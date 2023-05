Willkommensklasse freut sich über gespendete Bücher

Berliner helfen e.V. unterstützt ein Leseprojekt an der Franz-Marc-Grundschule in Reinickendorf mit Büchern in einfacher Sprache.

Lehrerin Laura Sturm (3.v.l.) mit ihrer Willkommensklasse in der Bibliothek der Franz-Marc-Grundschule in Tegel.

Ordentlich aufgereiht liegen die neuen Bücher auf dem großen Tisch der kleinen Schulbücherei: jeweils mehrere Exemplare von „Peter Pan“, „Momo“, „Alice im Wunderland“ und „Grimms Märchen“ – Klassiker der Kinderliteratur. Das Besondere an diesen Büchern: Sie sind alle in einfacher Sprache geschrieben, teilweise mit Fragen und Zeichnungen ergänzt, um sie leichter lesbar und damit verständlicher zu machen. Denn die Kinder, für die sie gedacht sind, müssen die deutsche Sprache erst noch lernen.

Laura Sturm ist Lehrerin der Willkommensklasse an der Franz-Marc-Grundschule in Tegel und hatte die Idee, ihre Schülerinnen und Schüler aus Syrien, Afghanistan, der Ukraine und Bulgarien mit Büchern in einfacher Sprache, aber altersgerechten Inhalten, das Deutschlernen zu erleichtern. „Dazu müssen sie aber Freude an den Geschichten haben und einfache Bücher für kleine Kinder sind nicht interessant für sie“, sagt die Pädagogin. Die neuen Bücher wurden von Berliner helfen e. V. gespendet.

Ihre Schützlinge sind zwischen 10 und 13 Jahre alt und mit ihren Eltern als Flüchtlinge nach Berlin gekommen, teilweise schon vor anderthalb Jahren, einige erst vor ein paar Monaten. „Die Sprachstände sind sehr unterschiedlich, das ist eine große Herausforderung“, sagt Laura Sturm. „Das Lesen fördert den Wortschatz, die Grammatik und die Rechtschreibung. Lesen ist insbesondere für diese Kinder die alles entscheidende Grundlage für den Bildungserfolg“, sagt die Lehrerin.

Lesen als Grundlage für Bildungserfolg

An diesem Vormittag lernen acht Kinder ihrer Willkommensklasse bei einem Besuch in der Schulbücherei erst einmal, wie sie sich dort zurechtfinden. Geleitet wird die Bücherei seit 20 Jahren von Birgit Druschke – ehrenamtlich wie an vielen Schulen. „Ich habe damit angefangen, als mein erstes Kind in die Vorschule kam und bin dabeigeblieben, weil ich selbst gern lese“, sagt sie.

Birgit Druschke leitet ehrenamtlich die Schulbibliothek der Franz-Marc-Grundschule.

Foto: Paul Zinken

Diese Freude am Lesen gibt sie an die Schülerinnen und Schüler der Franz-Marc-Schule weiter. Die Bibliothek steht zweimal in der Woche in der Hofpause allen Kindern zur Verfügung, die höheren Klassen und nun auch die Willkommensklasse integrieren den Besuch der Schulbücherei, in der auch Computer stehen, in den Unterricht.

Den Kindern aus Syrien, Afghanistan, Bulgarien und der Ukraine erklärt Birgit Druschke geduldig, was die kleinen Bilder auf den Büchern bedeuten. Ein Drache steht für die Kategorie Fantasy, zum Beispiel Titel wie Harry Potter und die Hexe Lilly, ein kleiner Detektiv für Krimis wie die „Drei Fragezeichen“ und eine Ninja-Figur für japanische Comics. Für die begeistern sich der 13-jährige Ali und der zehnjährige Abdul aus Syrien, der seit zwei Jahren in Berlin lebt und schon gut Deutsch spricht. „Die Manga-Bücher sind unglaublich beliebt und werden wie in Japan üblich von hinten nach vorn und von rechts nach links gelesen“, erzählt Bibliothekarin Birgit Druschke.

Manche Zehnjährige haben noch nie eine Schule besucht

Sie zeigt den Kindern auch die Karten in jedem Buch, auf die sie ihren Namen schreiben müssen, wenn sie es ausleihen. Und sie hat auch schon die leuchtend gelb laminierten Büchereiausweise für jedes Kind vorbereitet. Beim Lesenlernen hilft auch die App „Antolin“, die im Unterricht genutzt wird. Auch dazu gibt es speziell gekennzeichnete Titel wie „Hanni und Nanni“ in der Schulbibliothek. Der elfjährige Krasimir aus Bulgarien mag Harry-Potter-Romane, die elfjährige Setaish aus Afghanistan spricht schon gut Deutsch, weiß aber noch nicht genau, welche Geschichten sie lesen möchte. „Sie ist schon seit anderthalb Jahren hier, musste aber lange auf einen Schulplatz warten. Dabei lernt sie sehr schnell“, berichtet Laura Sturm.

Einige Schülerinnen und Schüler der Willkommensklasse besuchen überhaupt zum ersten Mal in ihrem Leben regelmäßig eine Schule. „Viele syrische Kinder hatten noch nie Unterricht, während ukrainische Kinder alle zur Schule gegangen sind“, sagt die Lehrerin. Dementsprechend muss sie einigen Kindern auch erst einmal die Grundlagen beibringen, wie eine Schule funktioniert. Unterstützt wird sie einmal in der Woche von Sozialpädagogin Julia Kokocinski vom Verein „Aufwind“, die an diesem Vormittag auch in der Bücherei dabei ist.

450 Kinder besuchen die Franz-Marc-Grundschule und die gespendeten Bücher kommen besonders denen zugute, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. „Die einfache Sprache macht sie zugänglich und weckt die Freude am Lesen und am Erlernen der Sprache. Das ist unser Ziel. Vielen Dank, dass Sie uns dabei helfen“, bedankt sich Laura Sturm.

Förderung von Leseprojekten

Berliner helfen e. V., der gemeinnützige Verein der Berliner Morgenpost, unterstützt Lese- und Vorleseprojekte an Schulen und Büchereien. Spenden erhalten unter anderem der Verein Lesewelt Berlin, der Vorlesestunden für Kinder in öffentlichen Bibliotheken organisiert, und das in privater Initiative durch die ehemalige Lehrerin Birgit Schmidt-Möller entstandene Leseprojekt Abraxas, bei dem ehrenamtliche Lesepaten regelmäßig in Kitas und Schulen gehen und dort vorlesen. Wenn Sie ein Leseprojekt an einer Berliner oder Brandenburger Schule starten möchten oder Unterstützung für ein laufendes Projekt brauchen, bewerben Sie sich per E-Mail an kontakt@berliner-helfen.de, Tel. 030-8872 77843.