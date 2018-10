Lecker essen bei "Vietnam Today" in Mahlsdorf

Marzahn-Hellersdorf. Nein, auf den ersten Blick sieht das „Vietnam Today“ in Mahlsdorf wirklich nicht nach etwas Besonderem aus. Ein eher unscheinbarer Imbiss, direkt an der viel befahrenen Hönower Straße und – das muss man so sagen – auf den zweiten Blick ein wenig in die Jahre gekommen. Drinnen das obligatorische Aquarium und natürlich ein Gemälde mit Buddha-Tempel an der Wand. Das Mobiliar? Nun, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.

Umso überraschender ist dann, was auf den Tisch kommt. Die Tom-Kha-Gung-Suppe mit Garnelen schmeckt so, wie sie sollte: würzig, kräftig und auch am Galgant, dem Thai-Ingwer, wird nicht gespart. Ebenfalls erfreulich: Die Garnelen sind nicht so winzig, dass man sie mit der Lupe suchen müsste. Mit 2,90 Euro ist das Gericht zudem extrem günstig und alternativ auch mit Hühnchen (2,50 Euro) zu haben.

Die Glasnudeln mit Hühnchen überraschen angenehm

Ansonsten liefert die Vorspeisenkarte, was man vom Viertnamesen kennt: Sommerrollen, gebackene Wan Tan. Etwas suchen muss, wer einen der Salate der Saison bestellen möchte, die wechselnde Karte hängt etwas versteckt neben einer Pflanze. Darauf steht etwa ein Mango-Salat mit Pfefferminz und Koriander oder ein Glasnudelsalat mit Limettendressing (je 3,50 Euro).

Klassisch auch die Hauptgerichte: der Eierreis, die gebratenen Eiernudeln, die Reisgerichte mit diversen Soßen (Erdnuss, süß-sauer, Mango). Zum Schmunzeln (oder Zweifeln) bringt den Besucher die Kategorie Gerichte „mit brauner Soße“. Deswegen lieber eines der Glasnudelgerichte (mit Hühnchen für 5,50 Euro) bestellen, das wie die Vorspeise angenehm überrascht. Die Soße ist nicht zu salzig und nicht zu süß, das Gemüse schmeckt, als wäre es gegrillt worden und auch am Koriander wird nicht gespart.

Auf der wechselnden Karte wird Bo Sapa angepriesen: im Wok geschwenktes, zartes Rindfleisch. Am Ende lässt sich bilanzieren, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis im „Vietnam Today“ definitiv stimmt.

Vietnam Today, Hönower Straße 89, geöffnet Montag bis Sonnabend von 11 bis 22 Uhr

