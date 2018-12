Diese Berliner machen die Hauptstadt weihnachtlich

Charlottenburg: Im Markt steckt Tommy Erbes Herzblut

Berlin. Der Weihnachtsmarkt am Charlottenburger Schloss ist ein bisschen so etwas wie Tommy Erbes Lebenswerk. Nicht, dass der umtriebige Charlottenburger nicht schon andere Großevents gemanagt hat. Wie die Lange Nacht des Shoppings etwa. Aber in dem Spektakel vor dem Schloss steckt das Herzblut des 50-Jährigen. Fast ein Jahrzehnt waberte die Idee durch seinen Kopf, ebenso lang hat er um die Erlaubnis der Schlösserstiftung gekämpft, ihm vier Wochen lang einen Teil des Vorplatzes zu überlassen.

Tommy Erbe hat lange um den Weihnachtsmarkt vor dem Charlottenburger Schloss gekämpft.

Foto: Massimo Rodari

Kämpfen muss er zwar immer noch, jedes Jahr mit dem Bezirksamt wegen neuer Auflagen, aber sein Weihnachtsmarkt ist einer der schönsten der Stadt geworden. Im Advent vertauscht Erbe sein Büro in der Nähe des Rathauses Charlottenburg mit einem Container-Büro hinter einem Zaun nahe der Orangerie. Hier werden Probleme gelöst und die rund 100 Beschäftigten in Schichten aufgeteilt.

Mittags streift Erbe über den Platz, spricht mit Standbetreibern, überprüft fast pedantisch die Sauberkeit. Wenn ihm etwas missfällt, ruft er einen der „Läufer“, die für Ordnung sorgen sollen. Alle zwei Stunden schreiten sechs Mädchen mit Laternen vom Eingang zum Schloss. Die sechs Lichtbringerinnen sind von einem Designer mit beigefarbenem Mantel, flauschiger Kappe und langen Stiefeln ausgestattet. „Wir wollen mit den Lichtengeln an die enge Bindung von Charlottenburg zu Russland und anderen osteuropäische Länder erinnern“, sagt Erbe.

Reinickendorf: Kerstin Köppen und ihr Wunschbaum

Kaum ist der Weihnachtsbaum aufgestellt, schon hat Kerstin Köppen zu tun. Sie kramt in einer großen Tüte und holt von Kindern gebastelte Weihnachtsbilder hervor. Engel, Sterne, Schneemänner – schnell ist die anne an der Borsigwalder Ernststraße geschmückt. Auch viele Wünsche hängt sie daran.

Wünsche, die bedürftige Eltern ihren Kindern wohl nie erfüllen könnten. Und damit sie zumindest ein Geschenk an Heiligabend bekommen, hat der Verein „Rabauke“ die Organisation übernommen. Jedes Jahr setzen sich Vertreter von Borsigwalder Schulen, Kitas und sozialen Einrichtungen zusammen und überlegen, welches Kind infrage kommt. Die Wünsche, die einen Betrag von 30 Euro nicht übersteigen, kauft Kerstin Köppen mit ihrem Geld. Dann schreibt sie die Wünsche samt Preis auf eine Karte und hängt sie an den Baum. Jeder, der einen Wunsch erfüllen möchte, nimmt sich eine oder mehrere Karten ab und gibt Kerstin Köppen das Geld. Kurz vor Weihnachten holen die Vertreter der teilnehmenden Institutionen die Geschenke ab und bringen sie zu den Eltern.

Wunschbaum als Herzensangelegenheit: Reinickendorferin Kerstin Köppen.

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

Kerstin Köppen kann sich nicht vorstellen, den Wunschbaum in einem Jahr nicht aufstellen zu lassen – es ist eine Herzensangelegenheit, für die sie kürzlich mit dem Eberhard-Diepgen-Preis ausgezeichnet wurde. „Es ist so toll von den Lehrern und Erziehern zu erfahren, wie sehr sich die Eltern über die Hilfe gefreut haben. Einige haben Tränen in den Augen“, weiß die Initiatorin aus den Erzählungen. Wer noch kurzfristig spenden möchte: In Kerstin Köppens Reisebüro Knight Tours, Ernststraße 56, steht eine Gelddose bereit. Von den Spenden bekommt jedes Kind noch einen Teller mit Schokolade, Obst und Nüssen. Bleibt Geld übrig, wird es für nächstes Jahr zurückgelegt.

Pankow: Zwei, die den Advent zelebrieren

Kann man Weihnachtsgefühle zwischen stillgelegten Schornsteinen und Fabrikmauern erzeugen? Juliane Mann und Christian Gröschel meinen: Man kann. Jedes Jahr, wenn der Pankower Adventsmarkt seine Pforten öffnet, zählen sie an zwei Tagen mehr als 1500 Besucher auf dem Gelände der Heynhöfe. Vor 100 Jahren ließ der Industrieunternehmer Fritz Heyn in diesem Komplex Stuhlrohre herstellen. Heute führen der Medienunternehmer Christian Gröschel und seine Partner eine Art Kreativfabrik mit Filmstudio, Wäscherei und einer Bar im Retrostil. Sie heißt wie der frühere Hausherr: Fritz Heyn.

