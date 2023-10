Abstimmung über den Deutschen Engagementpreis

Berlin. Endspurt beim Deutschen Engagementpreis: 390 Menschen, Organisationen und Vereine sind für den Deutschen Engagementpreis 2023 nominiert. Es ist die bedeutendste Auszeichnung für bürgerschaftliches Engagement in Deutschland. Sie alle haben die Chance, den Publikumspreis und 10.000 Euro Preisgeld zu gewinnen.

Beim Publikumspreis können alle mitentscheiden. Auf der Website www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis stellen sich alle Nominierten kurz vor, darunter sind 20 Vereine und Initiativen aus Berlin. Für das Lieblingsprojekt kann man bis zum 24. Oktober mit einem Klick abstimmen. Neben dem Publikumspreis hat eine Fachjury die Preisträger in fünf Kategorien und einem Sonderpreis ausgewählt; diese Jurypreise sind mit jeweils 5000 Euro dotiert. Alle sieben Preisträger werden am 5. Dezember 2023 bei der feierlichen Preisverleihung im Deutschen Theater in Berlin bekannt gegeben und gewürdigt.

Litter Picker aus Wedding nominiert

Aus Berlin sind unter anderem nominiert: das Projekt „Dreh‘s Um - vietnamesisch-deutsche Perspektiven“, der Sportverein FC Internationale Berlin 1980 e. V. für mehr Nachhaltigkeit im Sport, die „Vokalhelden“, ein Kinder- und Jugendchorprojekt, das 2013 von den Berliner Philharmonikern gegründet wurde, der Bundesverband Housing First e. V., der Obdachlosigkeit nachhaltig überwinden will und die Initiative Litter Picker, die Aufräumaktionen im Kiez organisieren. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro. Die 50 Bestplatzierten der Abstimmung gewinnen die Teilnahme an einer kostenfreien Weiterbildung in Berlin.

Initiator und Träger des Deutschen Engagementpreises ist seit 2009 das Bündnis für Gemeinnützigkeit, ein Zusammenschluss von großen Dachverbänden und unabhängigen Organisationen.