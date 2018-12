Das sind die Tipps zum Wochenende in Berlin

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Berlin. Genuss auch ohne Alkohol im „Weissen Elefanten“ in Wilmersdorf

Wer ein Glas Wein oder ein Bier als Begleitung zum Essen benötigt, ist falsch im Café und Restaurant „Weisser Elefant“. Denn Alkohol wird nicht ausgeschenkt in den hellen, freundlichen Räumen am Leon-Jessel-Platz in Wilmersdorf. Dennoch behauptet sich das Etablissement schon seit Mai 2000. Dieses eher untypische gastronomische Konzept fußt auf einer Besonderheit. Der Weisse Elefant ist ein Restaurantprojekt, betrieben von der Pawian gGmbH und finanziell bezuschusst vom Bezirksamt.

Langzeitarbeitslose, vormals suchtmittelabhängige Menschen erhalten eine Chance, sich wieder fit zu machen für den Arbeitsmarkt. In der Küche stehen ehemals suchtkranke Menschen am Herd, die zum Koch oder zur Köchin umgeschult werden. Die drei Touristinnen aus den Niederlanden, die bei unserem Besuch in der Spätherbstsonne sitzen und schlemmen, interessiert nicht, wer dort kocht. Das Trio ist überzeugt vom gastronomischen Angebot, das für den kleineren Geldbeutel taugt: Ein Müsli zum Frühstück mit frischen Obst ist für 3,50 Euro zu haben, das üppige Elefantenfrühstück (8,50 Euro) besteht aus zwei Sorten Schinken, zwei Sorten Salami, Rühreiern und Räucherlachs sowie köstlichen Marmeladen, Honig, Baguette und Croissants – und reicht locker für zwei Personen.

Das Mittagsangebot zum Preis von sechs Euro beinhaltet einen Vorspeisensalat und die Auswahl zwischen einem Fleisch- bzw. freitags einem Fischgericht oder einer Veggie-Mahlzeit: entweder ein Rindergulasch mit Rotkohl und Butterspätzle oder ein Gemüsegulasch mit Tofu mit Rotkohl und Butterspätzle, entweder Piccata Milanese vom Schwein auf Tomaten-Spaghetti oder gebackener Käse auf Tomaten-Spaghetti. Gäste kommen meist regelmäßig in das Kiez-Lokal, sie schätzen das aufmerksame Personal.

„Weisser Elefant“, Wegenerstr. 1-2, Wilmersdorf, Mo.-Fr., 9-18 Uhr geöffnet,

warme Küche bis 15 Uhr, Tel. (030) 86409306, www.weisser-elefant.de

Studio Chor gibt Adventskonzert im Kammermusiksaal der Philharmonie

Der Studio Chor, einer der ältesten Konzert-Chöre der City West, tritt am heutigen Sonnabend auf. Auf dem Programm der Wilmersdorfer stehen zwei adventlich stimmende Highlights barocker Klangentfaltung: das Magnificat D-Dur von Carl Philipp Emanuel Bach sowie die Missa in D Nr. 9 von Johann David Heinichen. Begleitet wird der Chor vom Ensemble Märkisch Barock unter dem Dirigat von Alexander Lebek.

Feiert im Frühjahr sein 50-jähriges Bestehen: der Studiochor Berlin.

Foto: Volker Heinle

Die Solopartien werden von den Sängern Carine Tinney (Sopran), Britta Schwarz (Alt), Stephan Scherpe (Tenor) und Yannick Debus (Bass) übernommen. Der Studiochor ist eine Institution mit fast 50-jähriger Tradition. Der Chor hat sich einen guten Ruf erarbeitet und gehört zu den meistbeachteten und -geförderten musikalischen Laienensembles der Berliner Kulturszene.

Studio Chor, Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie, Herbert-von-Karajan-Straße 1, 20 Uhr. Karten von 19,95 bis 36,35 Euro.

„Klingelingeling“-Fest im Foyer des Theaters an der Parkaue

Großer Weihnachtszauber entfaltet sich am 2. Dezember im Theater an der Parkaue: In der Zeit zwischen den zwei „Der Nussknacker“-Vorstellungen um 11 und 16 Uhr können Familien in den Foyers und Fluren, im Atrium und in der Kantine des Theaters ein funkelndes Fest zum 1. Advent feiern. Hinter jeder Ecke wartet bei „Klingelingeling – das Familien-Weihnachts-Fest“ eine Überraschung zum Bestaunen oder Mitmachen.

Für Familien gibt es im Theater ein Fest zum Staunen und Mitmachen.

Foto: Christian Brachwitz

Und am Ende stellt sich die Frage: Wer hat die meisten Nüsse geknackt? Der Eintritt zum Familienfest ist frei. Das Weihnachts-Theaterstück nach Alexandre Dumas und E.T.A. Hoffmann in der Regie von Schauspieldirektor Volker Metzler ist für Zuschauer ab fünf Jahren geeignet, Restkarten kosten 13 Euro. Vorstellungen finden noch bis zum 26. Dezember 2018 statt.

Theater an der Parkaue, Parkaue 29, 2. Dezember von 12 bis 16 Uhr, Tel: 030/55 77 52 52, www.parkaue.de.

