Tina Müller macht Chemo-Therapie erträglich

Bequeme verstellbare Sessel in pink, warmes Licht, die Wände in Rottönen und ein angenehmer Raumduft: am Donnerstag wurde die neue Chemoambulanz in der Frauenklinik der Charité eröffnet und erinnert jetzt mehr an einen Wellnessbereich als an einen Klinikraum. „Genau das wollen wir erreichen. Krebskranke Frauen müssen so viel Zeit hier verbringen. Wir wollen aus der Wartezeit Lebenszeit machen“, sagt Tina Müller.

Gemeinsam mit Prof. Dr. Jalid Sehouli, dem Direktor der Klinik für Gynäkologie an der Charité, hat sie die Initiative „Für Rosi“ gegründet, in Erinnerung an ihre 2009 an Krebs verstorbenen Mutter Roswitha.

Nach ihrem Tod begann Tina Müller, Spender, Unterstützer und Sponsoren zu suchen und konnte auch die Charité von ihrem Vorhaben überzeugen, die Räume so umzugestalten, dass sie den Patientinnen Kraft und Lebensmut spenden „Mit der Initiative Rosi verfolgen wir einen umfassenden Therapieansatz, der über das Medizinische hinausgeht und die Lebenswelt der Patientinnen miteinbezieht. Damit wollen wir zum Vorbild für alle Therapieräume in Deutschland werden“, sagt Professor Jalid Sehouli bei der offiziellen Eröffnung des neuen Bereichs an der Frauenklinik.

Engagement für Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Engagement-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Licht, Duft und Wärme statt steriler Klinikatmosphäre

Frauen, die zum Beispiel an Gebärmutterhals- oder Eierstockkrebs leiden, verbringen bis zu 20 Stunden pro Woche in den Klinikräumen. „Ich habe meine Mutter bei ihrer Chemotherapie begleitet. Es war ein kalter Raum, ein ungemütlicher Bereich. Der einzige Lichtblick für meine Mutter war ein kleines Aquarium“, erzählt Tina Müller.

Das Aquarium im Wartebereich gibt es noch, dazu gekommen ist komfortables Mobiliar sowie der Einsatz von Holzelementen, um Wärme in den Raum zu bringen. Besonders wichtig war der Initiative die Entwicklung eines neues Licht- und Duftkonzeptes. Das Unternehmen „Urban Scents“ hat einen speziellen Raumduft für den neuen Klinikbereich kreiert und ein Geruchstraining entwickelt. „Viele Patientinnen verlieren durch die Chemo ihren Geruchssinn. Wir helfen ihnen dabei, den wiederzuerlangen“, sagt Alexander Urban.

Der räumliche Umbau wird ergänzt durch ein inhaltliches Konzept, bestehend aus Kosmetik-und Ernährungsberatungen, Coachings für den Berufswiedereinstieg, Yogakurse, Gastvorträge und Lesungen. Die neuen Infusions-Sitzplätze sind technisch so ausgestattet, dass Patientinnen Unterhaltungsmedien oder Online-Sprachkurse nutzen können. Die Kosten für diese umfassende Umgestaltung beliefen sich auf ca. 400.000 Euro.

Prominente Unterstützer von Grönemeyer bis Dardai

Musiker Herbert Grönemeyer unterstützt die Initiative „Für Rosi“.

Foto: Oliver Berg / dpa

„Mit unserer ersten Crowdfunding Kampagne auf startnext im April 2019 haben wir über 100.000 Euro eingenommen und 600 Unterstützer gewonnen“, sagt Tina Müller. Auch zahlreiche Prominente sind diesem Aufruf gefolgt, wie zum Beispiel Herbert Grönemeyer, Roberto Blanco, die Füchse Berlin und Pál Dárdai, ehemals Trainer von Hertha BSC.

Die zweite Kampagne war im Dezember 2020 auf Plakaten in Berlin zu sehen und lief unter dem Motto „ Deine Mutter“, „Deine Schwester“, „Deine Tochter“. „Jede und jeder steht in existentiell wichtigen verwandtschaftlichen, emotionalen oder sozialen Beziehungen zu Frauen, weshalb uns das Thema Krebs alle angeht“, sagt die Initiatorin der Kampagne, mit der noch mal mehr als 100.000 Euro Spenden eingenommen wurden.

Tina Müller und dem Klinik-Direktor Sehouli sind aber auch den Sachspendern und für das persönliche Engagement des Pflegepersonals sehr dankbar. Schwester Teresa hat einen Energie-Riegel für Patientinnen entwickelt, ein Teil des Erlöses geht als Spende an die Initiative „Für Rosi“. Zur Eröffnung der neuen Räume überreichte sie einen Scheck über 3.800 Euro aus dem Verkauf von Kochschürzen zu ihrem Kochbuch „Himmel im Mund“.

Zur Eröffnung der neuen Chemo-Ambulanz ist auch Tina Müllers Vater Reinhold Müller gekommen. Tina kann stolz sein, was sie hier geschafft hat“, meint er. Seine Tochter sagt: „Jeder kann etwas verändern, wenn man sich mit anderen zusammentut. Ich möchte, dass die Frauen, die hier behandelt werden, trotz allem jeden Moment ihres Lebens genießen“

Informationen und Spendenkonto: www.fuer-rosi.de