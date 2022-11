Kinderhospizdienst sucht Ehrenamtliche

Der Caritasverband im Erzbistum Berlin sucht dringend Ehrenamtliche, die den ambulanten Kinderhospizdienst unterstützen wollen. Die Auswahl für den kostenlosen Ausbildungskurs im Kinderhos-pizdienst beginnt jetzt, die Ausbildung startet Anfang 2023.

Interessierte Ehrenamtliche werden als Hospizhelfer in der Begleitung von schwerkranken Kindern und deren Familien kostenlos ausgebildet. Der ambulante Kinderhospizdienst der Caritas wurde vor zwölf Jahren gegründet und begleitet in Berlin zurzeit 70 Familien.

Die Nachfrage der betroffenen Familien steigt. 50 Ehrenamtliche und drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen sorgen dafür, dass Kinder und deren Familien in schweren Stunden nicht allein sind. „Für uns ist es von großer Bedeutung, dass Ehrenamtliche zu ihrer Tätigkeit in der Begleitung kranker Menschen und in unseren Dienst passen. Deshalb führen wir jetzt wieder ein Auswahlverfahren für die Qualifizierung im Kinderhospizdienst durch“, so Beate Danlowski, Leiterin des Caritas-Kinderhospizdienstes.

Wenn Kinder schwer erkranken, ist das für die gesamte Familie eine große Belastung. Dabei berichten Hospizhelfer auch von sehr schönen und fröhlichen Begegnungen. Oft kommen aber die gesunden Geschwisterkinder zu kurz, weil alle Kraft der Eltern dem kranken Kind gilt. Hier sind die Ehrenamtlichen und die Geschwistergruppen der Caritas eine große Hilfe. Sie unternehmen etwas mit Geschwistern, entlasten die Kinder oder hören einfach zu. In den Geschwistergruppen erleben die Kinder, dass sie mit ihrem Schicksal nicht allein sind.

Um Ehrenamtliche auf ihre anspruchsvolle Arbeit vorzubereiten, bietet der Caritasverband in Alt-Lietzow 31, 10587 Berlin eine Qualifizierung, regelmäßige Fortbildung und Supervision. Informationen und Anmeldung bei Marie Jansen-Mertens, E-Mail: m.jansen-mertens@caritas-berlin.de, Tel. 0177 682 14 55