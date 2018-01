Schule ahnungslos: Pädophiler arbeitete als Erzieher

In Lichterfelde arbeitete jahrelang ein pädophiler Erzieher an der Grundschule. Niemand informierte die Schulleitung.

Wer sein Kind beim Hort in die Hände von Erziehern gibt, muss ihnen vertrauen. Das gilt genauso für Sportvereine, für den nachmittäglichen Musikunterricht, für Freizeitzentren. Überall dort kommen Pädagogen mit Kindern in Kontakt. Die Angst vor Pädophilie, also dem sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, schwingt bei Eltern immer mit. Doch gerade bei den Schulen wähnt man sich sicher – schließlich muss hier ein polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt werden. Und sollte ein Ermittlungsverfahren gegen einen Erzieher laufen, müsste die Staatsanwaltschaft dieses eigentlich der Schule melden. "Zur Abwehr einer erheblichen Gefährdung Minderjähriger", wie es in der Vorschrift "Mitteilungen in Strafsachen" heißt.

Doch genau das ist bei der "Grundschule am Karpfenteich" in Lichterfelde nicht passiert. Dort arbeitete seit 2014 der 39-jährige Erzieher Dennis L., er war im Hort für Hausaufgabenbetreuung und die Schach-AG zuständig. Laut Schulleiter Michael Maempel galt er als sehr beliebt. Was man allerdings bei der Grundschule in Lichterfelde nicht wusste – gegen Dennis L. lief ein Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Er hatte sich zwischen 2011 und 2013 an einem Jungen vergangen, der zu Anfang der Übergriffe zwölf Jahre alt war. Diese Taten geschahen während einer Hausaufgabenbetreuung in Gesundbrunnen, die ein Nachbarschaftsverein organisiert hatte. Fast vier Jahre lang ruhte der Fall bei der Staatsanwaltschaft, letzten Donnerstag wurde endlich am Amtsgericht Tiergarten ein Urteil gesprochen: zwei Jahre auf Bewährung.

Nach dem Urteil erfuhr die Schulleitung der Grundschule am Karpfenteich plötzlich von den pädophilen Neigungen ihres Erziehers, suspendierte ihn umgehend. Schulleiter Maempel informierte die Eltern in einem Schreiben. Die sind nun erschrocken und entsetzt, fragen sich natürlich, ob es zu weiteren Übergriffen in ihrem Hort kam, obwohl der Schulleiter ihnen versicherte, es gäbe "keine Anzeichen für Vorfälle an unserer Schule".

Der Zehlendorfer Verein "Mittelhof e.V.", dessen Mitarbeiter der Erzieher Dennis L. war – man kooperiert mit dem "Kinderhaus am Karpfenteich" – hatte nach eigenem Bekunden "keinerlei Anhaltspunkte" für die Gefährlichkeit von Dennis L. Weder das polizeiliche Führungszeugnis, noch das Zeugnis des letzten Arbeitgebers, besagtem Nachbarschaftsverein, hätten einen Hinweis geliefert. Dass sich ein Verfahren "in einem so hochsensiblen Bereich" über vier Jahre hinzöge, sei ein Unding, erklärte nun der Verein.

Aber das ist nicht das einzige Pro­blem. Die Frage ist auch, warum die Staatsanwaltschaft die Grundschule und den Verein nicht informierte. Spätestens mit der Anklageerhebung im September 2017 wusste man, dass der Erzieher weiterhin im Hortbereich tätig war. Der Staatsanwalt riet im Prozess dem Angeklagten aber lediglich, sein Tätigkeitsfeld zu "überdenken".

Die Medizin geht inzwischen davon aus, dass Pädophilie nicht heilbar ist. Deshalb geht es in Therapien vor allem darum, Momente zu vermeiden, in denen Menschen mit pädophiler Neigung in Kontakt mit Kindern kommen. Bei Gericht wertete man positiv, dass Dennis L. sich nach seinen Übergriffen ja in eine Therapie begeben habe. Dass der Angeklagte weiterhin in einer Grundschule arbeitete, schien dagegen niemanden groß zu stören.