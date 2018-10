Berlin. Der Herbst ist da und rüttelt an den Bäumen. Am Freitagmittag rückte die Feuerwehr zum Landwehrkanal in Kreuzberg an. Dort war ein Baum in den Kanal gestürzt. Die Feuerwehr ist mit einem Kran im Einsatz, um den Baum wieder aus dem Wasser zu holen.

( BM )