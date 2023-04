In der gelben Villa in Kreuzberg können Kinder kreativ werden - beim Nähen, Holz bearbeiten oder Schmuck entwerfen

In der Textilwerkstatt rattern die Nähmaschinen, die elfjährige Baya hält prüfend eine hellblaue Spitzenbordüre an ein Stück Stoff. „Das soll an Bund von einem Rock, den ich nähen will“, erklärt sie. Für Baya und ihre Freundinnen ist es der dritte Tag im Workshop „Strass statt Stress“ in der gelben Villa, einem gemeinnützigen Kreativ- und Bildungszentrum in Kreuzberg. „Wir lernen hier, wie man zuschneidet und näht“, sagt die elfjährige Marika. „Ich habe schon eine Tasche und ein Kissen gemacht“, erzählt die zehnjährige Toni.

Die Leiterin der Textil-Werkstatt, Schrüppe McIntosh, ist stolz auf die Fortschritte der insgesamt acht Mädchen innerhalb der kurzen Zeit. „Man muss den Kindern Zutrauen in ihre Fähigkeiten geben. Sie können selbst aussuchen, was sie nähen wollen und ich zeige ihnen, wie sie das schaffen können“. Gleichzeitig vermittelt die Modedesignerin das Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang mit Textilien. „Sie können alte Sache von Zuhause mitbringen oder Stoffreste verwenden, die ein Kinderladen aus dem Kiez spendet“, sagt die Werkstatt-Leiterin.

Kostenlose Workshops durch Spenden

Der Mode-Workshop ist Teil des Osterferien-Programms in der gelben Villa, an dem Kinder von 9 bis 16 Jahren kostenlos teilnehmen können. Träger der gelben Villa ist die gemeinnützige Stiftung Jovita, Workshops, Ausstattung und Materialien werden aus Spenden und Fördergeldern finanziert. Die Hälfte der Kursplätze sind Kindern aus Brennpunktschulen vorbehalten.

In diesem Jahr steht das Programm in den verschiedenen Werkräumen unter dem Motto „Aus Druck mach Ausdruck“. „Wir haben in der täglichen Arbeit gemerkt, wie viel Druck sich bei den Kindern vor allem auch durch die Corona-Zeit aufgebaut hat. Den sollen sie hier abbauen können. Aus Anspannung soll Entspannung werden“, sagt Michael Kunsmann, Leiter der gelben Villa.

Besonders gut funktioniert das in der Holzwerkstatt unter den erfahrenen Augen von Kurs-Leiter Khalid Bensghir. Innerhalb kürzester Zeit entstehen beeindruckende Holzmodelle, wie die ägyptisch anmutende Katze, die die achtjährige Gerdi aus einem Holzstück gesägt hat. Nun arbeitet sie an der passenden Baby-Katze.

Druck abbauen in der Holzwerkstatt

Der neunjährige Hannan hat ein Flugzeug mit Bomben an den Tragflächen gebaut - der Krieg in der Heimat seiner indischen Familie macht ihm Angst. Der achtjährige Ajun fand in der Corona-Zeit die allgegenwärtigen Masken besonders nervig. Begeistert ist er dagegen von den großen gelben BVG-Bussen. Im Schraubstock bearbeitet er sein Bus-Modell, das er zuvor gemalt hat – mit auffallend roten Sitzen: „Die sind so gemütlich“, sagt er.

Auf dem Platz daneben hat der 10-jährige Danian eine große Schachfigur aus Holz gearbeitet - einen Bauer. „Für mein Alter bin ich ziemlich gut im Schach“, sagt er selbstbewusst. Es gibt in der Gelben Villa auch eine Schach AG, geleitet wird sie von einem Neunjährigen.

Zwei Stockwerke höher sitzen acht Mädchen im Workshop „Schmuck aus Druck“ vor den Computern und haben gelernt, wie sie dem Programm Ringe, Ketten oder Anhänger entwerfen. Die entstehen dann aus einer Art Knetmasse im 3-D-Drucker nebenan. „Wir wollen Mädchen die Verbindung von Technik und Kreativität zeigen“, sagt Workshop-Leiterin Pauline Schlautmann. Die achtjährige Zainab zeigt stolz ihren Entwurf: einen Ring mit einem großen Stern - in ihrer Lieblingsfarbe pink.

Am Ende des Ferienprogramms werden die Ergebnisse den Eltern in den jeweiligen Werkstätten präsentiert. „Die sind oft ganz verblüfft, was ihre Kinder geschafft haben“, sagt Michael Kunsmann. Und wie nachhaltig der Ferienkurs wirkt. „Die meisten Mädchen aus dem Nähkurs haben inzwischen eigene Maschinen und nähen Zuhause weiter“, sagt Textilwerkstatt-Leiterin McIntosch.

Die gelbe Villa bietet in der Schulzeit Projektwochen für Schulklassen und Lernförderprogramme für Jugendliche an. Die Einrichtung wird von Berliner helfen e.V. unterstützt. Infos und Kontakt unter www.gelbe-villa.de