Das sind die Tipps zum Wochenende in Berlin

Ausgehen nur in der Innenstadt? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist überall in der Stadt vielfältig. Eine Auswahl.

Letzte Chance für besondere Geschenke auf der Domäne Dahlem

Wer noch auf der Suche nach dem besonderen Geschenk ist, könnte auf dem Adventsmarkt am Sonnabend und Sonntag im historischen Gutshof-Ambiente auf der Domäne Dahlem fündig werden. Glasbläser, Gold- und Silberschmiede, Floristin, Feintäschner, Töpfer, Hutmacher, Weber, Seidenmaler, Puppenmacher, Papiermacher bieten ihre handgefertigten Waren an.

Einige zeigen den Besuchern auch gern, wie ihre Produkte entstehen. Original erzgebirgisches Kunsthandwerk, wie Nussknacker und Räuchermännchen, ist ebenfalls auf dem Markt vertreten. Aufwärmen kann man sich im Besucher-Café im Herrenhaus oder auf dem Gutshof mit Bio-Glühwein, Bio-Kinderpunsch und mit Wildbratwurst und anderen Gerichten, ab nachmittags auch am Feuer. Kinder bemalen Weihnachtsbaum-Kugeln aus Glas oder reiten auf Ponys.

Domäne Dahlem, Königin-Luise-Straße, 11–19 Uhr, 3 bzw. 1,50 Euro, bis 12 Jahre frei.

Deutsche Küche mit einer Prise Frankreich in Heidis Landgasthaus

Essen in der Natur: Heidis Landgasthaus im Spandauer Forst.

Foto: Jessica Hanack

Ein Ort der Gemütlichkeit und Ruhe: Genau das soll „Heidis Landgasthaus“ in Spandau sein. Das 2009 von Heidi Trompke und Doris Teterra gegründete Restaurant liegt mitten im Spandauer Forst. „Hier braucht man keine Handys“, sagt Geschäftsführerin Teterra. In dem Landgasthaus könne man einfach das Essen und die Natur genießen. Während der wärmeren Jahreszeit ist das Umfeld des Restaurants üppig grün bewachsen, auf der Terrasse kann man die Vögel hören. Im Inneren soll es mit den geblümten Vorhängen, den alten, gold gerahmten Bildern an der Wand und den roten Stuhlhussen „gemütlich wie bei Oma“ sein, sagt Teterra.

Serviert wird in „Heidis Landgasthaus“ deutsche Küche mit französischem Akzent. Seit 2012 werden die Gerichte von einem Franzosen zubereitet. Der, sagt die Geschäftsführerin, füge dem Essen eine Prise Heimat bei. „Das lieben die Gäste auch“, betont Teterra. Die Besucher haben die Wahl zwischen einer Standardkarte mit ausgewählten Gerichten, die immer angeboten werden.

Hier finden sich etwa Schnitzel mit Bratkartoffeln, Zanderfilet oder Kalbsleber „Berliner Art“. Außerdem gibt es eine jeden Freitag wechselnde Wochenkarte mit saisonalen, regionalen Spezialitäten. Das Geflügel stamme aus bäuerlicher Freilandhaltung, die Schweine würden artgerecht gehalten, Obst und Gemüse kämen von Höfen aus der Umgebung. „Unser Brot backen wird hier selbst“, sagt Teterra. „Wir kochen alles frisch mit Leib und Seele.“

Bevor die Frauen das Restaurant gegründet haben, befand sich dort ein Imbiss. Damals wurde das Gebäude von Grund auf saniert, über die Jahre hat sich das Landgasthaus eine Stammkundschaft aufgebaut. Weil das Restaurant in der Nähe eines großen Hundeauslaufgebiets liegt, kämen immer mal Spaziergänger vorbei, sagt Teterra: „Gut erzogene Hunde sind bei uns willkommen.“An Wochenenden oder Feiertagen sollte man reservieren.

Heidis Landgasthaus, Schönwalder Allee 22, Spandau, Di. bis So. sowie feiertags, 12 bis 20 Uhr, Telefon: 030/336 61 27. Schließzeit: 1. bis 23. Januar.

Filmnacht für Weihnachtsmuffel im Delphi LUX in Charlottenburg

Ein Film über das Leben der Kinderbuch-Autorin Astrid Lindgren: „Astrid“.

Foto: YorckKinogruppe

Charlottenburg-Wilmersdorf Wem an Heiligabend nicht der Sinn nach Heimeligkeit unterm Tannenbaum steht, kann sich unter Gleichgesinnte begeben, und es sich im Kinosessel gemütlich machen. So wird im Delphi LUX, das vor rund einem Jahr am Yva-Bogen eröffnet wurde und bereits mehr als 200.000 Besucher anlockte, an Heiligabend das ganz reguläre Kinoprogramm gezeigt.

Von mittags bis Mitternacht wird hier in sieben Sälen ein buntes Arthouse-Programm geboten. Die Highlights sind weiterhin der diesjährige Berlinale-Beitrag „Astrid“ über das Leben Astrid Lindgrens und die isländische Komödie „Gegen den Strom“. Weiterhin läuft auch „Bohemian Rhapsody“ und ein vielfältiges Angebot an Dokumentarfilmen. Es werden bis zu 25 Filme in sieben Sälen gespielt. Gäste werden am 24. Dezember ab den frühen Abendvorstellungen zu einem Glas Sekt eingeladen.

Delphi Lux, Yva-Bogen (zwischen Bahnhof Zoo und Kranzler Eck), Charlottenburg.

„Vollhardt“ rocken die Neue Deutsche Welle in Hellersdorf

„Vollhardt“ haben sich auf Covers der Neuen Deutschen Welle spezialisiert.

