Berlin: Engagement-Woche gestartet - Wo man mitmachen kann

Berlin. Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sorgen jeden Tag dafür, dass Schwächere Unterstützung bekommen – ob in Suppenküchen, durch die Begleitung älterer Menschen oder mit der Lernpatenschaft für ein Kind. Mit der Woche des bürgerschaftlichen Engagements, die am Freitag gestartet ist, will das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement den Einsatz der über 30 Millionen freiwillig Engagierten in Deutschland würdigen. Die in dieser Woche geplanten Aktionen und Veranstaltungen zum Mitmachen findet man im Internet unter www.engagement-macht-stark.de in einem digitalen Kalender.

Bis zum 17. September sind dazu an den „Berliner Freiwilligentagen“ alle Interessierten eingeladen, ehrenamtliches Engagement direkt vor Ort auszuprobieren. Den Kiez aufräumen, zu Gedenkorten spazieren, Kleider für Bedürftige spenden, Geschenke für wohltätige Zwecke basteln – die Freiwilligentage bieten mit zahlreichen Vereinen, Initiativen und Unternehmen eine Vielfalt an Aktionen.

Die Stadt sauber machen

Die Initiative „Wir Berlin“ ruft zu ihrer jährlichen Putzaktion, dem „Cleanup Day“, auf. Am 15. und 16. September können alle Berlinerinnen und Berliner von Jung bis Alt ein Zeichen gegen die Vermüllung der Stadt setzen. In Parks und Kiezen werden Wege und Grünanlagen von Müll befreit – zum Beispiel von Kaffeebechern, Plastikbesteck, Kronkorken oder Zigarettenstummeln. Organisiert werden zehn öffentliche Aufräumaktionen in verschiedenen Bezirken, es gibt Sammelbehälter für Kippen und Kronkorken, die Berliner Stadtreinigung unterstützt mit ihrem „Kehrenbürger-Service“ mit Müllzangen, Handschuhen und Mülltüten. Alle Informationen dazu unter www.wir-berlin.org/aktionstag-2023/

Gemeinsam Sport treiben

Das Sportfest vom Sportclub Lebenshilfe findet am 16. September 2023 statt.

Foto: Ralf Kuckuck

Der Sportclub Lebenshilfe Berlin e.V. (SCL) lädt am 16. September von 13 bis 17 Uhr zum 42. Internationalen Sportfest in den Jahn-Sportpark in Prenzlauer Berg ein. Bei dem Breitensportfest mit buntem Programm – vom Torwandschießen über Basketball-Korbwurf, 60-Meter-Lauf, Fußball-Dart bis zum Kugelstoßen – geht es ums Mitmachen und Spaßhaben. Erwartet werden über 1000 Sportler aus Berlin, anderen Bundesländern und dem Ausland. Es geht um Sport, Spiel und Spaß mit oder ohne Handicap. Der Lohn für die Teilnahme sind eine Medaille und Urkunde.

Stadtteilzentrum verschönern

Das Unionhilfswerk lädt Freiwillige und die, die es werden wollen, ein, unterschiedliche Engagementbereiche kennenzulernen. Um Malerarbeiten geht es am 14. September: Von 14 bis 18 Uhr soll gemeinsam mit dem Ehrenamtlichen Dienst des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzberg die Fassade des Stadtteilzentrums F1 am Mehringplatz gestrichen und kleine handwerkliche Arbeiten durchgeführt werden. Materialien werden bereitgestellt, für Erfrischungen, Snacks und einen gemütlichen Ausklang ist gesorgt. Anmeldung und weitere Informationen unter Tel. 0178 6531120 (Clara) oder per E-Mail an f1@unionhilfswerk.de.

Straßenbäume pflegen

Die Freiwilligenagentur und Ehrenamtsorganisationen in Steglitz-Zehlendorf suchen noch Freiwillige für die Pflege der Bäume am Straßenrand. Die kleinen Baumscheiben um den Stamm sind oft verschmutzt, dienen als Hundeklo oder die Erde ist zu fest und kann kein Regenwasser aufnehmen. Das schwächt die Bäume. Deshalb ist es wichtig, dass die Erde gelockert wird und kleine Pflanzen gesetzt werden, die Schutz und etwas Schatten spenden. Die Wurzeln der kleinen Pflanzen halten die Erde durchlässig, sodass der Regen besser ins Erdreich sinken kann. Zwischen dem 11. und dem 15. September gibt es an unterschiedlichen Orten Pflanzaktionen. Anmeldung unter Tel. 030 224459679 und im Internet unter www.freiwilligenagentur.info/freiwilligentage-2023/