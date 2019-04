Ausgehen in Berlin: Das sind die Tipps zum Wochenende

Ausgehen nur in der Innenstadt? Weit gefehlt. Das Veranstaltungsangebot ist in allen Berliner Stadtteilen vielfältig. Eine Auswahl.

Musik-Tipp: „Replay“ im Schlossplatztheater auf der Suche nach der verlorenen Zeit

Wann war die erste Achterbahnfahrt? Der erste Rausch? Die erste Zigarette? Wann war das erste Mal? Manchmal wünschen wir uns, diese allererste Magie heraufzubeschwören. „Replay“ im Schlossplatztheater ist ein live produziertes, szenisch-musikalisches Hörspiel, in dem sich drei Angestellte eines Tonstudios auf die Suche nach der Magie des ersten Mals begeben. Mithilfe von Gesang und Musik verschaffen sie sich Zutritt in die Unterwelt, in das Reich der Vergangenheit, um nach den verlorenen Gefühlen und Erinnerungen zu fahnden. Doch wie im Orpheus-Mythos kann man dem Vergangenen nicht direkt in die Augen schauen – sonst verliert man es für immer. Regisseur Thorbjörn Björnsson und seine Mitspieler, Musiker und Sänger machen daraus eine poetische und wilde Spurensuche. Der Text stammt von Julia Violetta Marx, am Schlagzeug sitzt Evdoxia Filippou.

Schlossplatztheater, Alt-Köpenick 31 (neben dem Rathaus). Sonnabend, 20 Uhr, Sonntag, 18 Uhr.

Ausflugs-Tipp: Ostermarkt mit Kunstständen, Kinderbasteln und Fahrradparcours

Der Ludwig-Beck-Platz soll wieder mehr belebt werden.

Foto: Katrin Lange

Zum ersten Ostermarkt auf dem Ludwig-Beck-Platz bauen knapp 30 Händler und Künstler ihre Stände am Sonnabend, 13. April, auf. Neben den Angeboten des Wochenmarktes wie Lebensmitteln aus der Region werden vor allem Künstler und Kunsthandwerker auf dem Markt vertreten sein. Sie bieten unter anderem Schmuck aus Nespresso-Kapseln, Selbstgestricktes und -genähtes, Taschen, Kissen, Pantoffeln, Kerzen, Glasperlenschmuck und Holzdekorationen an. Für Kinder gibt es eine Basteloase und einen Fahrradparcours. In der Mitte des Marktes werden Bierbänke aufgebaut, damit sich die Besucher zum Essen und Trinken setzen können. Im Angebot sind unter anderen Flammkuchen und griechische Spezialitäten. Ab 13.15 Uhr spielt die Friedenauer Blasmusik und ab 14.30 Uhr der Bläserkreis der Evangelischen Paulusgemeinde.

10 bis 16 Uhr, Ludwig-Beck-Platz, zwischen Moltkestraße, Holbeinstraße und Augustastraße, Lichterfelde, 10 bis 16 Uhr.

Ausstellungs-Tipp: Ahmed Ramadans Werke appellieren an ein globales humanistisches Bewusstsein

Haft und Flucht: Ahmed Ramadans Werk „Käfig“.

Foto: Daniel Rupp

Die Arbeiten Ahmed Ramadans zeugen von einer existenziellen Auseinandersetzung mit einer gesellschaftlichen Realität, in der humane Verantwortlichkeit zunehmend schwindet. Seine Biografie und aktuelle Alltagserfahrungen sind Ramadans Motive. 1988 im syrischen Tartous geboren, lebt und arbeitet Ramadan nach seiner Flucht seit 2011 in Berlin. Bereits in Damaskus hat er Kunst studiert, was er ab 2013 an der Universität der Künste Berlin fortsetzen kann. Ramadan reflektiert in seinen Werken die Bedürfnisse der Menschen nach Geborgenheit, Zuhause, Harmonie, nach Frieden und Freiheit. Seine Werke können als mahnende Symbole für die Gesellschaft gelesen werden. Er berührt die großen Fragen des Menschseins und appelliert hoffnungsvoll an ein globales humanistisches Bewusstsein. Ramadan ist Träger des Diffring-Preises für Skulptur.