Aber damit in das Loft der Weihnachtscharme einzog, brauchte es vor vier Jahren die Initiative von Juliane Mann. „Ich war damals in Elternzeit und habe gemerkt, dass mir in Alt-Pankow etwas zur Adventszeit fehlt“, erzählt, die Personalentwicklerin. Ein Budendorf mit originellen Ständen sollte es sein, kein hausbackener Markt wie zu Großmutters Zeiten. Aber wo ist dafür in Pankow der richtige Platz?

Dann traf Juliane Mann auf Christian Gröschel. Er mochte die Idee, den familienreichen Florakiez mit frischen Weihnachtsideen zu überraschen. „Es traf sich gut. Bei uns gibt es ja im Jahreskalender schon andere Veranstaltungen wie das Konzert zur Fête de la Musique“, sagt der Familienvater. Am 15. und 16. Dezember findet der Pankower Adventsmarkt nun zum vierten Mal auf dem Fabrikgelände an der Heynstraße statt. Es gibt Auftritte eines „Hinterhofchors“ und des New Yorker Jazzmusiker Jeffrey Mills. Und zum Abschluss am Sonntagabend ein Feuerwerk über dem großen Schlot.

Spandau: Jürgen Kessling packt jedes Jahr Pakete

In der Sporthalle herrscht lautes Gewusel. Weihnachtsmusik tönt aus den Lautsprechern, Freiwillige gehen mit Pappkartons auf dem Arm durch den Raum. Spekulatius, Schokolade, Honig, Kerzen und Kuscheltiere landen in den Kisten. Zwischen ihnen läuft Jürgen Kessling hin und her, kümmert sich mal um Klebeband, mal um Kaffeebecher.

Der Spandauer Jürgen Kessling organisiert jedes Jahr die Aktion „Weihnachten für alle“.

Foto: Jessica Hanack / BM

Der Spandauer ist der Organisator dieser Aktion. „Weihnachten für alle“ heißt sie. Die Pakete, die an diesem Tag gepackt und dekoriert werden, gehen später an bedürftige Menschen im Bezirk. Kessling hat die Aktion 2005 initiiert. Zuvor waren Päckchen an einkommensschwache Menschen vom Bezirksamt verschickt worden. Weil dann Förderungen wegfielen, war Schluss mit den Paketen. Kessling und seine Mitstreiter übernahmen. „Damals war das ganz klein“, sagt der 61-Jährige. „Wir wussten gar nicht, was auf uns zukommt.“ 319 Weihnachtspakete kamen bei der ersten Veranstaltung zusammen. Dieses Mal haben Kessling und seine Helfer mit 1600 Paketen einen neuen Rekord aufgestellt.

Mit dem Sammeln der Spenden ist Kessling das ganze Jahr beschäftigt. Die Finanzierung werde immer schwieriger. Den hohen Aufwand wiegen die Reaktionen der Empfänger der Geschenke auf: „Wir haben schon ganz tolle Briefe bekommen“, sagt Kessling. Etwa von einem 100-Jährigen, der in altdeutscher Schrift geschrieben hat. „Das ist der Anreiz“, sagt Kessling. „Sonst würde ich das nicht mehr machen.“

Treptow-Köpenick: Wo der Weihnachtsmann wirklich lebt

Ganz ehrlich, wenn es einen echten Berliner Weihnachtsmann gibt, dann nur den in der Späthschen Baumschule. Ulrich Krone (64) ist einfach der Weihnachtsmann der Herzen, mit seinem echten, weißen Rauschebart und dazu die riesigen, widerspenstigen Augenbrauen. Seit August hat er ihn wachsen lassen. „Ok“, gesteht er, „beim Weiß habe ich etwas mit Spray nachgeholfen.“ Mit der Folge, dass jetzt Mikro-Flöckchen an seinen Wimpern hängen.

Ulrich Krone aus Baumschulenweg ist der wahre Berliner Weihnachtsmann.

Foto: David Heerde

Wenn wie an diesem und am kommenden Wochenende der Weihnachtsmarkt stattfindet, ist seine Hoch-Zeit in der Späthschen Baumschule an der Späthstraße. Er flaniert an den Buden entlang und es dauert nicht lange, da kommen Kindern und Eltern, um sich mit ihm fotografieren zu lassen. Er hat seine Stammkunden. Vor einem Jahr war eine Mutter da mit ihrem Kind. Es sei das letzte Mal, sagte sie zu ihm. Im Kopf des Kindes hockt ein Tumor. Da muss er heftig schlucken, so etwas vergisst er nicht.

Eigentlich ist der 64-Jährige in der Späthschen Baumschule der „Sommermann“. Er ist verantwortlich für die großen, teilweise drei, vier Meter hohen Palmen und die Dalien. Der Herr Weihnachtsmann ist nämlich diplomierter Landwirt und kennt sich also mit Pflanzen ziemlich gut aus. Krone hat seine eigenen, echten Weihnachtsbäume – zu Hause in Kablow, einem Ortsteil von König Wusterhausen, betreibt er eine kleine Plantage samt Schafen. Wer mag, kann sich dort einen Christbaum schlagen. So ist das Leben des echten Weihnachtsmannes.

( tsc, jes, suko, GW, caro )