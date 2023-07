Spendenaktion: Radfahrt mit Herz auf dem Tempelhofer Feld

Teilnehmer der 10. PSD Herzfahrt auf dem Tempelhofer Feld am 30. Juli 2023

Tempelhof. Zum 10. Mal wurden mit der PSD-Herzfahrt Spenden für herzkranke Kinder gesammelt. Eine Woche lang konnten Teilnehmer über die Herzfahrt-App gefahrene Fahrradkilometer zählen und registrieren lassen. Wegen des regnerischen Wetters in der vergangenen Woche hatte die PSD-Bank die Spendensumme von 20 auf 50 Cent pro Kilometer erhöht.

50 Cent Spende für jeden Fahrradkilometer

Zum großen Finale am Sonntag drehten etwa 700 Herzfahrer ihre Runden auf dem Tempelhofer Feld - auch während eines kräftigen Regenschauers. Gesammelt wurde für die Weiterentwicklung von Kunstherzen für Kinder, die auf eine Herztransplantation warten. Die stolze Bilanz der 10. Herzfahrt, die von der PSD-Bank Berlin, dem ADFC und Berliner helfen e.V, dem Verein der Berliner Morgenpost, veranstaltet wurde: 56.110 Euro zugunsten der Kinderklinik für Angeborenen Herzfehler am Deutschen Herzzentrum in Berlin.