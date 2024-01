Berlin. Die Stiftung Berliner Sparkasse unterstützt sieben Initiativen, die sich für Demokratie und ein friedliches Zusammenleben einsetzen.

Mit 100.000 Euro unterstützt die Stiftung Berliner Sparkasse insgesamt sieben Projekte und Initiativen, die sich für Demokratie, friedliches Zusammenleben und gegen Antisemitismus einsetzen. Unter anderem wird Morus 14 in Neukölln unterstützt. In dem Projekt „Shalom Rollberg“ treffen sich seit zehn Jahren jüdische und israelische ehrenamtlich Engagierte und muslimische Kinder und Jugendliche aus dem Rollbergviertel und bilden persönliche langfristige Beziehungen.

„Das sind Angriffe auf uns alle“

Auch der Verein Vincentino, das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus oder die Gesellschaft für Gemeinsinn e.V. werden mit einer Spende bedacht. Die Institutionen erhalten zwischen 13.000 und 15.000 Euro.

„Seit dem 7. Oktober erleben wir hier in Berlin wie in ganz Deutschland viele Angriffe auf jüdische Einrichtungen, Jüdinnen und Juden“, sagt Kai Uwe Peter, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Berliner Sparkasse. „Das sind Angriffe auf die Menschlichkeit und auf unsere freiheitliche Demokratie, es sind Angriffe auf uns alle.“

Bei der Entscheidung, welche Organisation sie unterstützt, hat sich die Stiftung eng mit den Staatssekretären Falko Liecke von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sowie Aziz Bozkurt von der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung beraten. Beide sind ebenfalls Mitglieder des Kuratoriums der Stiftung.

Aufklären und Begegnungen schaffen

„Mit unserer Spende stärken wir Initiativen, die den antisemitischen, fremdenfeindlichen Angriffen in Berlin etwas entgegensetzen, indem sie persönlich Betroffene, Schulen und kulturelle Einrichtungen beraten, indem sie aufklären und Begegnungen schaffen. Sie bringen Menschen zusammen anstatt zu spalten, ermöglichen Austausch, Gespräch und Verständigung und machen sich so für ein gutes Miteinander, für jüdisches Leben und für unsere demokratischen Grundwerte stark“, so Kai Uwe Peter.