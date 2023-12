Berlin. Die Berliner Stadtmission bittet darum, Schlafsäcke & warme Winterkleidung zu spenden. Die Bestände in der Kleiderkammer reichen nicht.

Bei der Berliner Stadtmission sind zur Zeit wintertaugliche Schlafsäcke stark nachgefragt. Für obdachlose Menschen sind sie überlebenswichtig: Sie bieten jenen, die trotz der tiefen Temperaturen nicht in eine Notübernachtung wollen, Schutz vor der Kälte und auch ein Stück Privatsphäre. Unter den Menschen, die auf der Straße leben, sind viele psychisch krank oder lehnen aus anderen Gründen eine Gemeinschaftsunterkunft ab. Die Fahrer der Kälte- und Wärmebusse bieten immer eine Fahrt in die Notübernachtung an, geben aber Schlafsäcke und Isomatten aus, wenn das abgelehnt wird.

Auch warme Winterkleidung wird gebraucht

Gebraucht werden zudem für Männer aktuell dringend lange Unterhosen (Thermowäsche), Socken, Winterschuhe, T-Shirts, Hoodies, Jogginghosen, Jeans, Winterjacken, Regenjacken, Übergangsjacken, Gürtel, warme Mützen, Handschuhe und Schals. Auch Rucksäcke, Sporttaschen, Trolleys und große, stabile Plastiktaschen werden gern genommen.

Alle Spenden sollten in einem guten Zustand sein – als ob sie Freunden oder Bekannten weitergegeben werden. Die genannten Sachen können werktags von 8 bis 18 Uhr am Empfang der Berliner Stadtmission in der Lehrter Straße 68 abgegeben werden. Zudem stehen dort ganztägig Container bereit. Die Spendenabgabe ist auch im Textilhafen der Berliner Stadtmission in der Storkower Straße 139D in 10407 Berlin möglich – nahe des S-Bahnhofes Landsberger Allee. Spendenannahme dort immer montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr.

Leider kann die Berliner Stadtmission die Spenden nicht abholen.