Kommunale Galerie, Hohenzollerndamm 176, 14. April bis 26. Mai. Di.-Fr., 10-17 Uhr, Mi., 10-19 Uhr, So., 11-17 Uhr. Eintritt frei.

Kunst-Tipp: Ausstellung rund um das Thema Druck in Neukölln

Druck-Ausstellung am Körnerpark.

Foto: Malte Spindler/Die Brueder

Eine ganz besondere Ausstellung wurde gerade von Neuköllns Kulturstadträtin Karin Korte (SPD) in der Galerie am Körnerpark eröffnet. „Druck, Druck, Druck“ heißt die interdisziplinäre Ausstellung, die bis zum 14. August geöffnet ist. Egal ob Sieb- oder Hochdruck: In Ausstellungen, Workshops, Diskussionen, Leseräumen oder Installationen kommen interessierte Berliner zusammen und können sich zum Thema Druck austauschen. Dabei sind Kunstbücher, Drucke oder Zeitschriften zu sehen. Über den gesamten Ausstellungszeitraum werden unterschiedliche Künstler und Projekte in die Galerie am Körnerpark eingeladen. Die Ausstellungsräume verwandeln sich für die Schau in ein Zentrum für Print-Gemeinschaften, die Ausstellung soll wachsen und sich während dieser Zeit verwandeln. Im Sommer werden zudem die bekannten Neuköllner Festivals „Offenes Neukölln“ (24. bis 26. Mai) und „48 Stunden Neukölln“ (14. bis 16. Juni) in die Druck-Ausstellung miteinbezogen.

„Druck, Druck, Druck“ in der Galerie am Körnerpark, Schierker Straße 8, Eintritt frei. Öffnungszeiten Di. bis So., 10 bis 20 Uhr.

Konzert-Tipp: Monat des Jazz eröffnet im Kulturhaus Karlshorst

Das Tobias Morgenstern Trio spielt in Karlshorst.

Foto: Harald Schluttig

Eine Schlagzeuglegende des Avantgarde-Jazz, ein äußerst umtriebiger Posaunist und Hochschullehrer aus Dresden sowie ein Weltklasse-Akkordeonist bilden ein Trio Infernale des Jazz, wenn nicht sogar der improvisierten Weltmusik. So präsentiert der Jazztreff Karlshorst das Tobias Morgenstern Trio, das gemeinsam mit dem italienischen Saxofonisten und Bassklarinettisten Gianluigi Trovesi am 13. April den „Monat des Jazz“ im Kulturhaus Karlshorst eröffnet. Vor dem Konzert gibt es ab 18.30 Uhr Vernissagen zu den Fotoausstellungen „Jazz Gallery 19“ im Erdgeschoss und „Kids in Jazz“ im ersten Stock mit Werken von Volkhard Kühl, Lutz Liebe und Gerhard Metzschker. Die Laudatio hält Hans-Jürgen Horn, Präsident der Gesellschaft für Fotografie. Geplant ist auch ein Auftritt der „Crazy Kids“ von der Musikschule Neukölln.

Kulturhaus Karlshorst, Treskowallee 112, 20 Uhr, Karten für 15 Euro unter Tel. 030/567 68 92, www.jazztreff.com. Der Eintritt zu den Ausstellungen ist frei

Foto-Tipp: Amateurfotografen zeigen einen anderen Blick auf Reinickendorf und das Fließ

Im Fontanehaus zeigt die Fotogruppe LabSaal ihre Arbeiten.

