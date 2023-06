25.000 Euro für schwer kranke Kinder

Spendenübergabe bei Stars in Concert: Martin Laubisch (Sparda Bank Berlin), Dr. Hedwig Deubzer (Kinderonkologie Charité) und Siegfried Helias vom Verein Kinder in Gefahr.

Berlin. Unter dem Motto „All you need is Love!“ feierte die Charity-Gala von „Stars in Concert“ am vergangenen Montag im Neuköllner Estrel Convention Center ihr 25. Jubiläum. Ins Leben gerufen wurde die Charity-Show vor 25 Jahren von Siegfried Helias, Vorsitzender des Vereins Kinder in Gefahr, dem Showproduzenten Bernhard Kurz und Estrel-Hoteldirektorin Ute Jacobs.

„Menschen Freude zu bereiten und damit Gutes zu tun, war von Anfang an das Ziel der Gala“, sagt Siegfried Helias. Zu den Gästen gehören jedes Jahr viele ehrenamtlich engagierte Menschen.

Unterstützt wird das Event unter der Schirmherrschaft von Neuköllns Altbürgermeister Professor Bodo Manegold auch von der Evangelischen Dorfkirche Alt-Buckow und der Initiative „Sympathisches Buckow“.

Beatles-Musical zum Jubiläum

Bei der Jubiläumsshow gab es das Beatles-Musical „All you need is Love!“, das die Geschichte der Pilzköpfe von ihrem musikalischen Anfang in Hamburg bis zum letzten Live-Auftritt 1969 in London erzählt.

„Die Stimmung war einfach toll! Die Gäste haben viele Lieder mitgesungen“, berichtet Martina Freise, Zweite Vorsitzende von Berliner helfen e.V., dem Verein der Berliner Morgenpost, der seit vielen Jahren Charity-Partner der Gala zugunsten von gesundheitlich beeinträchtigten Kindern ist.

Die Sparda-Bank Berlin eG nahm das Jubiläum zum Anlass, am Ende der Show einen symbolischen Scheck in Höhe von 25.000 Euro zu überreichen. Mit der Hälfte der Summe wird die Kinderkrebsforschung der Charité-Universitätsmedizin unterstützt. Die andere Hälfte erhält der Verein Kinder in Gefahr, unter anderem für die Betreuung von behinderten Kindern und Jugendlichen.