Das sind die Tipps zum Wochenende in Berlin

Ausgehen nur in Mitte? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Die große Welt im Kleinen: Modellbahn-Ausstellung im FEZ in Oberschöneweide

Berlin. Einmal auf Entdeckungsreise in die USA oder in die französische Provinz? Heute und morgen ist das im FEZ-Berlin möglich. Schon zum siebten Mal startet dort die internationale Modellbahnausstellung. Auf 4000 Quadratmetern lässt sich die Mini-Welt anschauen – die Mischung macht es. 30 Modellbahnanlagen verschiedener Größe aus Holland, Belgien, der Schweiz, Polen und Deutschland werden präsentiert. Dabei darf man gespannt sein auf Details, etwa auf polnische Schmalspurbahnen. Für Berliner gibt es Zeitgeschichte: Schüler der Gustav-Heinemann-Oberschule stellen eine S-Bahn-Anlage zwischen Alexanderplatz und Wannsee vor. Einer der Schwerpunkte sind digitale Welten. An zahlreichen Ständen bekommen die Besucher Einblicke in die neuesten Entwicklungen, Experten werden sie erläutern.

FEZ, Straße zum FEZ 2. Familien mit Kindern ab sechs Jahren, Tagesticket: 8 Euro.

Charlottenburger Galerie zeigt atemberaubende Fotokunst aus der Natur

Sebastian Copeland zeigt die Erhabenheit und Vergänglichkeit der Natur.

Foto: Sebastian Copeland

Mehr als 30 Arbeiten des Fotokünstlers, Umweltschützers, Polarforschers und Extremsportlers Sebastian Copeland sind noch bis 1. Dezember in der Galerie Camera Work zu sehen. Mit seiner Arbeit verfolgt Copeland nicht allein die Intention, die Schönheit der Natur zu zeigen. Vielmehr ist es sein Ziel, in den Dialog mit dem Betrachter zu treten und ihn anzuregen, den Ursprung der Naturobjekte und den Zusammenhang mit dem Menschen zu hinterfragen. Der Künstler funktionalisiert die Kamera als Erweiterung seines Blickes und seiner Erfahrungen auf den Expeditionen – als Kommunikationsmittel, um die Erhabenheit und die Vergänglichkeit der Natur herauszuarbeiten und die Bedrohung des Klimawandels von einer abstrakten zu einer konkreten Gefahr zu erheben. Copeland zeigt Bilder eines fernen Naturraumes, der sich auflöst.

Camera Work, Kantstraße 149, Öffnungszeiten: Di. bis Sbd., 11 bis 18 Uhr.

Großer vorweihnachtlicher Büchermarkt in Kladow

Besucher können im Kladower Forum nach gebrauchten Büchern stöbern.

Foto: Kladower Forum/ M. Reusch

Gut sechs Wochen sind es noch bis Weihnachten. Die ersten begeben sich so langsam auf die Suche nach Geschenken. Eine Umfrage im vergangenen Jahr ergab: Die beliebtesten Weihnachtsgeschenke in Deutschen sind Bücher. Wer danach sucht – ob nun zum Verschenken oder für sich selbst –, der kann dieses Wochenende in Kladow fündig werden. Denn das Kladower Forum organisiert am Sonnabend und Sonntag seinen großen vorweihnachtlichen Büchermarkt. Bei den angebotenen Büchern handelt es sich um gebrauchte Bücher, die dem Forum gespendet wurden. Darunter gebe es eine bunte Mischung aus allen Genres, ob Kinder-, Sachbücher oder Romane. Aber, das wird betont, es werden nur Bücher angeboten, die in gutem Zustand sind. Der Büchermarkt hat im Kladower Forum inzwischen Tradition: Seit vielen Jahren wird die Veranstaltung im Herbst und Frühjahr in dem ehemaligen Bauernhaus veranstaltet.

Haus Kladower Forum, Kladower Damm 387, Spandau, geöffnet Sonnabend und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Lecker speisen mit Spreeblick in der "Hafenküche" in Lichtenberg

Die Hafenküche an der Rummelsburger Bucht liegt direkt an der Marina.

