto: dpa/Oliver Berg

Deutsches Technikmuseum, Trebbiner Straße 9, Kreuzberg, Tel. 90 25 40, geöffnet So., 10-18 Uhr, Führung So., 10.30 Uhr, Eintritt 8/erm. 4 Euro, Mini-Familienkarte (ein Erwachsener & zwei Kinder unter 14 Jahre) neun Euro, Kinder unter 6 Jahren frei.

Musiker der Staatskapelle spielen im Centre Bagatelle in Reinickendorf

Andreas Jentzsch (1. Violine) und Stephen Fitzpatrick (Soloharfenist) spielen beide in der Staatskapelle und bieten im Kulturhaus Centre Bagatelle in Frohnau am 30. Dezember ein abwechslungsreiches Programm von Barock bis zum Spätimpressionismus. Die beiden Musiker spielen unter anderem Werke Georg Philipp Telemann, Pietro Locatelli, Camille Saint-Saëns, Jules Massenet, Gabriel Fauré, John Thomas, Howard Blake und Henriette Renié. Dabei treten sie als Duo aber auch als Solisten auf. Der Geiger Andreas Jentzsch ist bekannt für seine lebendige Art des Musizierens, dem wandelbaren Ton und seiner Interpretationskraft. Mit Stephen Fitzpatrick hat er einen international erfolgreichen Harfenisten an seiner Seite, der unter anderem bei den Berliner Philharmonikern und dem Bayreuther Festspielorchester gespielt hat.

Im Centre Bagatelle in Frohnau finden regelmäßig Konzerte statt.

Foto: Susanne Kollmann

Centre Bagatelle, Zeltinger Straße 6, 13465 Berlin, 16-18 Uhr, Eintritt 15 Euro, Mitglieder und Studenten zehn Euro, Kinder sechs Euro, Kartenvorbestellung: Tel. 030 / 868 70 16 68, kartenvorbestellung@centre-bagatelle.de