Foto: Promo

Schon seit Studentenzeiten sind Thomas Mund (Gesang), Andreas Gabriel „Keks“ (Bass, Gesang), Kay Stock (Gitarre, Gesang) Reiner Morgenroth „Der Morgenstern“ (Schlagzeug) und Thorsten Tack (Saxophon) „Vollhardt“. Und der Name ist Programm: Auf den Bühnen der Hauptstadt ist die Freizeit-Band mit „sattem Gitarrengewitter“ unterwegs. Auch am heutigen Sonnabend in Hellersdorf covern sie die Songs der Neuen Deutschen Welle. Darunter altbewährte Stücke von Falco, Kraftwerk oder Rio Reiser, aber auch neuere Vertreter dieses Genres wie Die Ärzte, Rammstein oder OOMPH!.

Eines haben alle Lieder gemeinsam: Sie sind deutsch, kompromisslos rockig, jeder kennt sie und kann sie im besten Fall mitsingen. Der Name „Vollhardt“ soll übrigens nicht nur die Power ihrer Musik ausdrücken. Er klingt auch „einfach schön deutsch und doof“, betonen die Musiker, die alle aus der ehemaligen DDR stammen.

„Kiste“, Heidenauer Straße 10, 21 Uhr, Marzahn-Hellersdorf, Tickets 10 Euro.

Weihnachtstage mit den New Yorker Glory Gospel Singers

Stimmgewaltig: die Glory Gospel Singers auf Berlin-Tour.

Foto: bm / Tourismusverein

Am 25. Dezember gibt es in der Christoporuskirche ein ganz besonderes Weihnachtskonzert: Die Glory Gospel Singers lassen das Gotteshaus in der Bölschestraße mit ihrem Stimmvolumen gewaltig beben. Vokalisten und Musiker der Truppe gehören zur New Yorker „WWRL Community Chorale“, für jede Tournee stellt die Leiterin Phyllis McKoy Joubert ihre Reisetruppe neu zusammen. Mit bekannten Ohrwürmern wie „O Happy Day“ und „Joyful Joyful“ versuchen sie, ihr Publikum zum Mitsingen zu bewegen.

Im vergangenen Jahr begeisterten die Gospelsingers ihr Publikum in der Stadtkirche St. Laurentius. Nun kommen sie nach Friedrichshagen. Das Konzert findet im Rahmen der beliebten Reihe „Musik aus aller Welt“ statt. Damit wolle man, so heißt es beim Tourismusverein, das Image eines toleranten Stadtbezirkes stärken.

Christophoruskirche, Bölschestraße 28 A, 25. Dezember, 19 Uhr. Tickets: 28/24 Euro.

Wilde Improvisationen zum Thema Berlin in Kreuzberg

Mit Gesang und irren Einfällen präsentieren die Gorillaz ihr Stadtgefühl.

Foto: MatthiasFluhrer / Matthias Fluhrer

Diese „Gorillas“ machen wieder einmal die hauptstädtische Affenshow. Wer noch niemals Improvisationstheater erlebt hat, ist bei diesem Kreuzberger Ensemble genau richtig. An zwei aufeinander folgenden Sonnabenden im Dezember geben sie noch einmal ihr Programm „Ick & Berlin“. Anders als beim üblichen Theater, sind hier die Zuschauer gefragt.

Sie dürfen Berlin-verbundene Schlagworte gen Bühne werfen und werden belohnt mit ganz spontan zusammen gesponnenen Sketchen, Songs oder Monologen. Das klappt etwa bei Vorschlägen wie „Schönste U-Bahn-Station“, „Lieb-lingskiez“ oder „Berlin-Klischee“. Das Spannende an solchen Abenden im in den 70er-Jahren gegründeten Ratibor: Weder Publikum noch Künstler wissen, was als nächstes passiert.

Ratibor Theater Cuvrystr. 20a, Kreuzberg, jeweils 20.30 Uhr, Tel. 618 61 99, E-Mail: ratibortheater@t-online.de, Karten für 19 Euro, ermäßigt zwölf bzw. 15 Euro.

Geschichte eines Wunders: Brotfabrik in Weißensee zeigt „Die Erscheinung“

Das Mädchen, das Maria sah. Ein Journalist soll ein Mysterium erklären.

Foto: Thomas Schubert / Brotfabrik

Ein geheimnissvoller Anruf aus dem Vatikan – damit fängt alles an. Völlig unverhofft hört der Journalist Jacques Mayano, dass man in Rom nach seinen Recherchekünsten verlangt. Im Namen der Kirche soll Mayano ein Mysterium aufklären. Es gilt in Erfahrung zu bringen, was es mit der Marien-Erscheinung auf sich hat, die sich in einem Dorf im Südosten Frankreichs zugetragen haben soll. Dort behauptet die 18-jährige Anna, der Jungfrau Maria begegnet zu sein.

Ein Wunder mit Folgen. Schon drängen Pilger in das Dorf, und ein Priester wittert das Geschäft seines Lebens. Im Kino der Brotfabrik sehen die Zuschauer die Erstaufführung des französischen Films „Die Erscheinung“ („L’Apparition“) des Regisseurs Xavier Giannoli in Originalfassung mit deutschen Untertiteln und erleben mit, wie die Hauptfigur unglaubliche Entdeckungen macht. Gespielt wird am vierten Advent und an den Weihnachtsfeiertagen.

Brotfabrik, Caligariplatz 1, Pankow, 23.12., 25.12., 26.12., jeweils 19 Uhr, Eintritt 7,50 Euro, ermäßigt 6 Euro.