Foto: Rita Schulze

Es gibt nicht viele Ausflugsrestaurants, die citynah liegen und dann auch noch über eine eigene Bootsanlegestelle verfügen. So ein seltenes Exemplar ist die „Hafenküche“ an der Rummelsburger Bucht. Natürlich ist das Restaurant auch per Auto, mit der Tram 21 oder zu Fuß über den Uferwanderweg erreichbar. Von 10 bis 18 Uhr gilt Selbstbedienung mit Gerichten von der Kantinenkarte mit deftigen Klassikern wie Currywurst und Bauernfrühstück oder leichten Salaten für wenig Geld. Zur Mittagszeit gibt es dazu zwei wechselnde Tagesgerichte ab 5,50 Euro. Die Abendkarte, gültig von 18 bis 23 Uhr, verzeichnet unter anderem einen vegetarischen „Rummelsburger“ mit Süßkartoffel-Amaranth-Patty, Tomate, Avocado und Zwiebelschmelze für 13,90 Euro oder ein im Pergament gedünstetes Doradenfilet auf mariniertem Gemüse für 15 Euro.

Vor zehn Jahren wurde das Grundstück am historisch gewachsenen Industriestandort von der Unternehmergesellschaft Hafen und Hof erworben und zum Gewerbehof mit Marina umgestaltet. 2011 wurde die „Hafenküche“ mit schlichten Holztischen, weißen Holzstühlen und gemütlichen Polsterbänken eröffnet. Von der breiten Panoramafensterfront aus wie auch vom „Hafenkante“ genannten Biergarten mit Sonnensegel, Feuerstelle und kleiner, abgeschlossener Spielecke für die Kleinsten reicht der Blick über die Spree und die zahlreichen Boote in der Citymarina hinüber zur Halbinsel Stralau und nach Treptow.

Bis die Zeit wieder reif ist für Touren mit dem Grillboot oder Picknicks am Ufer (Box für zwei Personen ab 49 Euro), locken nicht nur ein großer Kamin, sondern auch Weinabende, je nach Saison Grünkohl-, Enten- und Weihnachtsspecial in das Restaurant an Kilometer 23,9 der Spree.

„Hafenküche“, Zur Alten Flussbadeanstalt 5, Lichtenberg, Tel. 030/42 21 99 26, www.hafenkueche.de, Mo. bis Fr., 10 – 23 Uhr, Sbd., So. und Feiertag, 9 – 23.30 Uhr.

Wo die DDR-Eliten wohnten: Unterwegs im Pankower „Städtchen“

Das Oval der Macht: Der Ring ist nicht mehr den Polit-Eliten vorbehalten.

Foto: Thomas Schubert

Heute ist die Villensiedlung am Majakowskiring eine begehrte Wohngegend für Familien und so manchen Schauspieler und Architekten. In den 50er-Jahren residierten hier die Eliten der DDR. Wer sich für die Geschichte des Rings interessiert, kann am Sonntag den Heimatkundler Hans-Michael Schulze auf einem Rundgang begleiten. Er zeigt den Teilnehmern, wo Erich Honecker, Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht und Otto Grotewohl lebten und wie sich der Majakowskiring inzwischen gewandelt hat. Einst umgab eine Mauer das „Städtchen“. Heute lässt sich die Villenkolonie für jedermann erlaufen. Hans Michael-Schulze erklärt seinen Begleitern, wie die Elitensiedlung zum Inbegriff des sozialistischen Pankow wurde – und warum sie den Ortsteil heute wieder auf eine völlig neue Weise prägt.

Treffpunkt am Eingang des Schlosses Schönhausen, Tschaikowskistraße 1, Pankow, 11. November, 11 Uhr, Kostenbeitrag 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.

Jetzt anmelden: Neuköllns Ex-Bürgermeisterin erklärt das neue Kita-Gesetz

Franziska Giffey (SPD) diskutiert in Neukölln das neue Kita-Gesetz.

Foto: dpa/Michael Kappeler

Mitte Oktober stellte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) dem Bundeskabinett das „Gute-Kita-Gesetz“ vor. Am Donnerstag, 15. November, wird die ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Neukölln mit SPD-Genossen unter dem Motto „Damit jedes Kind es packt“ in der Aula der Otto-Hahn-Schule in Neukölln dieses Gesetz diskutieren. Neben der Ministerin befasst sich Micaela Daschek, stellvertretende Geschäftsführerin Awo Berlin Kreisverband Südost, mit der Frage „Was brauchen wir in Neukölln?“ Im Anschluss wird es eine Diskussion mit dem Publikum geben. Das „Gute-Kita-Gesetz“ soll zum 1. Januar 2019 in Kraft treten. Mit dem Gesetz soll die Qualität der Kinderbetreuung verbessert werden. Dafür wird der Bund 5,5 Milliarden Euro investieren.

„Damit jedes Kind es packt: Das Gute-Kita-Gesetz“,15. November, 19 Uhr, Otto-Hahn-Schule, Buschkrugallee 63. Um Anmeldung wird gebeten: www.spd-neukoelln.de/veranstaltung/fraktion-vor-ort-damit-jedes-kind-es-packt-das-gute-kita-gesetz/

