Berlin. Der Angel Tree hat Tradition beim Ambassadors Club: Diplomaten aus vielen Ländern spenden Geschenke für Kinder im Klinikum Buch

Die Angel Tree Party, zu der Mania Feilcke-Dierck als Präsidentin des Ambassdors Club, alljährlich im Dezember einlädt, ist eine vorweihnachtliche Tradition im diplomatischen Veranstaltungskalender.

Zum Empfang mit stimmungsvoller Musikbegleitung am Piano in der festlich geschmückten Lobby des Westin Grand Hotels an der Friedrichstraße bringen die Damen und Herren Botschafter aus Ländern wie Peru, Ägypten, Kroatien, Bulgarien, Rumänien den Malediven, Estland, Slowenien und Brunei liebevoll verpackte Geschenke mit. Am Freitag wurden sie den Kindern im Klinikum Buch übergeben, die dort wegen Krebs und anderer schwerer Erkrankungen monatelang behandelt werden.

Ablenkung und Freude auf der Kinderkrebsstation

„Wir sind sehr dankbar für diese Aktion. Für die Kinder sind Freude und Ablenkung so wichtig und nicht alle Eltern sind in der Lage, schöne Geschenke zu machen oder ihre Kinder oft zu besuchen“, bedankte sich Klinikleiter Dr. Patrick Hundsdörfer. Er ist auch Vorsitzender des 1992 gegründeten Fördervereins „Icke in Buch“, der durch Spenden auch von Berliner helfen e.V. Clownsbesuche und Kochkurse auf der Kinderstation ermöglicht.

Mania Feilcke-Dierck bedankte sich in ihrer Rede auch für die großzügige Unterstützung durch das Westin Grand Hotel. „Wir hoffen, das Glitzern unserer Weihnachtsdekoration durch den Angel Tree auch zu den kranken Kindern nach Buch zu bringen“, sagte Adriana Meindl, stellvertretende Managerin des Hotels.

Als Ehrengast und Schirmherr war der Apostolische Nuntius Erzbischof Nicola Eterovic gekommen, der in seiner Rede darum bat, nicht die Hoffnung zu verlieren und das Bemühen um Frieden in der Ukraine und dem Nahen Osten fortzusetzen.