Schwimmen, Zeichnen, Turnen: Paten erfüllen Wunsch-Hobby

Berlin. Die Siebenjährige hat zum ersten Mal in ihrem Leben in einer Zirkusmanege gestanden und gleich Spaß an der Akrobatik gefunden. Ein kleiner begabter Zeichner konnte einen Manga-Kurs besuchen, drei Jungs haben einen Schwimmkurs begonnen und ein anderer einen Selbstverteidigungskurs. Für einige von ihnen geht es jetzt in Vereinen oder an der Volkshochschule weiter. Die Kinder haben etwas gemeinsam: Sie stammen oft aus Familien, in denen es zu Gewalt kam und die Frauen aus der Beziehung geflüchtet sind. Und obwohl das Geld knapp ist, können sie alle einer Freizeitbeschäftigung nachgehen, die sie sich wünschen. Möglich macht das die Aktion „Hobby-Patenschaften“, die jetzt gestartet ist.

Die Idee dazu hatte Andreas Kämpf, auch bekannt als der Neuköllner „Curry-Paule“. Es seien schwierige Zeiten, die Krisenwellen würden hochschlagen, sagt der 58-Jährige. Ukraine-Krieg, Flüchtlinge, Energiekosten. „Wir haben so viel mit uns selbst zu tun und es gibt so viel, was uns beschäftigt“, sagt Kämpf bei der Vorstellung des Projekts. Genau in diesem Moment müsse man auch für die Kinder etwas tun, die nicht so im Fokus stehen. Er wolle sie „weg von der Straße, weg vom Handy“ holen. Sie sollen im Sport ihre Leidenschaften und Fähigkeiten entdecken, eine Gemeinschaft kennenlernen und ein Stück Normalität erleben. Ganz besonders die Kinder, die es nicht so schön zu Hause hätten.

Paten übernehmen Gebührenfür einen Verein oder Kurs

Doch in Zeiten, in denen alles teurer wird, reicht das Geld oft nicht für eine Vereinsmitgliedschaft oder einen Kurs. An dieser Stelle sollen die Paten einspringen. Sie übernehmen die Kosten für das Hobby eines Kindes für einen vorher festgelegten Zeitraum, beispielsweise die Vereinsgebühren für ein Jahr oder die Kosten für einen dreimonatigen Zeichenkurs. In Zusammenarbeit mit der Affidamento gGmbH, einer Initiative, die Kinder und Frauen aus Gewaltbeziehungen rettet, werden für jeden potenziellen Paten die passenden Kinder und deren Wunschhobbys ausgesucht. Das Team der Initiative übernimmt die Beitragszahlungen an den jeweiligen Verein und kümmert sich um die Anschaffung der Ausrüstung für die Kinder.

Engagement für Berlin Abonnieren Sie kostenlos den Engagement-Newsletter der Berliner Morgenpost E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Affidamento betreut auch das Projekt „WiN – Wohnen in Neukölln“. Das ist ein Schutzhaus für Frauen und ihre Kinder, die Gewalt in der Familie erlebt haben. „Wenn die Frauen hier ankommen, fehlt es an allem“, sagt die Geschäftsführerin Stephanie Schlör. Viele Dinge müssten neu beschafft werden, die Kinder hätten kaum Spielsachen. Dann noch die Freizeitgestaltung zu finanzieren, sei schwierig. Oft können die Kinder nicht einmal in den Ferien etwas unternehmen. Aber auch Frauen die ambulant beraten werden, bräuchten Unterstützung. So sei es gerade gelungen zweijährigen Zwillingen eine musikalische Früherziehung zu ermöglichen.

20 Paten machen bei der Aktion schon mit

Etwa 20 Paten sind bereits bei der Aktion dabei. Unter ihnen ist auch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, die einem Kind aus Rudow einen Schwimmkurs finanziert. Andreas Kämpf hat allein sechs Patenschaften übernommen. Mit dabei ist auch Frank Langefeld. Der Versicherungskaufmann aus Steglitz hat einen 25 Jahre alten Sohn, der heute längst auf eigenen Füßen steht. „Ich weiß aber, wie es ist, Kindern einen Wunsch zu versagen“, sagt der 57-Jährige. Gerade Alleinerziehende hätten es da besonders schwer.

Langefeld ist aber noch ein anderer Aspekt besonders wichtig: „Es geht hier nicht um Spielzeug oder eine neue Jacke sondern um geistige und körperliche Förderung.“ Das habe ihn überzeugt, eine Schwimmpatenschaft zu übernehmen. Seine Eltern hatten ihn auch in einem Schwimmverein angemeldet, fast acht Jahre hat er im SC Wedding trainiert. „In der Schule konnte ich dann im Schwimmunterricht sofort loslegen und war stolz darauf“, sagt der Hobby-Pate. Diesen Vorteil und das Gefühl, etwas besser zu können als andere, sollen auch benachteiligte Kinder erleben.

Koch stellt 500 Euro für Grillkurs zur Verfügung

Josh Jabs, Inhaber des Restaurants „Goldhorn-Beefclub“ in Gatow, ist ebenfalls Pate geworden. Ihn habe das Konzept überzeugt, sagt der 61-Jährige. In der Corona-Pandemie hätten viele Kinder ihren Rhythmus verloren, dazu seien die finanziellen Belastungen derzeit hoch. Er könne seinem Sohn Noah, der in die zweite Klasse geht, alles bieten. „Es tut weh, wenn das andere nicht so können“, sagt der Koch. Deshalb stelle er 500 Euro zu Verfügung, vielleicht sogar für einen Grillkurs für Kinder, in dem es aber auch um gesunde regionale Produkte gehen könnte.

„Wenn alle, denen es aktuell wirtschaftlich nicht so schlecht geht, mitmachen, können wir vielen Kindern helfen, ihren Horizont zu erweitern und eine gute Zeit zu haben“, sagt Andreas Kämpf. Interessierte Patinnen und Paten werden direkt mit Affidamento vernetzt. Dort liegt bereits zum Start eine Liste mit rund 60 Berliner Kindern und ihren Wunschhobbys parat.

Anfragen zu Hobby-Patenschaften per Mail unter hobbypatenschaft@currypaule.de