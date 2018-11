Amazon eröffnet erstmals Pop-up-Store am Kudamm

Noch sind die Scheiben in dem ehemaligen Schuhgeschäft am Kudamm 26 a zugehängt.

Für eine Woche will sich der Online-Handelsriese unter die Läden am Kudamm mischen und im #HomeOfChristmas Geschenke anbieten.

Noch ist dem kleinen Ladenlokal zwischen Tesla und dem Apple Store am Kurfürstendamm 26 nicht anzusehen, was in den nächsten Wochen im Innern geschehen soll. Der Online-Riese Amazon will im anstehenden Weihnachtsgeschäft am Kurfürstendamm ein Schaufenster in die reale Welt ausprobieren und mischt sich mit seimem #HomeOfChristmas für eine Woche vom 22. bis 27. November unter die Geschäfte in der wirklichen Welt.

Fünf Tage lang Geschenkideen zum Anfassen

Ein Pop-up-Store am Berliner Kurfürstendamm soll fünf Tage lang Geschenkideen zeigen. Die Artikel können über die Amazon App direkt online gekauft werden und anschließend nach Hause, an den Arbeitsplatz oder an einen Amazon Locker versendet werden.Trotz der kleinen Ladenfläche macht der Online-Konzern stationären Läden auch bei einer bewährten Feiertags-Routine Konkurrenz. Sogar ein Weihnachtsmann soll Wunschlisten von Kindern entgegennehmen.

Amazon spricht von mehr als 500 von seinen Experten ausgesuchten Geschenkideen aus Kategorien wie Spielzeug, Kosmetik, Elektronik oder Haushaltswaren. Dabei bekommen auch Firmen wie Samsung, Philips, Nespresso, Lego oder L'Oreal die Möglichkeit, ihr Sortiment zu bewerben. Zum Experiment gehören dem Online-Händler eigentlich fremde Einschränkungen, denn der Pop-Up-Store hat nicht nur feste Öffnungszeiten, sondern bleibt auch am Sonntag zu.

Programm mit Lesungen und Musik

Mit einem Programm aus weihnachtlichen Workshops und exklusiven Veranstaltungen wie Lesungen und Wohnzimmerkonzerten sollen sich die Besucher nach Amazon-Angaben entspannt auf die Weihnachtszeit einstimmen. "Jeden Tag erwartet die Kunden ein anderes Erlebnis“, sagt Ralf Kleber, Country Manager von Amazon.de. „Wir freuen uns, viele Kunden vor Ort zu treffen, um mit ihnen den Beginn der Weihnachtszeit zu feiern.“ Es gibt "Fit in den Winter" mit Fitness-Influencerin Sophia Thiel, Weihnachts-Make-up mit Boris Entrup, Süddeutsche-Journalist Lorenz Wagner liest exklusiv aus seinem Buch „Der Junge, der zu viel fühlte“, exklusive Lesung mit bekannten Hollywood-Synchronsprechern sowie ein Wohnzimmerkonzert von Lions Head und ein exklusives Konzert von Rea Garvey für Prime-Mitglieder.

Lokale Produkte kleiner Unternehmen

Frauengeführte Unternehmen, Familienbetriebe, innovative Hersteller, Start-ups und Amazon Handmade Kunsthandwerker aus Deutschland, die über Amazon verkaufen, zeigen ihre Lieblingsgeschenkideen wie den Beton Blumentopf der Beske-Manufaktur aus Köln und die Sushi-Box von Reishunger aus Bremen. Kunden können vor Ort zudem das Deutsche Rote Kreuz unterstützen – ganz ohne eigene Kosten: Dazu müssen sie lediglich die „Smiling Boxes“ anlächeln. Für jedes Lächeln spenden Amazon und das Programm Smile.amazon.de einen Euro an das Deutsche Rote Kreuz. Wenn die Maximalsumme von 10.000 Euro erreicht ist, legt Amazon noch einmal 5000 Euro obendrauf.

Information

#HomeOfChristmas Pop-up Store öffnet vom 22. bis 27. November (Sonntag geschlossen) am Kurfürstendamm 26a, von 10:00 bis 20:00 Uhr. Alle Infos zum #HomeOfChristmas gibt es unter: Blog.aboutamazon.de/HomeOfChristmas.