Polizei Berlin: Mit diesem seltsamen Foto sucht die Polizei einen Messerangreifer

Fahndungsfotos der Polizei Berlin führen meistens zu schnellen Erfolgen. Viele Tatverdächtige erkennen sich selbst und stellen sich oder werden erkannt. Doch dieses Mal dürfte sich die Identifizierung als schwierig erweisen.

Mit den Fotos aus einer Überwachungskamera wird ein mutmaßlicher Messerangreifer gesucht. Am Samstag, den 28. Januar 2023, soll der Mann gegen 12.20 Uhr eine Frau vor einem Wohnhaus in der Schierker Straße in Neukölln mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Als Anwohner zu Hilfe eilten, flüchtete der Mann, der eine blaue OP-Maske trug, in Richtung Ilsestraße. Die Verletzte überlebte die Attacke dank einer Not-Operation.

Wer kennt diesen Mann?

Die beiden Fotos zeigen einen Mann in schwarzer Hose, blauer Nike-Jacke und weißen Sneakern. Allerdings fehlt das Wichtigste: der Kopf des Mannes. Der ist durch eine rote Markise verdeckt.

In diesem Zusammenhang fragt die Polizei:

Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des Abgebildeten machen?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise für die Ermittlungen geben?

Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) in der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Rufnummern (030) 4664 - 573410 (während der Bürodienstzeit) und (030) 4664 - 571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder per E-Mail an dir5k34@polizei.berlin.de entgegen. Selbstverständlich können sich Zeuginnen und Zeugen auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.