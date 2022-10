Es kann jeden treffen: Beim Schlaganfall zählt jede Sekunde

270.000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen Schlaganfall - es kann auch Jüngere treffen. Zwei Berlinerinnen berichten

Jährlich erleiden zirka 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Es kommt zu einer „schlagartig“ einsetzenden Durchblutungsstörung des Gehirns, durch einen Gefäßverschluss oder eine geplatzte Arterie. Schlaganfälle gehören zu den häufigsten Ursachen für eine dauerhafte Behinderung.

Von einem Schlaganfall sind zu 80 Prozent Menschen ab 60 Jahren betroffen, aber auch rund 30.000 unter 55 Jahren. So wie Janet Thun. Sie war erst 31 Jahr alt und ohne Vorerkrankung , als sie einen Schlaganfall erlitt. „Ich hatte an einem Sonntag Augenflimmern und Kopfschmerzen. Dann habe ich mich eine halbe Stunde hingelegt und als ich aufgewacht bin, stand mein rechter Arm ab“, erzählt sie.

„Ich war wie gelähmt“

Es gelang ihr noch, ihre Mutter anzurufen, aber nicht mehr, ihr die Haustür aufzumachen. „Ich war wie gelähmt“, sagt sie. Zum Glück konnten ein im Haus wohnender Feuerwehrmann die Tür öffnen.

Nach dem MRT im Krankenhaus kam die Diagnose: Schlaganfall. Auf eine Woche im Krankenhaus folgten zweieinhalb Monate Reha. Die Genesung machte gute Fortschritte, die halbseitige Lähmung ging zurück, sie lernte wieder laufen. Janet Thun hat Geschichte und Kunstgeschichte studiert, in ihrem Beruf als Bibliothekarin konnte sie nach dem Schlaganfall aber nicht mehr arbeiten. „2017 wurde ich verrentet“, erzählt sie. Heute ist sie 41 Jahre alt und hilft anderen jungen Schlaganfall-Patienten, mit der Krankheit und den Folgen umzugehen. Vor drei Jahren hat sie hat die Selbsthilfegruppe „Neue Wege“ an der Charité mitgegründet, in der sich Betroffene austauschen, Probleme besprechen, sich gegenseitig Mut machen und gemeinsam etwas unternehmen.

Zeit ist der entscheidende Faktor

„Es gibt ein Leben vorher und nachher“, sagt Sophia Muriel. Die 36-jährige Kreuzbergerin hat vor fast genau einem Jahr einen Schlaganfall erlitten. Die Mutter von zwei kleinen Kindern, drei und sechs Jahre alt, war gesund und ohne Vorerkrankung, Kopfschmerzen und Augenblitze hatte sie nicht als Vorboten eines Schlaganfalls erkannt. Nach der Diagnose und sofortiger Operation im Krankenhaus, Ursache des Schlaganfalls war ein Riss in der Hauptschlagader, konnte sie plötzlich die Uhr im Krankenzimmer nicht mehr lesen: „Die Zeiger spielten verrückt, ich konnte die Ziffern nicht ordnen, war verzweifelt und frustriert“, erzählt sie. „Nach drei Tagen kam der erlösende Moment, als die Krankenschwester mich nach der Uhrzeit fragte und ich richtig antworten konnte: 13 Uhr.“

Das Leben nach dem Schlaganfall

Auch bei ihr folgten monatelange Reha mit Logopädie, Ergo- und Physiotherapie. Und auch Sophia Muriels Leben änderte sich schlagartig. Sie verkaufte ihre Boutique in Kreuzberg, konzentriert sich ganz auf ihre Gesundheit und ihre Familie. Ihre Erkrankung verarbeitet die studierte Kostümbildnerin und Modedesignerin in der Kunst. „Zeit ist der entscheidende Faktor beim Schlaganfall: jede Sekunde zählt“, das will ich mit meinem Werk FAST ausdrücken und die Symptome bekannt machen“, sagt Sophia Muriel. Die Abkürzung FAST steht für Face (Gesicht), Arms (Arme), Speech (Sprache) und Time (Zeit) und steht für den Test, wie man einen Schlaganfall erkennen kann.

Beide Frauen wollen im Rahmen der Kampagne „Seitenwechsel“ der Berliner Schlaganfall Allianz darauf aufmerksam machen, dass ein Schlaganfall jeden treffen kann - nicht nur alte Menschen. „Ich kann inzwischen wieder gut sprechen und will meine Stimme nutzen, um mich für Schlaganfall-Betroffene einzusetzen, die das nicht können“, sagt Sophia Muriel.

Erlebnisberichte und Präventionsmaßnahmen

Der 29. Oktober ist der internationale Tag des Schlaganfalls, mit dem auf Symptome, Präventionsmaßnahmen und die Rehabilitationsmöglichkeiten aufmerksam gemacht wird. Ausführlich informierte die Stiftung Deutsche Schlaganfall Hilfe unter www.schlaganfall-hilfe.de. Janet Thun und Sophia Muriel stellen am 29. Oktober 2022 von 11 bis 14 Uhr in der Villa Donnersmarck, Schädestr. 9-13, 14165 Berlin, ihre Biografien vor. Die Veranstaltung ist eine Kooperation zwischen der Fürst Donnersmarck-Stiftung und der Berliner Schlaganfall-Allianz. www.schlaganfallallianz.de.