Kleidung spenden - aber richtig!

Die Deutsche Kleiderstiftung nimmt auch ausrangierte Smartphones an. Sachspenden können kostenlos per Postpaket geschickt werden.

Berlin. Am 11. November 2022 findet der sechste „Tag der Kleiderspende“ statt. Damit ruft die Deutsche Kleiderstiftung am Martinstag dazu auf, Kleidung zu spenden. Diese kann per Paket kostenfrei an die Non-Profit-Organisation geschickt werden. Neben gut erhaltener Bekleidung, Gürtel, Taschen und Schuhen können auch nicht mehr benötigte Tablets und Smartphones beigelegt werden.

Tag der Kleiderspende ist am 11. November

In der St. Martins-Erzählung reitet der römische Soldat Martin im roten Gewand auf seinem Schimmel, sieht einen frierenden Bettler und teilt mit ihm seinen Mantel. Am „Tag der Kleiderspende“ soll auch auf den sparsamen Umgang mit Ressourcen aufmerksam gemacht werden.

Denn Weiternutzung ist dem Recycling vorzuziehen. Die Deutsche Kleiderstiftung sammelt daher auch ausrangierte, aber noch funktionierende Smartphones und Tablets. Diese werden vom Umweltdienstleister Interzero aus Berlin aufbereitet.

Wichtig dabei ist, die Geräte zurückzusetzen und zu entsperren. Interzero sichert bei verbliebenen Daten eine Löschung nach hohen zertifizierten Standards zu. Die Geräte können mit der gut erhaltenen Kleidung und Schuhen in einem Pappkarton kostenfrei an die Stiftung geschickt werden. Die Deutsche Kleiderstiftung stellt dazu auf ihrer Website www.kleiderstiftung.de Paketaufkleber zum Download bereit.

Weiternutzung ist besser als Recycling

In Helmstedt werden die Pakete geöffnet und der Inhalt sortiert. „Geeignete Teile nutzen wir für unsere humanitären Einsätze“, erläutert Ulrich Müller von der Kleiderstiftung. Aktuell gehen die Transporte vor allem in die Ukraine und angrenzende, osteuropäische Gebiete. „Viele Menschen in Osteuropa sind auf Sachspenden angewiesen, um die kalte Jahreszeit zu überstehen“, erläutert Ulrich Müller. Infos unter www.kleiderstiftung.de