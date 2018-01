Feuer in Dachgeschoss: Eine Person leicht verletzt

In einer Dachgeschosswohnung in Lichtenrade hat es am Sonnabendabend gebrannt. Alle Bewohner wurden evakuiert.

Lichtenrade. Dichte Rauchschwaden stiegen am Sonnabendabend über einer Dachgeschosswohnung in Lichtenrade auf. In der Marienfelder Straße stand die Wohnung im Vollbrand. Die Feuerwehr rückte mit vier Staffeln an. Alle Bewohner wurden evakuiert. Eine Person wurde leicht verletzt. Wie es zu dem Feuer gekommen war, war zunächst unklar.

( msc )