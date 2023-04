20.000 Euro Spenden beim Turnier des Lions Club Berlin-Mitte

Tradition für einen guten Zweck: zum 15. Mal lud der Lions Club Berlin Mitte zum Benefiz-Golfturnier zugunsten der Stiftung Jona ein. 250 Euro Teilnahmegebühr zahlten mehr als 70 Golfer, um am vergangenen Montag im Golfclub Wannsee an den Start zu gehen. Gespielt wurde in Zweier-Teams und im Vordergrund stand nicht das Gewinnen, sondern Spaß und gute Laune, um Herzen und Portemonnaies für benachteiligte Kinder zu öffnen.

Unterstützung für benachteiligte Kinder

„Wir sind dem Lions Club so dankbar, dass er uns so treu und großzügig unterstützt“, sagte Angelika Bier, Gründerin des Kinderhauses Jona in Spandau, einer Zufluchtsstätte für Kinder aus dem sozialen Brennpunkt Heerstraße Nord. Sie schickte den Flight mit Turnier-Organisator Jochen Feilcke auf die Runde und versorgte die Golfer mit heißer Suppe an der Bahn 18.

Frische Obstsäfte und Weißwurst auf der Runde

Auch sonst war für das leibliche Wohl auf das Beste gesorgt: Vitamine in Form von frisch gepressten exotischen Obstsäften gab es an der Bahn zwei, Kaffee und Pralinés von der Berliner Kaffeerösterei an der Bahn acht und frische Weißwürste mit Brezeln von Gastronom und Golfer Joe Laggner am Halfwayhaus.

Nach der langen Golfrunde standen für die Golferinnen die Stylistinnen von Friseurmeister und Lions-Mitglied Lars Cordes bereit. Beim Dinner wurden Tombola-Lose verkauft und unter anderem eine Askania-Uhr, ein Golf and Sail Cruise, eine Loge beim Cirque du Soleil und ein Essen für zehn Personen im Restaurant Weingrün versteigert. Mehr als 20.000 Euro Spendenerlös lautet die Bilanz des 15. Benefiz-Golfturniers des Lions Club Berlin-Mitte. „Damit helfen Sie Kindern, die von der Gesellschaft abgehängt sind“, bedankte sich Angelika Bier.