Foto: Susanne Kollmann

Die LabSaal Fotogruppe präsentiert die Ergebnisse ihres aktuellen Projekts zum Thema „Reinickendorf – Stadt, Land, Fließ“ im Fontanehaus. Im Foyer des Veranstaltungshauses im Märkischen Viertel zeigen die Amateurfotografen 49 Bilder mit ungewöhnlichen Blickwinkeln von Reinickendorf. Am 15. April werden sie die Ausstellung eröffnen. Die Veranstaltung wird vom Reinickendorfer Chor D’ à Chor musikalisch begleitet. Die Gruppe, die 1992 entstanden ist, hat es sich zum Ziel gesetzt, ihr fotografisches Können und ihre Kreativität stetig weiterzuentwickeln und zu verbessern. Sowohl die Beherrschung von Blende und Zeit in Verbindung mit Brennweite und Standpunkt sowie Bildgestaltung und Aussagekraft sind für die Hobbyfotografen wichtige Aspekte. Ihre Projekte fotografieren sie mit den unterschiedlichsten Kameratypen. Nach gemeinsam festgelegten Themen wird fotografiert. Bei den Treffen werden die Ergebnisse kritisch besprochen.

Eröffnung: 15. April, 18 Uhr, Foyer Fontanehaus, Königshorster Straße 6, Reinickendorf. Ausgestellt werden die Arbeiten bis zum 9. Mai.

Restaurant-Tipp: Fränkische Küche am Kladower Fähranleger

Im Winter hat das Restaurant Maisel’s Einkehr in Kladow eröffnet. Das Lokal liegt gegenüber der Insel Imchen.

Foto: Jessica Hanack

Fränkische Küche und dazu ein Ausblick auf die Havel samt Insel Imchen – das bekommen Gäste im Restaurant „Maisel’s Einkehr“ in Kladow. Der Gasthof mit Außenterrasse hat erst vor wenigen Monaten eröffnet, in einem kleinen, über 200 Jahre alten Haus. Das Gebäude wurde früher bereits gastronomisch genutzt, hat in den vergangenen Jahren aber nur als Lager gedient. Nun soll es den großen, angrenzenden Biergarten ergänzen. „Wir haben viel gemacht“, erzählt Geschäftsführer Christian Thyes.

So gibt es eine neue Holzverkleidung an den Wänden und neue Möbel, einiges hat ein Tischler aus Bayern angefertigt. „Wir wollten diesen Wirtshaus-Charakter haben“, erklärt der Geschäftsführer. Um den ursprünglichen Charme des Hauses zu erhalten, ist die alte Feuerstätte mitten im Raum geblieben. Das Menü ist überschaubar und wird saisonal angepasst. Auf der Karte steht etwa das Schäufele – eine fränkische Bratenspezialität – oder Zwiebelrostbraten. Für Vegetarier gibt es unter anderem eine Schupfnudelpfanne oder einen Grünkohl-Serviettenkloß. Mittags gibt es jeweils ein zusätzliches Gericht im Angebot. Außerdem werden hausgemachte Desserts, Bayreuther Biere und deutsche Weine angeboten.

Der Biergarten hat rund 280 Plätze und liegt direkt auf Höhe des Fähranlegers. In diesem werden statt der Gerichte aus dem Restaurant einfache Speisen wie Würste, Backkartoffeln und Leberkäse serviert, außerdem Kuchen. Auch im Biergarten, sagt Thyes, lege man Wert darauf, dass sich die Gäste entspannen können – Musik werde deshalb nicht gespielt. „Es ist eine ganz besondere Atmosphäre hier“, sagt der Geschäftsführer. „Man kann wunderbar spazieren gehen und Boote beobachten. Am Wochenende sind hier manchmal 200 bis 300 Segelschiffe zu sehen.“ Und am Abend, wenn es ruhiger wird, könne man auch die Vögel von der Insel Imchen hören.

Maisel’s Einkehr, Imchenallee 44, Spandau, geöffnet Fr. bis Di. ab 11 Uhr. Die Küche schließt um 19 Uhr. Tel: 030/ 67 81 55 62, Website: www.maisels-einkehr.de