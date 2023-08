Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist schwer zu ertragen. Eine Trauergruppe bietet Hilfe an. Die Teilnahme ist kostenlos.

Angebot der Diakonie In Trauer nicht allein sein: Wo man Hilfe bekommt

Berlin. Keiner möchte damit konfrontiert werden, aber jeder ist unweigerlich betroffen: vom Verlust eines nahestehenden Menschen. Der Tod einer geliebten Person ist ein großer Einschnitt, der bei den Trauernden eine Lücke und eine Flut von Gefühlen entstehen lässt. Besonders schwer ist es, mit der Trauer allein zu sein.

Das Diakonie Hospiz Wannsee steht deshalb Trauernden bereits mit verschiedenen Angeboten zur Seite. Jetzt kommt noch ein neues hinzu: Im Oktober startet die angeleitete Trauergruppe „Sichtbar“, zu der sich Interessierte ab sofort anmelden können. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Trauer in das Leben integrieren

An acht Abenden geht es vom 12. Oktober 2023 bis 18. Januar 2024 jeweils von 18 bis 20 Uhr darum, Raum und Gelegenheit zu geben, Gefühle sichtbar zu machen, die Trauer ins Leben zu integrieren und mit ihr neue Wege zu gehen. In der Gruppe blicken die Teilnehmenden gemeinsam zurück auf die Person, die von ihnen gegangen ist, sie blicken auf die Trauer mit ihren Gefühlen und Ängsten, und sie blicken nach vorn: Wie kann mein Leben mit der Trauer aussehen? Rituale, Denkanstöße und der Austausch in der Gruppe stehen im Vordergrund.

Unterstützung durch geteiltes Leid

Es wird eine geschlossene Gruppe sein, sodass mit der Zeit auch Vertrauen entstehen kann und sich die Teilnehmenden einander Unterstützung und Beistand geben können. Vor Beginn der Trauergruppe vereinbart das Hospizteam ein persönliches Kennlerngespräch.

Veranstaltungsort ist der Festsaal der Immanuel Albertinen Diakonie, Am kleinen Wannsee 5A, Anmeldung bei Schwester Rita Burmeister unter 030/80505 761 und Daniela Schwenk-Hauer unter 030/818108412 oder per E-Mail unter trauer@diakonie-hospiz-wannsee.de.