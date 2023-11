Lazarus Hospiz sucht Ehrenamtliche

Berlin. Der Lazarus Hospizdienst ist auf der Suche nach ehrenamtlichen Hospizbegleitern, die Menschen auf ihrem letzten Weg zur Seite stehen. Ambulante Hospizbegleiter besuchen Patienten Zuhause, erfüllen kleine Wünsche, indem sie zum Beispiel frisches Obst oder eine Currywurst mitbringen. Wenn es möglich ist, werden auch Tagesausflüge oder Spaziergänge unternommen.

Der nächste Vorbereitungskurs „Ehrenamtliche Hospizbegleiterin/ Ehrenamtlicher Hospizbegleiter“ im Ambulanten Lazarus Hospizdienst beginnt im Februar 2024. In diesem Kurs werden die Ehrenamtlichen auf Ihre anspruchsvolle Aufgabe vorbereitet. Sie werden sich intensiv und auf persönliche Weise mit den Themenbereichen Sterben, Tod und Trauer auseinandersetzen. Eigene Trauer- und Verlusterfahrungen bilden dabei die Basis für die Vertiefung des Verständnisses dieser Lebensprozesse. Dabei unterstützen Übungen, Selbstreflexion und Meditationen das ganzheitliche Lernen. Der nächste Kurs beginnt am 12.02.2024 und endet am 02.06.2024 mit einem Umfang von 124 Stunden. Der Kurs ist kostenlos, es wird lediglich eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro erhoben. Auf der Website www.lazarushospiz.de gibt es weitere ausführliche Informationen.

Voraussetzung für das ehrenamtliche Engagement beim Hospizdienst sind eine positive Haltung zur Hospizidee, Empathie und Wertschätzung, Freundlichkeit sowie die Offenheit, schwerstkranke und sterbende Menschen würdevoll zu begleiten.

Anmeldung unter 030-46705-276 oder per E-Mail an lazarushospiz-ambulant@lobetal.de

Ambulanter Lazarus Hospizdienst

Bernauer Straße 115

13355 Bernau