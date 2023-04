Menschen mit Doppelleben bei den Maltesern

Malteser Berlin feiern in diesem Jahr 90. Geburtstag und stellen ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Mittelpunkt

Wenn Ilona Küster die Tür zum Patientenzimmer aufmacht, ist die Freude meist groß. So auch an diesem Sonntag. „Guten Tag, Frau B. Schauen Sie mal, wen ich mitgebracht habe“, sagt sie zur Begrüßung zur Patientin. Auf dem Krankenbett liegt eine zarte Frau mit weißem Haar und schaut neugierig auf Ilona Küsters Begleiter. Auf leisen Pfoten läuft der Drahthaar-Foxterrier Toni zum Bett der Patientin.

Ilona Küster bittet ihn, „Platz!“ zu machen. Der Hund gehorcht. Als ausgebildeter Besuchshund weiß Toni, sich im Krankenhaus zu benehmen, und wartet auf seine Kommandos. Wenige Sekunden später darf er auf einer gelben Wolldecke auf dem Bett der Seniorin liegen. Die Hand der 81-Jährigen streicht über das kuschelige Fell des Rüden. „Ich hatte nie einen Hund, mag Hunde aber sehr“, sagt sie.

Jeden Sonntag besucht Toni zusammen mit seiner Besitzerin Ilona Küster schwer kranke Patienten im Sankt-Franziskus-Krankenhaus Berlin – ehrenamtlich und im Auftrag der Malteser.

Immobilienmaklerin besucht Patienten mit ihrem Foxterrier

Ehrenamtliche Ilona Küster mit Foxterrier Toni beim Krankenbesuch.

Foto: Malteser/Berlin

Die 62-jährige, im Berufsleben Immobilienmaklerin, hat ein gutes Gespür für die Lebenssituation anderer Menschen und möchte mit ihren Besuchen Freude machen. „Die Patienten lieben es, Toni zu streicheln – er tut ihnen gut“, sagt sie. Über den Hund sei es einfacher, mit den Senioren ins Gespräch zu kommen.

Vor zehn Jahren hat die katholische Hilfsorganisation den Hundebesuchsdienst in der Hauptstadt eingerichtet. Mit Senioreneinrichtungen fing alles an – mittlerweile gehen die zutraulichen Labradore, Pudel, Golden Retriever und Huskys auch zu Familien, in Schulen oder zu Alleinstehenden. Fast 90 Hund-Mensch-Teams sind so unterwegs, um anderen Menschen eine tierische Freude zu machen.

Auch Johannes Ottliczky hat sich neben seinem Beruf für ein Ehrenamt entschieden: Als Sterbebegleiter hilft der 35-Jährige anderen dabei, Abschied vom Leben zu nehmen. Beruflich tut er genau das Gegenteil: Er bereitet junge Menschen auf das Leben vor. Als Berufsschullehrer unterrichtet er Jugendliche in Wirtschaft, Sozialkunde und Informatik am Oberstufenzentrum KIM in Wedding. Aber Johannes Ottliczky weiß, wie es sich anfühlt, wenn geliebte Menschen schwer erkranken und bald sterben. Er war acht Jahre alt, als seine Mutter starb. „In der letzten Lebensphase ist es wichtig, dass wir einem nahestehenden Menschen unsere Zeit und Aufmerksamkeit schenken“, sagt er.

Berufsschullehrer begleitet sterbenskranke Menschen

Es sei spannend, gemeinsam auf ein erfülltes Leben zurückzuschauen. „Das ist toll. Und ich bin dankbar, wenn sich mir jemand so öffnet.“ Der Ehrenamtliche hat für die Malteser schon einige Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet. Seit Januar 2022 steht der Berliner einem 45-jährigen Familienvater bei, der einen unheilbaren Hirntumor hat. „Jean hat eine starke Familie, mit gutem Zusammenhalt, doch ich weiß, dass die Zeit kommt, wo es ihm schlechter gehen wird.“

Alle zwei Wochen nimmt sich der Berufsschullehrer drei bis vier Stunden Zeit für sein Ehrenamt, geht mit Jean spazieren oder kocht mit ihm Lasagne. Die beiden Männer verstehen sich gut, umarmen sich herzlich zur Begrüßung und reden auch ernst über das, was Jean beschäftigt. Wer die beiden erlebt, sieht, wie gut es dem Familienvater tut, mit Johannes einen offenen und einfühlsamen Menschen an seiner Seite zu haben. Ein „neutrales Gegenüber“ hält den Schmerz oft besser aus als Freunde oder die eigene Familie, die wissen, dass sie den geliebten Menschen verlieren werden. Was Jean hilft, ist nicht nur reden, sondern auch Spaß haben. Eine gemeinsame Radtour haben die beiden im vergangenen Jahr unternommen. Jean ist nicht der Einzige, der gern an den Ausflug zurückdenkt. „Diese Momente sind auch für mich ganz besonders“, sagt der Berufsschullehrer.

Gründung der Malteser Berlin im Frühjahr 1933

Mehr als 1500 Ehrenamtliche wie Ilona Küster und Johannes Ottliczky sind bei den Maltesern im Erzbistum Berlin an den drei Standorten Berlin, Potsdam und Stralsund aktiv. In diesem Jahr feiern die Berliner Malteser ihren 90. Geburtstag – im März 1933 wurde der „Katholische Sanitätsdienst Groß-Berlin Johanniter Samariter“ in Berlin gegründet. Sie wollen im Jubiläumsjahr besonders auf das ehrenamtliche Engagement als Fundament der Organisation aufmerksam machen. Dazu gibt es die Social-Media-Reihe „Doppel-Leben – Ehrenamt mit Leidenschaft“, in der sich engagierte Berlinerinnen und Berliner vorstellen, die sich neben ihrem Beruf, Studium oder im Ruhestand in einem „zweiten Leben“ einem Ehrenamt widmen. Sie erzählen von ihrer Motivation, zu helfen und warum es ihnen Freude macht, neben dem Beruf für andere da zu sein.

Gefeiert wird das Malteser-Jubiläum mit einem großen Sommerfest für alle ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am 1. Juli 2023. Weitere Informationen zum Jubiläum der Malteser in Berlin unter www.malteser-berlin.de