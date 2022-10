Aktion Warmes Essen: Mittagstisch in bester Gesellschaft

In der Zehlendorfer Paulus-Kirche ist die „Aktion warmes Essen“ in die Kältehilfesaison gestartet.

Berlin. Rita ist zuerst da, fast immer. Sie wohnt nicht weit entfernt, nur zehn Minuten mit dem Bus von Onkel-Toms-Hütte. Die 85-Jährige ist gern die erste, am liebsten gleich neun Uhr, denn dann kriegt sie die Wartemarke Nummer 1. Dass es dann noch drei Stunden sind, bis es in der Paulus-Kirche in Zehlendorf ein warmes Essen gibt, stört sie nicht. Sie sitzt in einem offenen Zelt mit Tischen und Stühlen. Bald schon wird Karla aus Hohenschönhausen eintreffen und dann gibt es wieder viel zu erzählen. „Es geht mir so gut, weil ich hierherkomme“, sagt Rita. Es sei nicht nur das Essen, sondern die Atmosphäre – ein bisschen wie in einer großen Familie.

Kurz vor zwölf kommen die Königsberger Klopse. Der dampfende Edelstahlbehälter wird in den Thermowagen geschoben – das Essen muss an diesem Montag noch einen Moment warten. Zum Start in die Kältehilfesaison 2022/2023 in der Evangelischen Paulus-Kirchengemeinde wird Pfarrerin Donata Dörfel zunächst eine kurze Andacht halten. Erst danach wird der Thermowagen vor den Altar geschoben. „Es ist schon eine besondere Botschaft, in einer Kirche vor dem Altar das Essen auszugeben“, sagt die Pfarrerin. Es sei wie ein verlängertes Abendmahl.

Seit 29 Jahren bietet die Paulus-Kirchengemeinde an der Kirchstraße in Zehlendorf im Rahmen der Kältehilfe die „Aktion Warmes Essen“ an. Dreimal in der Woche bekommen Bedürftige eine kostenlose warme Mahlzeit. Unterstützt wird das Projekt von vielen Spendern, dem Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf und auch vom Verein „Berliner helfen“ der Berliner Morgenpost mit 1500 Euro.

In diesem Winter werden die Besucherzahlen zunehmen

Organisiert wird die Aktion von der milaa gGmbH – die Abkürzung steht für „Miteinander leben aber anders“ – die zum evangelischen Diakonieverein gehört. Seit vergangenem Jahr werden die Mahlzeiten das ganz Jahr angeboten. „Wir verzeichnen seit einigen Jahren einen wachsenden Bedarf, sowohl im Sommer als auch im Winter“, sagt Projektleiterin Schwester Heike Erpel. Angesichts zunehmender Altersarmut, Inflation und Energiekrise rechne sie besonders in dieser Herbst- und Wintersaison mit weiter steigenden Besucherzahlen. „Immer mehr Leute, die bislang gerade so über die Runden gekommen sind, werden auf die kostenlose Mahlzeit angewiesen sein“, so Erpel.

Momentan kommen zwischen 70 und 80 Personen zu einer Ausgabe. Dazu gehört seit drei Jahren Benjamin. Er habe zwar seinen Stolz und seine Ehre, erzählt der 63-Jährige. Aber er lebe von Grundsicherung und wenn das Geld so knapp ist, müsse man das Angebot annehmen. „Man gewöhnt sich dran“, sagt Benjamin. Er helfe aber auch beim Aufbau von Tischen und Stühlen im Zelt. Das ist ihm wichtig, denn er will etwas zurückgeben. Karla kommt seit zehn Jahren. Die 79-Jährige hat 40 Jahre in einer Schuhfabrik gearbeitet, trotzdem reicht die Rente nicht. Zweimal in der Woche macht sie sich auf den Weg von Höhenschönhausen nach Zehlendorf. „Das warme Essen hier hilft mir, um über die Runden zu kommen“, sagt Karla. Sie ist auch oft Stunden früher da, um mit Rita zu quatschen. Die Frauen sind mittlerweile befreundet und schätzen die Geselligkeit. „Zu Hause bin ich allein“, sagt Rita. Sie hat immer im Büro gearbeitet, aber die Rente ist knapp. Sobald es losgeht mit der Essensausgabe, ist sie die erste in der Schlange, denn sie hat die Nummer 1.

Bis zu 27 Ehrenamtliche helfen bei der Aktion in der Paulus-Kirche mit. Eine von ihnen ist Sabine Jaumann. Seit einem Jahr ist die 67-Jährige dabei. „Als ich in Rente gegangen bin, habe ich eine Aufgabe gesucht“, erzählt die Physiotherapeutin. Bekannte hätten ihr von der „Aktion Warmes Essen“ erzählt, daraufhin habe sie sich bei Schwester Heike gemeldet. Einmal in der Woche kommt sie jetzt, immer montags von 10 bis 14 Uhr. Ihre Aufgabe ist es, Kaffee, Tee und Kakao zu kochen und auszugeben. Die Gespräche, die Dankbarkeit der Menschen und das nette Team der Ehrenamtlichen, in dem sie sich sehr wohl fühlt – das alles sind ihre Gründe, dabei zu bleiben. Und dann ist auch schon die Andacht vorbei, und sie muss los. Essen- und Getränkeausgabe starten.

Die Aktion Warmes Essen feiert im nächsten Jahr das 30-jährige Bestehen. Im Rahmen der Kältehilfe werden montags, mittwochs und freitags von 12 bis 13.30 Uhr im Saal der Paulus-Kirche an der Kirchstraße warme Mahlzeiten und Getränke ausgegeben.