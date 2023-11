In Tempelhof werden fleißig Päckchen gepackt

In der Weihnachtswerkstatt in Tempelhof ist die Arbeit in vollem Gange: Über 4000 Schichtplätze haben Freiwillige aus Berlin und Brandenburg belegt, um hunderttausende Weihnachtspäckchen für Kinder in Not für den Versand fertig zu machen. Die Berliner Weihnachtswerkstatt ist die letzte Station in Deutschland für die weltweite Geschenkaktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Weihnachtsgeschenke gehen in 170 Länder und Regionen

Die ersten Lkw haben Berlin diese Woche verlassen und sind mit jeweils rund 7300 Geschenkkartons unterwegs nach Bulgarien, Litauen und in die Republik Moldau.

Rund elf Millionen Kinder in Not hat „Weihnachten im Schuhkarton“ im vergangenen Jahr beschenkt. Die Kartons werden in mehr als 170 Länder und Regionen versandt. In Australien, Deutschland, Großbritannien, Finnland, Kanada, Neuseeland, Österreich, in der Schweiz, in Spanien, Südkorea, Südtirol und den USA befüllen Menschen Schuhkartons mit Geschenken, um Kindern eine Weihnachtsfreude zu machen. In diesem Jahr rechnet die Aktion mit rund 350.000 Pakete aus dem deutschsprachigen Raum. „Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der internationalen Aktion „Operation Christmas Child“ der christlichen Hilfsorganisation Samaritan’s Purse. Die Verteilung vor Ort übernehmen Kirchengemeinden verschiedener Konfessionen.

Pakete mit Geschenken selbst packen und abgeben

Noch bis zum 16. Dezember können selbstgefüllte Weihnachtspäckchen in der Weihnachtswerkstatt im Sirius Business Park, Großbeerenstraße 2-10, 12107 Berlin abgegeben werden, montags bis sonnabends von 9 bis 21.30 Uhr. Jedes Paket wird einzeln durchgeschaut, um sicherzustellen, dass alle Einfuhrbestimmungen eingehalten sind und jeder Karton liebevoll befüllt ist.