Askania unterstützt Kinder aus der Ukraine

Berlin. Einst gehörte die Taschenuhr Kapitän Fjodorov, der 1905 den Matrosenaufstand an Bord der „Fürst Potemkin“ miterlebte. Nach 40 Jahren auf dem Schwarzen Meer und in den Seehäfen von Odessa und Sewastopol bekam er das Exemplar aus den Askania-Werkstätten in Friedenau 1926 zum Abschied geschenkt. Seine Nachfahren haben die Marine-Taschenuhr verkauft. Jetzt diente sie als Vorlage für eine neue Armbanduhr, das Sondermodell Odessa.

Es entstand in Handarbeit in der Askania Uhrenmanufaktur in Berlin in einer Auflage von 100 Stück und zu einem besonderen Zweck: Die ersten drei Exemplare werden in der Zeit vom 20. bis 27. November im Zuge einer Charity-Auktion versteigert. Das Startgebot liegt bei 1500 Euro, der Verkaufspreis beträgt 2590 Euro. Neben dem Gesamterlös der Versteigerung gehen 300 Euro jeder verkauften Uhr an die Stiftung Jona.

Geflüchtete Kinder werden betreut

Seit 2006 setzt sich „Jona’s Haus“ in Spandau für Kinder und Jugendliche in Not ein. Zu den Angeboten gehören auch Hilfen für geflüchtete Teens. Nach Beginn des Ukraine-Krieges hat das Jona-Team die Unterstützung ausgebaut. So wohnen zum Beispiel allein geflüchtete Kinder in dem Haus. „Sie brauchen Schulmaterial, Kleidung und Betreuung“, sagt Angelika Bier vom Vorstand der Stiftung Jona. Die Spendenaktion der Askania AG mache dieses Engagement auch in Zukunft möglich.

Die Original-Taschenuhr funktioniert übrigens noch heute und kann im Museum der Uhrenmanufaktur am Kurfürstendamm 170 betrachtet werden.