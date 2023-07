Alles andere als eine Frittenbude

Wedding. Das erste Mal kam Max mit einem Helikopter von der Klinik in Herzberg in die Kinderkardiologie des Deutschen Herzzentrums in Wedding. „Den Helikopterflug habe ich leider gar nicht mitgekriegt“, sagt der zwölfjährige Junge bedauernd. Denn das war kurz nach seiner Geburt und seine Haut war ganz blau.

Ursache war eine vierfache Herzerkrankung und er wurde damals sofort operiert. „Die wollten mich in der Klinik in Herzberg behalten, aber ich habe mich selbst entlassen und bin sofort nach Berlin gefahren“, erinnert sich seine Mutter Diana Buszkowiak.

„Ich war Studentin, wusste nicht wo ich bleiben sollte. Unten in der Klinik standen Betten. Die habe ich mir mit anderen Müttern in einer ähnlichen Situation geteilt. Wir haben schichtweise geschlafen“, erinnert sich die heute 42-jährige an diese Zeit.

Zuhause auf Zeit für Familien mit kranken Kindern

Das Krankenhaus empfahl ihr dann das Ronald McDonald Haus als Übernachtungsmöglichkeit. „Doch nicht in eine Frittenbude!“, habe sie damals gedacht. Aber schließlich fand sie den Weg in die Seestraße, ein paar hundert Meter vom Klinikgelände entfernt. „Und dann habe ich vielleicht gestaunt. Das war ja wie ein Hotel und keine Frittenbude!“, erzählt sie.

Hausleiterin Cindy Gill hört so eine Geschichte nicht zum ersten Mal. „Die Restaurants kennt jeder, aber unser Haus nur diejenigen, die es brauchen“, sagt sie. Nämlich Familien mit herz- oder krebskranken Kindern, die auf der Kardiologie oder der Onkologie auf dem Campus Virchow Charité behandelt werden. Kinder, die auf ein Spenderherz warten, eine Herzoperation brauchen oder sich einer Stammzelltransplantation unterziehen müssen. Natürlich wollen ihre Mütter und Väter möglichst nah bei ihnen bleiben, auch wenn sie nicht aus Berlin kommen, und Hotels oder Pensionen sind teuer.

„Wir bieten diesen Familien ein Zuhause auf Zeit, und das auch noch umsonst, denn die Krankenkassen übernehmen dafür die Kosten“, sagt Hausleiterin Cindy Gill. Insgesamt 33 Familienapartments stehen zur Verfügung, davon sechs sterile Wohnungen mit integrierter Küche für Kinder, die eine Knochenmarktransplantation hinter sich haben.

Etwa 500 Familien werden pro Jahr im Ronald McDonald Haus in Wedding aufgenommen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Familie betrug im vergangenen Jahr 23 Tage, berichtet die Hausleiterin. „Wobei gerade die Familien mit Kindern auf der Onkologie und auch die, die auf ein Spenderherz warten, deutlich länger bleiben“, sagt Cindy Gill. Und viele kommen auch mehrere Male ins Haus, wie die Eltern von Max. „2016 musste er erneut am Herzen operiert werden und das dritte Mal sind wir jetzt hier, weil sich eine Herzklappe entzündet hatte“, sagt Mutter Diana. Jetzt geht es Max wieder gut. Er kann alles machen, Fahrrad fahren, Schwimmen, Klettern.

In McDonalds Filialen werden Spenden gesammelt

Die Familie kommt aus dem Elbe-Elster-Kreis in Brandenburg. Max Mutter arbeitet als Milchleistungsprüferin, ihr Mann ist Fluggeräte Mechaniker bei der Bundeswehr. „Es ist schon schwer, alles mit Arbeit und Krankenhaus zu organisieren. Da ist es einfach toll, wie man hier im Haus aufgefangen wird und sich mit anderen Eltern austauschen kann. Das gibt einem Kraft“, sagt Diana Buszkowiak.

Neben dem Team um Cindy Gill engagieren sich 35 Ehrenamtliche im Haus, bekochen die Familien oder veranstalten Grillabende. Und was hat die berühme Frittenbude nun damit zu tun? Tatsächlich hat McDonald’s-Gründer Ray Kroc die ersten Spendenaktion für ein Elternhaus in Kliniknähe in Philadelphia großzügig unterstützt. 1974 wurde dort das erste Ronald McDonald Haus eingeweiht, heute gibt es weltweit 365 Häuser in 43 Ländern, zwei davon in Berlin, ein weiteres in Cottbus.

Aktion „Trau Dich“ zum Jubiläum des Hauses

Die McDonalds Stiftung finanziert den Bau der Häuser, die Betriebskosten und die Ausstattung werden durch Spenden finanziert. In McDonalds Filialen oder in Berlin bei Getränke Hoffmann werden Spenden gesammelt. Viele Firmen helfen mit Social Days in den Häusern bei Renovierungsarbeiten, Kochabenden oder kleinen Festen. Berliner helfen e.V. übernimmt seit vielen Jahren die Spenden-Patenschaft für ein Apartment im McDonald Haus in Wedding, das 1998 eröffnet wurde. Zum 25. Jubiläum gibt es eine besondere Spendenaktion. Unter dem Motto „Trau Dich - Spring über Deinen Schatten“ kann jeder unter www.mcdonalds-kinderhilfe.org/trau-dich/ eine Mutprobe als Challenge starten und damit im Familien und Freundeskreis für das McDonald Haus Spenden sammeln.