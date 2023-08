Football-Tickets für eine Blutspende

In den Sommerwochen werden Blutspenden gebraucht.

Berlin. Die Sportler des Football-Vereins Potsdam Royals unterstützen den DRK-Blutspendedienst in Berlin-Brandenburg mit einer gemeinsamen Sommer-Aktion: Wer noch bis zum 8. September 2023 im Institut für Transfusionsmedizin in Berlin oder Potsdam eine Blutspende leistet, erhält je zwei Tickets für das letzte Heimspiel der Saison am 9. September 2023 um 16 Uhr im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion. Die Potsdam Royals empfangen dann die Berlin-Adler zum sportlichen Duell.

„Auch als Sportverein sollte man sich für soziale Zwecke engagieren, das machen wir als Potsdam Royals seit Jahren, indem wir gemeinnützige Organisationen unterstützen. Wir möchten bei unseren Heimspielen auf die Wichtigkeit von Blutspenden hinweisen, für eine Spende vor über 2000 Footballfans werben und den vielen Spendern danken, die als Dankeschön für ihre Spende unsere Gäste im Stadion sind“, sagt Jens Torsten Müller, Präsident der Potsdam Royals.

Blutpräparate nur begrenzt haltbar

Ziel der gemeinsamen Aktion ist es, die Patientenversorgung mit lebensrettenden Blutpräparaten in den Sommerferien zu sichern. Viele schwere Erkrankungen sind nur mit Blutpräparaten zu behandeln. Einige Blutbestandteile (Blutplättchen), die als Medikament aus der Blutspende gewonnen werden, sind maximal fünf Tage haltbar, deshalb ist es wichtig, dass kontinuierlich gespendet wird.

Blutspenden sind möglich im Institut für Transfusionsmedizin Berlin, Hindenburgdamm 30 A, 12203 Berlin, und im In­stitut für Transfusionsmedizin Potsdam am Klinikum, Haus I, Hebbelstr. 1/Charlottenstr. 72, 14467 Potsdam. Alle Termine unter www.blutspende-nordost.de/blutspendetermine/