Von der Knabenschule zum Kieztreff: Die Wandlungen eines Bürgerhauses

Es fing als Wohn- und Arbeitsstätte für das Bürgertum in Pankow an, beherbergte zwischenzeitlich eine Kohlehandlung, verwandelte sich dann in eine Knabenschule und Synagoge und schließlich in die Außenhandelskammer der DDR – heute dient das Hausensemble in der Schönholzer Straße 10/11 als Stadtteilzentrum. Eine Dauerausstellung zeigt Besuchern die wechselhafte Geschichte des Gebäudes und erklärt, welche Auswirkungen große Ereignisse auf eine kleine Kiezeinrichtung hatten.

Ein Haus für Bürger: Der Gründerzeitaltbau fand viele Bestimmungen.

Foto: thomas Schubert

Konzipiert haben die Schau Jugendliche aus der Reinhold-Burger-Oberschule unter Anleitung eines Historikers. Dabei mussten sie sich ins Jahre 1886 zurückversetzen, als der Kaufmann Goldberg das Haus am Verbindungsweg zwischen Pankow und Niederschönhausen errichten ließ. Ein Vorhof rückte das dreistöckige Hauptgebäude von der Straße weg. Und seit 2009 dient die ruhige Residenz Vereinen als Treffpunkt und empfängt pro Woche 1000 Besucher.

Stadtteilzentrum Pankow, Schönholzer Straße 10-11, Mo.-Fr., 10- 18 Uhr. Eintritt frei.

Kulturzentrum Alte Schule verwandelt sich in ein „Weihnachtshaus“

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ – mit diesem Lied werden die Gäste ab 13:45 Uhr feierlich durch die Joseph-Schmidt-Musikschule im Garten empfangen. Draußen vor dem Backsteinhaus lodern die Feuerschalen. Es ist schon schöne Tradition: Zum dritten Mal lädt am heutigen Sonnabend das „Weihnachtshaus“ in das Kulturzentrum Alte Schule in Adlershof ein. Dass dort alles wunderbar dekoriert ist, versteht sich.

Weihnachtsstimmung kommt auf in der Alten Schule.

Foto: Ina Peek/imago

Danach geht es in den Bürgersaal, dort gestaltet die Musikschule ein buntes Programm mit Saxophon- und Orchestermusik und Jazz, Flamencotanz bringt anderen Schwung hinzu. Im Kiezclub eröffnet die „Weihnachtsbäckerei“, wer Lust hat, darf hier selber Plätzchen stechen. In der Kunstgalerie unterstützen Kunstpädagoginnen Besucher dabei, wenn sie den Pinsel selbst in die Hand nehmen möchten.

Kulturzentrum Alte Schule, Dörpfeldstr. 54/56. 1. Dezember, 14-18 Uhr. Eintritt frei.

Kometenkrasse Reise: Ein Flug zum Mond im Spaß-Shuttle

Rockende Sternschnuppen, umherfliegende Planeten, schwarze Löcher: Was die Erdlinge auf ihrem Flug zum Mond im Spaß-Shuttle sehen und hören, ist „überkratergallaktisch“ oder „kometenkrass“. Sie treffen den Mann im Mond, mit dem sie einen Sonnenrap singen können und erleben viele Abenteuer, bevor sie nach einer Stunde wieder zur Erde zurückkehren.

Das Musical ist inzwischen zu einem Dauerbrenner geworden.

Foto: Studio642.com

Das Musical „Sonne, Sterne, Mond und Co“ – eine Koproduktion der Musikschule Steglitz-Zehlendorf und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte am Mün-sterdamm 90 – ist ein Dauerbrenner. Es ist eine bunte Revue mit Songs und Musik rund um den Planeten, die Sterne und Kometen. Das Cosmical für Kinder ab sechs Jahren verbindet Musiktheater und Astronomie mit vielen Bildprojektionen und Lasershow.

Planetarium am Insulaner/Wilhelm-Foerster-Sternwarte, Munsterdamm 90, 2. Dezember, 14 und 16 Uhr, Tel: 79 00 93-0, Eintritt: acht, erm. sechs Euro.

Eine Niederländerin lädt zum Klavierabend quer durch Europa

Für Fans klassicher Klaviermusik bietet die Epoche des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts eine Fülle an wunderbaren Kompositionen. Es sind die Vertreter um Robert Schuman und Franz Liszt, Peter Tschaikowski und Claude Debussy, die einen unerschöpflichen Fundus an für das Piano geschriebenen Werken schufen. Nicht mehr ganz Romantik, aber auch noch nicht ganz Moderne, bildet ihre Musik eine sich durch alle Nationen Europas ziehende Melodienvielfalt.

Die Niederländerin Eke Simons ist am Klavier international erfolgreich.

Die Pianistin Eke Simons hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Reise durch Europa anzutreten. Auf dem Flügel in der Mark-Twain-Bibliothek wird die Niederländerin bei einem Klavierabend am kommenden Mittwoch die Werke der Künstlerinterpretieren. Simons ist international erfolgreich, in ihrer Heimat wurde sie mit ihrer Interpretation des Klavierkonzerts Nr. 24 von Mozart bekannt.

Mark-Twain-Bibliothek im Freizeitforum Marzahn, Marzahner Promenade 52-54, 3.12., 20 Uhr. Eintritt frei, um Anmeldung wird gebeten unter Tel: 030/547 041 42.