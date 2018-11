Gemeinsame Streifen von Polizei und BVG für mehr Sicherheit

Die Polizeidirektion 6 führt gemeinsam mit den Berliner Verkehrsbetrieben und der Bundespolizei am 9. November, nachmittags und abends, einen Einsatz zur Stärkung des Sicherheitsgefühls in Bussen, den U- und S-Bahnen sowie den Straßenbahnen in den Bezirken Treptow-Köpenick, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf durch. Etwa 110 Polizisten der zuständigen Polizeidirektion 6 werden in dieser Zeit im Einsatz sein.

Die gemeinsamen Streifen mit Mitarbeitenden der BVG sollen für die Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln sorgen. Darüber hinaus befindet sich in dieser Zeit im Bahnhof Lichtenberg ein gemeinsamer Informationsstand der Bundespolizei und Polizei Berlin. Hier können sich die Berliner über den Schutz vor Diebstählen und Einbrüchen sowie zum richtigen Verhalten im Falle einer Straftat informieren.